9 月 26 日，微盟与腾讯云、腾讯安全正式达成战略合作，并联合成立「私域安全实验室」，携手深耕业务安全、基础安全、信息安全等全栈安全领域的近百项安全能力建设, 打造覆盖经营全流程的私域安全一体化解决方案，为企业数字化转型保驾护航。会上，双方联合发布私域安全实验室首个合作成果 “营销保”、启动 “私域加速计划”, 进一步扶持企业的私域安全建设。

微盟集团高级副总裁兼首席技术官黄骏伟、微盟集团首席运营官尹世明、腾讯安全副总裁杨光夫、微盟研发中心技术副总裁肖锋、腾讯私域安全负责人姚凌鹏等出席私域安全实验室揭牌仪式，共同见证私域安全新阶段。

首个私域安全实验室成立，联手共建私域安全生态

越来越多的企业和品牌通过私域建设和运营，建立了和用户对话的最佳路径，找到了新的增长曲线。毫无疑问，2021 年必将成为品牌构建有效私域的关键年。但在这种全新的业务场景中，企业也会面临全新的安全挑战：运营活动被 “黑产侵害”、数据被盗、平台崩瘫、不合规内容频现……企业在追求新增长中，亟需构建 “新安全”。

今年 7 月，国家计算机网络应急技术处理协调中心公布了针对银行小程序安全的抽查结果，发现平均 1 个小程序存在 8 项安全风险。建设私域安全的紧迫性，可见一斑。

微盟集团高级副总裁兼首席技术官黄骏伟表示，用私域流量做好企业经营，是新时代下企业寻找增量，甚至是创造新品牌的必然选择。但是，大部分品牌商家在私域经营过程中，安全认知较薄弱，也缺乏相应的私域安全防范体系；且随着私域经营的持续发展，企业客户在私域安全上也需要更为精细化的运营，需要能力更强、更加灵活的私域安全商业化产品。

腾讯安全副总裁杨光夫表示，安全对于企业发展的重要价值，促使腾讯安全和微盟走到了一起。希望双方能携手打造出更加便捷高效的解决方案和服务，开放给成千上万的商家，以及私域生态，让商家不仅不再被安全问题困扰，还能通过安全建设提升私域运营的精细度。

本次双方合作共建的私域安全实验室，充分融合了微盟在私域生态的数字化服务经验和腾讯安全的安全能力沉淀。微盟一直致力于助力企业实现数字化转型升级，不仅对企业私域经营场景拥有深刻理解和洞察，更基于长期的数字化服务，在安全层面上展开诸多布局。腾讯安全拥有 20 多年黑灰产对抗经验，以及针对小程序安全的完整解决方案。双方的合作，致力于打造更加便捷高效的解决方案和服务，提升企业私域运营的精细度。

在具体内容上，私域安全实验室将深耕业务安全、基础安全、信息安全等全栈安全领域的近百项安全能力建设，筑牢 IT 基础设施的安全底座，同时还深入私域运营业务场景量化风险。在商家售前的拉新环节，通过登录保护、人机识别等能力筛选出黑灰产；针对商家的营销活动，基于会员安全分等能力对每一个前来参与活动的用户进行风险识别，保证每一份优惠都能送到真实的用户手里; 在售后场景中，根据订单、收货地址、异地交易等信息排除恶意用户，保障商家的利益。

启动“私域加速计划” 助力企业私域运营提质增效

私域安全实验室的首个研究成果 “营销保” 也在本次合作上正式亮相。据微盟研发中心技术副总裁肖锋介绍，“营销保” 是私域安全实验室首个推出的私域风控产品，不仅实现将安全能力封装，商家 0 成本接入即可享受高质量的防控效果，同时还将持续深化风控模型，打造更加精准的风险识别能力。

腾讯私域安全负责人姚凌鹏表示，小程序安全是私域建设的关键路径，腾讯安全针对小程序场景打造的会员安全分产品，可以无缝集成在微盟平台，平台商户一键操作就可开启防护，同时还能通过数据面板，实时查看防护效果，保障私域运营无忧。

对于饱受黑灰产影响，品牌营销短信触达效果低、小程序营销活动盗刷的痛点，营销保的价值凸显——2021 年 8 月，某知名服装品牌发布营销活动 “邀请有礼”，领取优惠的用户有 98% 为羊毛党。而通过事前用户识别和多数据分析，最终帮助该品牌止损金额 15 万元。营销保不仅通过风控节省了营销成本，更优化运营效果，保障了品牌的私域增长。

本次发布会，微盟与腾讯安全共同启动了 “私域加速计划”。计划将征集 100 家不同规模、体量的小程序商户，试用期免费体验 “营销保”，筑牢私域运营的基础和底座，为企业私域增长保驾护航。目前，包括联想乐呗、红豆居家、哈森等品牌商家已进入首批内测名单。

在产业互联网时代，安全已经成为所有行业数字化转型升级过程中的底座，随着私域安全实验室的成立，在私域生态，微盟的数字化服务经验和腾讯安全二十多年的安全能力沉淀将深度融合，护航企业私域增长。