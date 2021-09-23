增强现实（AR）科技公司 Nreal 宣布完成 C 轮融资，融资额超 1 亿美元。本轮由蔚来资本、云锋基金、洪泰基金共同领投；CPE 源峰和数家战略投资人跟投；现有投资方金浦创投、高瓴创投、红杉资本中国基金继续追加投资。光源资本担任本轮独家财务顾问。

“我们致力于打造更加极致的用户体验，通过 AR 眼镜与智能手机的连接，带给消费者更加沉浸的交互范式，改变人们现有的生活及工作方式。”Nreal 创始人兼 CEO 徐驰说，“本轮融资将用于新产品及技术研发，核心光学模块的量产爬坡及推进面向消费者和企业用户的垂直市场商业化进程，我们将与更多的战略伙伴合作，携手打造内容生态及应用场景，给全球消费者带来增强现实的新体验。”

Nreal 通过与全球运营商、手机厂商的紧密合作，率先实现了 “5G+AR” 消费级商业模式落地。目前，Nreal 深得国际市场认可，已与 LG U+、KDDI、德国电信、沃达丰达成合作，在韩国、日本、德国、西班牙等地区，商业化拐点已开始显现。

Nreal 在全球已发展了超过 8000 家应用开发合作伙伴，并共同搭建了诸多行业解决方案，覆盖工业、教育、文旅、医疗等多个行业领域，为企业应用混合现实技术实现减能增效与创新体验赋能。

蔚来资本管理合伙人朱岩表示：“随着光学技术成熟和终端算力跃升，消费电子正在经历重大代际转换，增强虚拟现实开始走入每家每户，有望成为智能生活的新终端。我们看好 AR/VR 眼镜在汽车不同场景中的应用，特别是结合车上娱乐的全新可能。Nreal 团队从创业伊始就聚焦场景，紧抓用户实际需求，凸显了强大的产品创新意识和执行能力，并且已经在海外领先市场获得一线运营商和用户的认可。我们非常期待 Nreal 作为行业创新引领者，加速赋能交通和城市的智慧升级。”

云锋基金合伙人朱艺恺表示：“随着 AR 产业技术逐步成熟，AR 在消费场景以及工业生产场景均具有巨大落地空间和发展潜力。Nreal 的团队在产品研发中体现出了敏锐的洞察力，他们锐意进取、追求创新和极致的产品体验，我们期待看到 Nreal 的产品推动万物互联的空间化终端升级，在多元场景下创造更大价值。”

洪泰基金执行董事宋楠表示：“作为 Nreal 的天使轮股东，洪泰始终伴随着 Nreal 成长，也见证了团队从小到大，产品从无到有，逐步成为国际 AR 领军企业的全过程，我们始终相信混合现实技术将会是开启下一次科技革命的钥匙，也始终致力于推动行业发展，期待能与优秀的企业一起前行，为把世界变得更美好而努力。”

光源资本副总裁罗锟表示：“中国科技行业正面临伟大的时代机遇，能够见证 Nreal 在前沿科技领域率先实现全球领先，令我们倍感激动。Nreal 凭借优秀的技术实力和产品体验，携首款产品率先引爆全球 AR 消费级市场，得到了众多国际运营商和海外市场消费者的高度认可。祝贺 Nreal 本轮融资再获更多优质机构的加持，我们坚定看好 Nreal 持续扩大领先优势，推动全球 AR 产业加速前进，为消费者带来颠覆性的 AR 体验和丰富的 Metaverse 生态。”

过去 12 个月内，Nreal 累计完成超 1.5 亿美元融资，历史投资方包括快手、中金资本、红杉资本中国基金、金浦创投、高瓴创投、无锡新投集团、顺为资本、华创资本、光大控股新经济、爱奇艺等。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。