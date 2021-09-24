近日，武汉迈特维尔生物科技有限公司（以下简称：迈维代谢）宣布完成 1 亿元 A 轮融资。据悉，本轮融资由红杉资本中国基金独家领投，老股东比邻资本，瑞江投资跟投。本轮投资将主要用于创新代谢组专业团队的建设，扩大迈维代谢在核心技术和市场方面的领先优势；加强代谢小分子临床产品研发，丰富产品管线，完成临床质谱平台的快速发展。

迈维代谢总部位于武汉，另设上海/嘉善华东研发中心。全公司现有近 2 万平实验室，近 40 台套质谱仪，350 人的 CT+BT+IT 团队，研发技术人员占 60%。作为国内专业的代谢组中心，迈维代谢长期专注于创新代谢组技术在生命科学研究与医学健康方面的应用，致力于成为全球代谢组技术服务及创新临床检测产品应用的先驱。迈维代谢业务涵盖：创新代谢组技术服务 CRO，肿瘤早筛 “液体活检” 代谢试剂盒开发，慢性代谢病预后试剂盒开发。业务已覆盖国内 34 个省市自治区的科研院所、医院、工业企业，服务客户逾 2000 家。迈维代谢自创立以来，一直致力于代谢组数据库构建及检测方法开发，包括自主创新开发的 220 万代谢物数据库，高通量、超灵敏、广覆盖的广泛靶向代谢组检测方法，代谢标志物机器学习算法。

迈维代谢 IVD 平台依托代谢组学技术优势，以创新型临床质谱产品开发为核心，聚焦肿瘤、心血管和妇幼相关等重大疾病领域，与北京协和医院、解放军总医院、阜外医院、解放军总医院第七医学中心、北京友谊医院、浙江省肿瘤和上海市胸科医院等中心开展深度科研合作。旨在转化和推广临床亟需的高质量检测产品和服务，拓展临床质谱应用领域，让质谱技术更广泛地服务于临床，显著提升临床诊疗质量，降低社会医疗成本。其 Frist-in-class 产品之一肠癌血液代谢组检测，利用广泛靶向代谢组技术筛选出的肠癌极早期诊断标志物，在全国完成了 2 轮多中心实验验证，特异性 0.9 时，对进展期腺瘤的辅助诊断灵敏度达 0.69。迈维代谢 2017 年设立 IVD-武汉研发中心，2021 年建成 GMP 生产基地和武汉医学检验中心，预计 2022 年首批多个同类和创新产品获药监局批准，成为行业领先的覆盖创新诊断试剂、仪器和临检服务的全套临床质谱解决方案供应商。

迈维代谢 CEO 唐堂表示：“感谢红杉资本和老股东对代谢组领域的关注和对迈维代谢的认可。美国 2013 年前后开始系统性资助代谢组领域的技术研发，我们国家 2018 年前后开始系统立项。在这个背景下，迈维代谢立足技术创新，努力提高代谢组数据的采集通量、准确性，实现了代谢组数据采集从数百到数千的跨越，促进了代谢组学在生命科学研究中的应用，加速了候选代谢标志物的发现和临床转化。“让代谢成为连接基因与表型的万千桥梁” 是我们的使命。我们现在 350 人冲这一个关口，未来 1000 人还是冲这个关口，目的就是加速破译代谢密码，让代谢组更好的服务人类健康。”

红杉中国董事总经理徐强表示：“代谢组是继基因组之后新发展起来的一门学科，代谢小分子的变化是生命状态的实时体现。迈维代谢核心团队在技术研发和商业化上拥有丰富经验，其代谢组检测方法、代谢数据库方面有独特优势，在技术服务上取得了行业领先地位，并于 4 年前布局了多个临床代谢组产品转化管线。我们不仅看重迈维代谢现在的行业地位，更看重其专注的态度，执著于代谢组技术创新对生命科学研究与临床转化的促进。我们很高兴能与迈维代谢合作，在成为全球领先代谢组公司道路上一同努力。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。