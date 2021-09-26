近年来，智能音箱不断推陈出新，俘获对日常便携使用有较强需求的消费者的芳心。然而对于家庭影音需求为主的用户群体，也有自己钟爱的经典品牌，杰士 Klipsch 就是其中的代表。不久前，美国传奇音响品牌杰士 Klipsch 正式在国内推出有源监听 Hi-fi 音响 The Fives——一款可为电视、电脑、黑胶唱机、手机等打造的 HiFi 音响，目前动点科技已经拿到了这款产品。

外观初探

打开包装，你可以看到 The Fives 的体积和一般的家用音响相差不大，单只重量 5 公斤左右（主音响 5.35kg，副：4.85kg），高度大概相当于两个成人手掌的长度。音箱箱体有胡桃木色与哑光黑两种可以选择，动点科技拿到的是胡桃木色版本，特别适合复古家居风格的搭配。

值得一提的是两个音响其中主音响顶部有两个金属滚轮，一个可以调节音量，一个用来切换讯源，操作起来非常顺手。另外磁吸式网罩的设计也很方便拆卸，网罩采用双色线编织，右下方有金属材质的杰士标志。

打开网罩，可以看到音响上下分别是高音和低音单元，其中高音部分是杰士招牌的 Tractrix Horn 矩形号角，能够提升效率并控制扩散角度。下方低音单元是一个复合纤维振膜的长冲程低音，配合箱体后方 Tractrix 号角状低音反射孔，使得 The Fives 拥有较强的低频延伸能力。

而且音响整体采用实木贴皮，质感温厚，相比市面上 PVC 贴皮的音响可能会出现的反包边，明显更加顺滑。随意摆放在客厅搭配大屏组合成家庭影院，或放在工作台搭配电脑使用，都有不错的观感。不过需要注意的是，底部有软垫，所以需要尽量放在坚硬的平台上，才不会影响听觉效果。

号角音响的玄机

古代行军作战，往往在为了振奋士气的时候吹响号角，长久以来，电影院和音乐厅一直使用号角音箱还原动感的电影音轨，但是那些长达 9 英尺号角难以在家里使用。杰士采用把号角折叠起来的办法，把音箱放在墙角，使家里的墙角变成了号角的延展部分，这是一个充满想象力的成功。号角皇 (Klipschorn) 于 1945 年获得专利，它至今仍被认为是世界上最完美的音箱之一，也是世界上唯一一款连续生产 75 年的音箱。音箱的设计在变，杰士产品的基石——号角负载技术仍然坚持不变。杰士音箱的特点是：号角提供高效率、低失真、可控的指向性和平坦的频率相应，这使得它的音质更真实。

由于一般家庭影院搭建于客厅，墙壁没有专门的吸引材质，同时客厅形状也不是那么的规整，所以更需要杰士号角技术定向聚拢音质，减少来自天花、地面或者墙壁的反射声，避免声音的浪费和流失，一定程度上可以挽救用户的小功率功放，让声音听起来更真实、直接。

有着深厚技术积淀的杰士恰恰是号角音响的代表性品牌，并在北美 B 端市场尤其是影院市场有着举足轻重的影响力。全球很多歌剧院，电影院都使用的是杰士 Klipsch 的号角，如卢米埃影城，韩国 LOTTE 影院，洛杉矶 Harkins Theatres 等。

此前杰士在中国市场一向较为低调，不过目前其生产范围已经从高端经典款扩大到普及度更高的个人影音系列产品，包括耳机、蓝牙音箱等产品，并在面向消费者市场的产品上技术下放，让家庭影院也能够在一定程度上得到专业影院声学技术的加持。

多接口带来全能表现

考虑到当前消费者对于音箱产品的实际使用需求，本次动点科技将评测重点放在了移动端产品和家庭使用场景之下的功能体验：电视、手机和电脑的音频连接测试。

蓝牙 (5.0) 连接模式之下，The Fives 与手机端的连接过程非常流畅。蓝牙模式的配对，既可以通过音箱顶端的物理滚轮键实现，也可以使用 The Fives 配备的遥控器来操作。同时手机端可以下载 Klipsch Connect 的 APP 来进一步查看设备详情。

由于无线蓝牙的技术，也往往会让音频细节存在一定失真。所以尝试有线接口似乎是更好的打开方式。

通过 HDMI 连接电视后，动点科技发现音质得到了明显改善。在与小米 L55M5-AZ 型号的电视连接的过程中，USB 模式和 HDMI ARC 模式均可实现音频信号的传输。其中使用 HDMI ARC 模式链接，要确保信号输出端的电视设备具备 “数字回传通道功能（ARC）”。同时，USB 模式也可以与电视直接配对，但同样需要将电视音频信号输出模式调整为 “外接音响设备输出”。

The Fives 拥有平均 160 瓦，最大 320 瓦的输出功率，声音澎湃有力。频响范围高达 50Hz-25000Hz，声音动态范围广，不漏掉任何细节。1 英寸的定制钛膜高音单元搭配了杰士专利 TRACTRIX 号角技术，让高音更响亮。4.5 英寸的高偏移碳纤维复合锥形低音扬声器可让 The Fives 的低音下沉更低，配合中密度纤维板和后置导向孔让低音更加澎湃。

通过 USB 直连电脑，The Fives 可在游戏中配合 PC 使用，其以 HiFi 级音效表现呈现出动态的声音效果；更真实的营造出由远及近的音效，实现声场包围，展现更多声音细节，在电脑游戏中能更好分辨敌袭方位，为玩家带来更出色的游戏体验。虽然 HDMI ARC 模式只能针对具备 ARC 模式的电视设备使用，但是传统的 3.5mm 的 AUX 接口依旧可以与电脑端实现音频信号的传输。

需要指出的是，The Fives 提供了黑胶唱机输入接口，虽然有该需求的用户较少，但是在黑胶唱机回潮的大环境下，The Fives 可以直连唱机简化了用户的操作，同时也免去了用户选择功放与音响搭配的麻烦，是对小众音乐需求爱好者的利好。此外，The Fives 还可以外接低音炮，为用户提供更震撼的低音效果。

总结

开始拿到这款产品，觉得 7990 元的价格还是稍高了，体验之后，发现相比同价位产品，杰士 The Fives 独一无二的 HDMI ARC 接口，是唯一可以作为电视音响的产品，同时在声压输出、频响范围等硬件参数上有明显的优势，109db 的声压级别也是同类产品中最大，支持的音乐格式码率也是众多产品中最高的，性价比一下子就上来了。

而且该音响既可通过 3.5mm 的传统音源线连接功放播放电影音频，也可通过蓝牙连接手机快速享受音乐，从一定程度上减少大多数家庭影院的闲置情况，从而大大提升音响在客厅当中的地位。

当然整体来说，这款音响还是更适合想要打造家庭影院的消费者，其专利号角高性能扬声器单元本身就是来源于多年深耕影院市场的积淀，能够高清还原影视声效，用高品质的声音为观众营造影院氛围，带来沉浸式的观影体验。加上精致复古的外观做工，也能和家居氛围相得益彰。