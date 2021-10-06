据悉，印度 B2B 电商平台 Udaan 正在进行一轮 400 亿卢比（约合 5.37 亿美元）的融资，以期进一步扩大其业务规模，帮助更多的零售商和批发商向数字化电商转型。消息人士指出，这笔融资将由高盛负责推进。完成这笔自成立以来规模最大的融资后，Udaan 的估值将达到 45 到 50 亿美元。

消息人士称，该融资动作正处于尾声阶段，有望在未来几周内结束。然而，也有 Udaan 相关发言人向媒体表示，该公司在近期内并无此类相关计划。目前高盛尚未对此消息作出回复。

值得一提的是，上月晚些时候，我栏目曾指出Udaan 正于当时通过创投债务（Venture Debt）机构 Blacksoil 进行一轮 5 亿卢比（约合 670 万美元）规模的债务融资，而这笔债务融资隶属于其200 亿卢比债务融资计划的一部分。另一方面，也有消息表示Udaan 可能在未来两年内上市，但这一传言尚未得到该公司确认。

成立于 2016 年的 Udaan 是印度首家 B2B 电商独角兽企业（于 2018 年达成，并且也是当年最快晋升独角兽企业的印度初创公司），拥有 300 多万家零售商和 2 万 5 千多名卖家，在该国 900 多个城市开展业务。Udaan 经营类目广泛，涉及食品、电子产品、电器、鞋服、家居用品、药品等多个领域。其中，食品业务为 Udaan 的核心业务，为其贡献了 55-60% 左右的销售额。

据了解，在 2018 年到 2020 年期间，Udaan 的食品业务规模呈现出了 600% 的增幅，其相关买家数量也在过去半年间增长了 50%。不过，Udaan 表示，过去一年间，印度的药品和包装类消费品领域需求激增，希望通过与更多卖家合作、扩大其物流网络以及采用新技术方案等方式帮助平台提升在这两个领域的销售水平，从而在接下来的一年内实现总销量的翻倍增长。

今年 1 月份时，Udaan 曾获得一笔2.8亿美元规模的融资。这笔包含了腾讯、纪源资本等机构参投的融资使其估值达到 31 亿美元。而加上当时这笔融资，除债务融资外，Udaan 迄今共获得了 11.5 亿美元左右的融资。