马来西亚国家银行（BNM）和新加坡金融管理局（MAS）于本周一宣布，计划分阶段打通两国间的官方快捷支付系统（分别为 DuitNow 和 PayNow）。

两家央行在一份联合声明中表示，DuitNow-PayNow 项目的第一阶段将于 2022 年四季度启动。届时，该项目将允许其中任一平台的用户通过一个手机号码实现两国间的实时跨境转账。此外，用户还可以扫描任意一方的商家支付码（DuitNow 和 NETS QR）进行零售支付。

在实现第一阶段目标后，BNM 和 MAS 也将逐步深化 DuitNow-PayNow 项目的联系，从而实现更丰富的功能，让更多参与者加入其中。同时，二者也指出，后续也将就整合如分布式账本技术解决方案等创新功能的可行性展开探讨，从而提升参与银行在支付清算和结算方面的效率水平。

据悉，2020 年期间，马来西亚和新加坡两国间的汇款额达到 10 亿美元。而在疫情爆发前，两国间每年平均有大约 1200 万人次的游客产生。

BNM 助理理事 Fraziali Ismail 表示，DuitNow-PayNow 项目不仅会进一步加强马来西亚和新加坡之间的经济联系，同时也将成为其经济在疫后恢复过程中的关键因素。

MAS 首席金融科技官 Sopnendu Mohanty 称，对新加坡而言，马来西亚是其最大的汇款走廊。DuitNow-PayNow 项目的实现有望成为该国面向个人和企业跨境支付需求时的重要基础设施，在两国间日益增长的数字经济活动中发挥重大作用。

值得一提的是，如本栏目指出，本月中旬，新加坡和印度两国也宣布将打通双方官方快捷支付系统，以实现平台用户在两国间的实时低成本跨境转账。据了解，该计划有望在 2022 年 7 月份前实现。