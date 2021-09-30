为进一步助力上海厚植城市精神彰显城市品格，全面提升城市软实力建设，将虹口打造成为具有全市影响力的特色文化金融创新服务高地，9 月 30 日，虹口文化创意产业与金融创新发展大会暨文化金融创新融合服务平台战略签约仪式在上海白玉兰广场 59 楼圆满召开。本次大会以 “文化基石·金融赋能” 为主题，邀请市、区相关部门领导，业内专家、金融机构和文创企业代表等 100 余人参会，其中参会金融机构近 20 家，管理资产规模近万亿。大家齐聚一堂，共同探讨文化金融发展的新理念、新模式、新生态，为虹口建设成为文化金融创新策源地、产业集聚地及生态承载地出谋划策。

大会在上海市文化创意产业推进领导小组办公室、虹口区委宣传部的指导下，由虹口区文化创意产业推进领导小组办公室与《中国企业报》中企视讯联合主办，并得到上海市文化创意产业发展促进会、上海市文创金融服务平台、虹口区金融工作局、虹口区科学技术委员会、虹口区文化和旅游局、虹口区知识产权局、虹口区北外滩集团大力支持，由虹口区文化创意产业发展促进会、上海善郡文化科技有限公司承办。

上海市委宣传部副部长、上海市国资委副主任王亚元在大会开场致辞中表示，上海作为国际金融中心的优势条件，也进一步助力文化与金融的跨界赋能，为上海文化创意产业的提质升级提供了新动能。自去年以来，上海在推动文化金融合作向纵深发展方面采取了系列举措，包括依托国有文化金融机构推出 “文金惠” 专项金融服务，支持各区试点建设文创金融服务工作站，不断健全中小微文创企业融资服务；先后成立上海文化产业发展投资基金、央视融媒体产业投资基金、长三角以及上海地区的文化产业投资联盟等，加强文创产业投资引导。他期望虹口能进一步发挥优势，通过与《中国企业报》集团等标杆企业的深度合作，聚焦文创产业优势领域和关键环节，建好文化金融创新融合服务平台，不断创新虹口模式，打响虹口品牌。

上海市虹口区委常委、宣传部长吴强在致辞中指出，虹口主动融入上海国际文化大都市建设，将 “文化+金融” 合作发展作为提升虹口城区吸引力、竞争力和软实力的重要举措。借助北外滩金融功能集聚优势，虹口不断探索打通文创产业和金融服务的链条，逐渐营造出具有虹口特色的文化金融发展环境，初步实现了三个 “率先”：一是率先成立上海首个区级综合性文化金融服务平台，二是率先成立区级文创产业促进会，三是率先布局文创金融服务空间载体，不断探索文化产融结合的生态圈，激发出区域经济发展的无限活力。

《中国企业报》集团执行副总裁、中国企业网总编辑仝福强在致辞中说：“《中国企业报》始终坚持 ‘为企业和企业家服务’ 宗旨，担当企业、园区、政府的桥梁和纽带，希望通过发挥央媒优势，与虹口区强强联合，共同为文化金融产业赋能，为虹口打造文化金融融合创新强区点燃新引擎，为打造开放、创新、包容的城市品格注入新活力。”

打造跨界融合典范 虹口文化金融创新服务基地成立

为推动市、区文创和金融创新产业优质资源汇聚，更好服务和助力企业发展，会上，由上海市委宣传部文化改革发展办公室主任刘海英，虹口区委宣传部副部长、区文旅局党组书记、区文创办主任陆文共同揭牌成立 “虹口文化金融创新服务基地”。

紧接着，上线了虹口 “文化金融创新融合服务平台”（及文化金融专题频道），虹口区政府党组成员陈帅，《中国企业报》集团执行副总裁、中国企业网总编辑仝福强，上海市委宣传部文化改革发展办公室主任刘海英，虹口区金融工作局局长李骥，虹口区委宣传部副部长、区文旅局党组书记、区文创办主任陆文，北外滩集团董事长刘俊共同参与上线仪式。

据悉，该平台按照 “对标全市、立足虹口、对接金融、助力文创” 的要求，采用 “政府+媒体+企业+金融机构” 等多方联动的方式，在区级文化金融服务模块基础上升级更新，更深度聚焦文创和金融产业融合创新发展，将优化资源配置，创新服务模式和机制，联手银行、证券、保险、投资基金、知识产权等金融服务机构和第三方专业服务资源，提供全方位的文化金融服务，满足全区不同阶段、不同类型文化企业的金融需求，积极打响虹口文创金融服务品牌和典范，为上海市文化金融产业更高质量发展做出积极贡献。

会上还重磅发布了《文化金融创新融合发展战略研究纲要》及全年系列文化金融活动，规划纲阐明了文化金融创新融合发展的战略方向，主要从数字化平台建设、文化金融载体布局优化、线下孵化平台引领、文化产业金融服务平台搭建、文化产业协同创新平台打造这五大方面展开，为下一步上海及虹口文化金融产业融合发展勾勒出蓝图，不断打响上海文化金融服务品牌。

共筑产融合作新高地 多家企业集中签约+金融银行发布联合声明

虹口作为上海的中心城区，目前正处于城区快速更新带动经济社会高质量发展的重要战略机遇期和蝶变期，特别是北外滩地区正全力推进能级提升，其主导的金融产业发展根基牢固且稳健：截至今年 8 月底，虹口区内金融企业达 1895 家，资产管理规模近 7 万亿；今年上半年，区金融业全口径税收同比增幅 64%，税收贡献居全区各产业之首，成为虹口区域经济增长的主力军。这为 “金融+文创” 双引擎快速发展奠定了坚实基础。

虹口及北外滩地区极具潜力的发展前景，吸引了越来越多企业前来投资发展。此次大会现场，一批企业与虹口区集中签约，达成战略合作，成果显著。其中包括虹口区文创办与《中国企业报》集团中企产经（北京）信息科技有限公司战略签约；虹口区文促会与《中国企业报》中企视讯（上海善郡文化科技有限公司）、浙江舜熙影业、上海葛苑文化、国嘉城投（北京）控股集团有限公司等签约。

同期，中国银行、上海银行、平安银行、招商银行、上海证券、国泰元鑫、上海东方惠金、朗盛资本、中邦交通集团等金融股权和银行投资机构发布联合声明，将充分发挥金融资本优势，不断为文创产业发展注入 “新血液”，完善产融对接平台，持续释放金融对区域文化产业经济发展的强大助力，吸引更多优质企业和项目落户虹口，实现共融共赢，积极构筑 “文化＋金融” 特色产业高地，也为整个北外滩综合功能区打造贡献力量和价值。

此外，金融和文创领域的 2 位专家代表发表了主题演讲，为现场观众带来了精彩的视听盛宴。其中，上精文投资总裁助理、滨江小贷及惠金担保董事长杨正迎分享了文创企业的金融需求和融资服务路径创新；国泰元鑫总经理梁之平则聚焦 “文化资产的价值及金融属性的融合” 这一主题展开。他们表示，文创产业的高质量发展离不开政策支持、产业引导和市场性手段，更离不开金融的支持，只有不断深化金融侧供给的结构性改革，通过文化金融政策和产品的创新，才能引导撬动社会资本，加大文化产业投融资规模，推动金融助力文化产业持续、高质量发展。

培育产业发展新动能 企业文化与金融创新大赛（北外滩）启动

大会上半场硕果累累，精彩纷呈。进入下半场，氛围更加紧张而热烈。

经过充分筹备和策划，企业文化与金融创新大赛（北外滩）正式在会上启动，虹口区委宣传部副部长、区文旅局党组书记、区文创办主任陆文，上海市文促会副会长兼秘书长任义彪、《中国企业报》中企视讯主任乌兰琪琪格、上海精文投资有限公司东方惠金总经理胡建东、上海银行虹口文化特色支行行长廖星、国泰元鑫总经理梁之平、朗盛投资管理合伙人周灵、众源资本管理合伙人麦挺参与了启动仪式。

大赛在上海市文创办、市文化金融平台指导下，由虹口区文创办、《中国企业报》中企视讯共同主办。据了解，大赛将通过初赛、复赛和决赛，邀请文化创意产业与文化金融领域的优秀企业，通过路演、交流、实战等多种形式，展示和共享文创金融最新的理念、技术、产品、行业标识与解决方案，跟进服务，促成金融赋能文创产业，助力培育一批潜在的高成长性企业和独角兽企业。

现场，英翼传媒、六感科技、悦悦传媒、艾漫设计、云集将来、乔巴太峰、公啡书社、吾盟文化、璨然信息、鹏塔科技 10 家企业参加了初赛。通过 10 分钟时间介绍企业项目、行业前景、融资需求等，每家企业路演后，市、区两级文创办领导，特邀投融资机构代表会进行总结点评。

今年为大赛首届伊始，后续将作为虹口区金融助推城区文化综合实力提升的年度重点活动，将联动市区两级金融和文化产业资源，每年持续举办，办出特色，办出水平，办出影响力。同时，将以大赛为载体，通过系统性的产业服务平台和资源配置，助力上海及虹口文化创意与金融产业融合生态完善，挖掘文创金融领域的新生力量，推动更多文创企业更好更快发展，培育亿元文创产业规模新兴产业新赛道，弘扬虹口文化金融产业融合发展的新阵地，助力虹口城区文化综合实力更加出彩。