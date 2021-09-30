华为 nova 系列自诞生以来，一直主打年轻人市场。而近年来，随着短视频的火热，越来越多的人愿意在网上分享自己生活的精彩瞬间，一时间，Vlog 大行其道，成为年轻人喜闻乐见的社交谈资和生活方式。不久前，华为发布了全新的华为 nova 9 系列手机，目前动点科技已经上手了较为经典的亮黑色款 nova9 Pro，那么下面我们来看看这款机型的实际表现如何。

上手初印象

开箱后，你会发现在机身设计方面，华为 nova9 Pro 正反面均为曲面设计，中框部分过渡圆润自然，手机重量和 iPhone 12 Pro 差不多，但是配合纤薄机身，握持感实际上更胜一筹。

机身正面采用的是熟悉的 OLED 双孔环幕屏，得益于 2676*1236 的高分辨率，屏幕整体观感比较精细。侧面开关键位置居中，是大拇指刚刚能完美触碰的位置，上方还有音量键。机身上下边框的设计比较简约，顶部仅有降噪麦克风，底部从左到右则依次为 SIM 卡槽、主麦克风、Type-C 接口、扬声器。

亮黑色款的背部能作为镜子使用，观感绝佳，而前后玻璃触感也非常细腻，浑然一体。其后置摄像头布局传承上一代 nova8 系列星耀环镜头组设计，整体来说设计的延续性较强。

自拍旗舰基本功就位

华为 nova9 Pro 配备了两颗 3200 万像素的前置镜头，一枚超广角镜头和一枚高清人像镜头，两枚前摄镜头均支持 4K 影片拍摄。其中前置超广角摄像头具备 100°FoV 黄金广角，取景范围更大。经过实际测试，用这枚镜头自拍，会显得头更小，可以说是爱美人士的福音了。

不过在集体合影的时候，画面边缘会有一定的机率发生畸变。针对这个问题，华为 nova9 Pro 通过先进算法，可同时对人脸、前后距离、背景进行精准分区和畸变控制，大幅度减少畸变，使整体照片更加自然。

而且一个比较智能便捷的地方体现在，当我们从竖屏自拍切换到横屏合影时，华为 nova9 Pro 能够自动识别并切换至超广角。甚至在光线比较暗的时候，屏幕还会在面部区域自动识别，并在人脸周围出现一圈白色区域来为暗光环境下的自拍补光。一定程度上减少了面部噪点，使得夜间肤色更加白润自然。

后置镜头依旧能打，华为 nova9 Pro 后置超感知影像单元，配备了一颗 5000 万像素的 RYYB 主摄镜头、一颗 800 万像素的超广角镜头、一颗独立景深镜头，以及一颗 4cm 的微距镜头。值得一提的是这枚 RYYB 滤色阵列超感知主摄镜头，采用了华为 nova 迄今为止最大的传感器，具有 1/1.56 英寸的传感器感光面积，能够保证出色的感光度，带来高画质照片。下面来欣赏动点科技用其拍摄的一些照片。

HarmonyOS 2 加持开启全新体验

HarmonyOS 2 作为全新的操作系统，为华为手机赋予了全新的操作体验。比如全新的字体，全新的引力动效，以及备受青睐的一次成片和超级终端功能。

在一般手机的视频拍摄体验中，前后摄像头只能独立工作，比如使用前置录像视频时，如果要切换至后置摄像头，就只能先把前面的视频切断，再重新开始一个新的视频文件录制。两个视频文件在切换过程中时间将有一定中断。这种拍摄模式创作门槛高、拍摄体验差，限制了用户创意的发挥。

在 HarmonyOS 2 分布式技术的加持之下，华为 nova9 Pro 也别具一格。创新的多机位模式，能跨越单设备、单视角限制，在拍摄过程中可调用多个 HarmonyOS 设备的摄像头实现多机位多视角，一次性拍出特写、中景、全景等多角度画面，全方位记录生活中的精彩画面。在实际测试过程中，动点科技发现华为 nova9 Pro 拍摄视频时，操作界面上会提供暂停和停止录制两个按钮，并支持录像时前置和后置镜头顺畅切换，而且在切换的过程中视频拍摄不会中止，最后几次暂停录制的片段可以自动整合在同一个视频文件中，这就避免了一镜到底对于小白用户的考验。同时对于有一定视频创作基础的用户来说，也能够帮助减少视频剪辑的流程，提升操作便捷性和拍摄的效率。

利用 nova9 Pro 的多机位模式还可实现多机位多视角直播，目前已经支持多个主流直播平台 APP 的多机位直播，与当下的潮流生活接轨。

另外，搭载 HarmonyOS 2 的 nova9 Pro 可通过华为手表，比如此前发布的华为 WATCH 3 进行遥控拍照。当拍摄家庭合照或团体合照时，把手机用三脚架固定好，用手表预览拍摄效果，轻松操控。单人拍摄 Vlog 也更加便捷。

这个功能尤其适合旅游中的社恐人群，如果你在海边想要和美丽的黄昏合影，但是又不想开口求陌生人帮忙，那么你就可以通过支持相关功能的华为手表来辅助你记录美丽瞬间。

有了 HarmonyOS 2，华为 nova 系列能够实现多设备通信共享功能，与华为平板设备进行无缝连接，将手机的蜂窝能力赋能给平板，带来超便捷的使用体验。在登录同一华为账号下，对于只有 WiFi 连接功能的平板，无须手机分享热点，只需将手机靠近平板，两者即自动连接，你的平板自动连上手机蜂窝信号，从而将手机的通话与的短消息功能共享给平板。不过，这个功能目前暂不支持，需要等后续的 OTA 升级。

在 HarmonyOS 桌面中，上滑 APP 图标即可生成万能卡片，想要的信息轻轻一滑即可获得，还可根据个人喜好及习惯将单个或同类型多个 APP 的万能卡片放置在桌面的任何位置，组合成主题服务卡片区，并且卡片可大可小，可藏可显，方便用户随心定制独一无二的个性桌面。不只是原生应用，第三方 App 也可以生成万能卡片，各种信息一目了然。

总结

作为一款年轻人的手机影像产品，续航问题自然是牵动人心。华为 nova 9 Pro 配备了 4000mAh 容量电池，搭配 100W 华为超级快充，基本上可以在日常生活中告别续航焦虑。根据官方数据，仅需 20 分钟即可充至 100%，已经是很不错的水平了。

总之，对于喜欢拍摄的用户来说，使用华为 nova9 Pro 不仅能够拍出更好的照片，也能为 Vlog 视频创作带来更大的操作便利，高效的 HarmonyOS 2 也能为协调家中其他的华为设备提供便利。目前，华为 nova9 Pro 已经开售，3499 元的起售价相对来说性价比还是不错的，对其感兴趣的朋友可以去体验了解。