10 月 1 日， 2020 年迪拜世博会隆重开幕。这是新冠肺炎疫情发生后的第一次世博会，也是中东地区举办的首届世博会。迪拜世博会的主题是 “沟通思想，创造未来”，旨在凝聚国际社会力量、促进全球合作、创造美好未来，共有 192 个国家参展，预计将吸引 2500 万观众参观。

中国馆是迪拜世博会面积最大的展馆之一，主题为 “构建人类命运共同体——创新与机遇”，紧扣了迪拜世博会主题，融合创新与机遇、沟通与合作、发展与可持续性等全球关注焦点，彰显 “一带一路” 倡议为沿线国家带来的发展机遇和合作潜能，充分体现了推动全球共同发展、构建人类命运共同体的中国主张。

优必选科技自主研发的熊猫机器人优悠和大型仿人服务机器人 Walker X 也正式亮相迪拜世博会中国馆，向世界展示中国智造与科技创新的最新成果，以创新科技助力 “一带一路” 高质量发展。

创新科技助力迪拜世博会中国馆

2020 迪拜世博会中国馆建筑名为 “华夏之光”，寓意希望和光明。中国馆建筑遵循 “中西合璧、以中为主、古今交融” 的设计原则，将中国元素与现代科技巧妙结合，彰显中华文化自信和大国风范。

熊猫机器人优悠在中国馆前留念

建筑外观取型中国传统灯笼，在中国人心目中，灯笼代表光明和团圆，象征吉祥和幸福，寓意着世界各国在世博会这个平台上欢聚沟通、共同构建人类命运共同体和幸福大家庭。中国馆内分别从 “共同的梦想”、“共同的地球”、“共同的家园”、“共同的未来”4 个层次，展示了中国在航天探索、信息技术、现代交通、人工智能、智慧生活等方面的发展成就。

作为 2020 年迪拜世博会中国馆 “官方唯一智能机器人合作伙伴”，优必选熊猫机器人优悠和 Walker X 一起在中国馆内多个场景提供智能服务。

作为迪拜世博会中国馆 “和平友好使者”，熊猫机器人优悠是以大熊猫的形象为设计原型，在 Walker X 的基础上，为迪拜世博会中国馆专属定制，是中国特色软实力和前沿原创硬科技的完美融合。在中国馆的智慧生态分展区，它正在为观众介绍中国熊猫生态长卷、智慧农业等展项，让观众了解中国历来倡导的绿色发展理念。

熊猫机器人优悠也是中国馆的超人气展项，拥有 41 个 “关节” 的它能打太极，表演国风书画才艺，憨态可掬的形象引得嘉宾纷纷与它互动，掏出手机拍照和录像。

新加坡馆政府总代表拉里与熊猫机器人优悠握手

新加坡馆政府总代表拉里表示，前不久，旅新大熊猫嘉嘉喜得熊猫宝宝，在新加坡引起轰动，今天在中国馆看到熊猫机器人优悠表演，倍感亲切。中国馆将大熊猫这一文化符号与高科技结合，展出熊猫机器人、熊猫长卷影片，独具匠心。

在中国馆的探索与发现展区， “天宫号” 空间站、“嫦娥五号”、“天问一号”、“北斗” 卫星网等中国最高科技成果引人关注，“智能导览讲解员”Walker X 在这里向来宾热情介绍中国从古至今不懈探索宇宙，并积极利用科技成果造福世界的努力，呈现探索与发现浩瀚星空的梦想与行动。意大利、沙特、巴拿马等国家馆政府总代表在中国馆流连忘返，多米尼加馆馆长裴佳罗对中国在太空探索上取得的成就表示肯定，希望中国积极向其他国家分享科技发展经验。

熊猫机器人优悠和 Walker X 两款机器人均由优必选科技自主研发，通过综合运用柔顺力控、全身运动规划、视觉感知、全链路语音交互等人工智能技术, 他们在中国馆为全球观众提供智能服务，代表中国原创前沿科技向世界传递 AI。

向世界传递中国AI, 助力构建人类命运共同体

当今世界正处在一个特殊的历史时期，在 “百年未有之大变局” 下，各国面临新冠肺炎疫情、经济复苏、气候变化等带来的全球治理的挑战，尤其需要坚持合作共赢、共同发展的价值理念。中国基于人类发展的历史规律和人类文明走向发出了自己的声音，倡导构建人类命运共同体，致力于成为全球发展的贡献者。

2020 年新冠疫情暴发，优必选科技的多款防疫机器人上岗中国、美国、日本、韩国、瑞士、荷兰、卢旺达等全球 15 个国家和地区的 9 大高危场景，助力全球疫情防控和生产生活秩序恢复。

优必选咨询测温机器人 Cruzr（克鲁泽）上岗卢旺达

2020 年 5 月，因突出的抗疫表现，优必选咨询测温机器人 Cruzr（克鲁泽）获得联合国开发计划署的大力推荐，作为抗疫助手上岗卢旺达首都基加利市 Gatenga 和 Kanyinya 两家医疗中心，后续又上岗基加利国际机场，帮助机场在关闭 4 个月后重新开放。

2021 年，优必选紫外线消毒机器人 ADIBOT（净巡士）陆续落地美国特拉华州学校，日本新冠定点收治医院、荷兰埃因霍温市 24U 商业服务中心办公楼、中国深圳南方科技大学医院、深圳集中隔离观察酒店——禧程酒店等场所，在全球范围内提供消杀服务。

世界各国已经将人工智能上升为国家战略，AI 变革，人才先行。优必选科技通过 “硬件+软件+内容+服务” 完整的教育生态，助力全球 6 大洲超过 40 多个国家开展人工智能教育，包括韩国、新加坡、泰国、马来西亚、越南等一带一路国家，在中国已为 3000 多所学校提供人工智能及机器人教育，是全球最大的软硬件一体化人工智能及机器人教育解决方案提供商。

未来，优必选科技将立足中国，服务全球，持续以智能机器人为载体，人工智能技术为核心，以 “硬件+软件+内容+服务” 的全栈式解决方案和产品，深耕教育、康养、物流等垂直场景应用落地，服务于解决社会重大问题和满足社会重大需求，用中国原创科技成果服务全球，助力构建真正的人类命运共同体。