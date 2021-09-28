根据 TrendForce 集邦咨询发布的调查报告，自今年下半年七月起，随着各国疫苗施打率提升而逐渐解封，进而使整体笔电需求放缓，其中 Chromebook 衰退约五成。然欧美等消费大国逐渐返回办公室带动一波商用换机潮，加上品牌因应塞港问题而提前冲刺第四季出货，反成为第三季笔电需求的支撑力道，预估 2021 年整体笔电出货量将达 2.4 亿台，年增 16.4%。

TrendForce 集邦咨询进一步表示，第四季起将同时迎来 Windows 11 换机潮，与搭载英特尔新一代处理器的新机陆续上市，然商用笔电市场的需求能否延续，以及全球疫情变化，将是决定第四季整体出货表现是否进入衰退期的关键。展望 2022 年，随着全球疫苗施打普及率上升，以及相关因疫情衍生的消费性需求退去，预估全年笔电出货将有 7~8% 的回档，下降至 2.2 亿台，不过相较疫情前仍高出约 6000 万台。

Chromebook 全年出货量约 3600 万台，需求减退，惠普、三星受影响最大

今年上半年 Chromebook 成为笔电出货的主要动能，然下半年因欧美、日等国疫苗施打率提升，由远距教学所带动的 Chromebook 需求变得不再急迫，且覆盖率也高，该产品单月出货量瞬间衰退超过五成。其中，惠普（HP）、三星（Samsung）等 Chromebook 产品占比较高的品牌也因此受到不小影响，品牌出货量预期将较上半年衰退约 10~20%。不过，七月起受惠于美国启动约 71.7 亿美金的紧急连接基金（Emergency Connectivity Fund）补助，将有助学校与图书馆等采购笔电、平板与上网设备，故近一年内 Chromebook 将仍有一定需求量，预估 2021 年 Chromebook 出货量可达 3600 万台。

下半年起，随着欧美返回办公室，可进一步带动相关商用换机潮，拥有最高商用机种占比的戴尔（Dell）因此受惠最多，平均月出货量高于上半年约两成。如前述所提，下半年除了待观察第四季商用需求是否仍持续，还有 Windows 11、英特尔新一代处理器等新机带动的笔电换机潮，预估整体笔电出货量最乐观情况或将与第三季持平，出货动能可持续至年底。

值得注意的是，供应链方面，由于整体半导体零部件仍吃紧，Wifi 模块 IC、Type C PD IC、PMIC 等瓶颈料件仍短缺，以及主流 14、15.6 英寸 FHD IPS 面板仍处于供货吃紧。然而，14、15.6 HD TN 等中低端笔电面板需求已逐渐被满足，甚至 11.6 英寸笔电面板已供过于求且出现跌价态势。随着笔电需求进入高原期，面板供给却持续增加的情况下，预估第四季整体笔电面板市场将会进入供需平衡。