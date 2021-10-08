根据 IDC 发布的《中国无线耳机市场季度跟踪报告，2021 年第二季度》，2021 年上半年中国无线蓝牙耳机市场出货量为 5374 万台，同比增长 26.8%。厂商积极参与拓展耳戴业务、新功能新形态对于需求的带动以及价格逐渐下降等原因，共同推动该市场保持快速发展态势。

真无线耳机增长速度领跑整体蓝牙耳机市场，2021 年上半年出货量 3625 万台，同比增长 32.1%。主动降噪功能向入门级产品的普及，进一步激发了市场需求。

颈戴蓝牙耳机市场 2021 年上半年出货量 1189 万台，同比增长 12.2%。其中颈圈类产品随着运动场景需求的增长，发展尤其快速，同比增速达到 24.5%。

头戴蓝牙耳机市场 2021 年上半年出货量 514 万台，同比增长 24.6%。手机厂商的进入对传统音频厂商在高端市场形成一定竞争压力。头戴蓝牙耳机市场呈现两极分化趋势，入门级市场主要由本土音频厂商主导。

IDC 预测，未来中国蓝牙耳机市场将呈现以下三个特点：

一、竞争格局进入洗牌期

继以漫步者等为代表的本土音频厂商快速发展之后，手机厂商尤其以安卓阵营为主的国产厂商逐渐发力，重点布局蓝牙耳机，尤其是真无线业务，纷纷开启多元化布局，为市场和用户提供更多选择。借助品牌、渠道和终端整合体验的优势，手机厂商在蓝牙耳机赛道上有广阔发展空间，也将加速蓝牙耳机市场的格局变化。

二、主动降噪等新功能对需求刺激显著

随着价格逐渐下降，主动降噪功能在真无线耳机市场迅速普及。2021 年上半年，中国真无线耳机市场带有主动降噪功能的产品出货量占比接近 34%。这一功能向入门级市场的下放，进一步带动了真无线耳机的市场需求。未来新功能将主要围绕音质体验，例如 Hi-Res 认证，空间音频等功能和技术，将有可能激发更多消费需求的产生。另外，部分厂商开始布局助听技术和功能，有望进一步拓展蓝牙耳机在场景和人群上的使用。

三、近两年将是蓝牙耳机市场增长的重要窗口期

IDC 预计，2021 年中国蓝牙耳机市场出货量 1.2 亿，同比增长 26%。近两年，受到厂商重点布局、价格下降以及新功能新形态的带动，蓝牙耳机将保持较为快速的增长。随着蓝牙耳机普及度的提升，预计 2024-2025 年，蓝牙耳机和智能手机出货量比例达到 1：2，之后蓝牙耳机市场增速将逐渐趋稳。

IDC 中国高级研究经理潘雪菲认为，蓝牙耳机市场是从有线耳机转化而来的升级型产品，真无线耳机是基于蓝牙耳机的体验进化。在手机厂商尚未随智能手机大范围标配蓝牙耳机的前提下，近两年内将是蓝牙耳机市场普及性增长的重要窗口期。而长期来看，由新技术功能带动的体验性消费需求将是该市场持续增长的重要动力。