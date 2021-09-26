据外媒报道，印度 B2B 电商独角兽 Udaan 正在通过创投债务（Venture Debt）机构 Blacksoil 进行一轮 5 亿卢比（约合 670 万美元）规模的债务融资。相关监管文件指出，Udaan 预计将把 1000 份 NCD（非可转换公司债券）分配给 Blacksoil。

本周早些时候，Udaan表示获得了其股东的批准，计划以发放 NCD 的形式筹集 200 亿卢比的资金。基于这一计划，接下来有望见证 Udaan 开启更多轮次的债务融资。

Udaan 最近的一笔融资发生在今年一月份。这笔规模达 2.8 亿美元的融资使得其估值达到 31 亿美元，光速创投、GGV、腾讯等对此参投。除本次债务融资外，Udaan 共获得了 11.5 亿美元的融资。

Udaan 的独角兽轮融资于 2018 年完成。这笔融资由 DST Global 和光速创投旗下的全球基金提供，规模为 2.25 亿美元。在获得这笔融资后，Udaan 也成为了当年最快晋升独角兽企业的印度初创公司。

Udaan 由前 Flipkart 高管于 2016 年创立，主打 B2B 电商平台服务，经营类目覆盖电子产品、电器、鞋服、家居用品、药品等多个领域。此外，Udaan 也为中小微企业提供信贷服务。据 Udaan 表示，其平台拥有 300 多万家零售商，卖家达 2 万 5 千名，在该国 900 多个城市开展业务。

值得一提的是，在印度今年的融资热潮中，其 B2B 电商领域也呈现出了可观景象，仅在半年内就新增了 3 家 B2B 电商独角兽（Moglix、Infra.Market、OfBusiness），而这一数字在去年仅为 1 家，亦即本文的主角 Udaan。有消息表示，Udaan 可能在未来两年内上市，但这一计划目前尚未得到该公司确认。