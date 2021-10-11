据外媒援引知情人士消息指出，印度金融科技独角兽CRED正以 55 亿美元的估值与投资者进行沟通，以寻求筹集新一轮的融资。

知情人士表示，在 CRED 启动这项计划后，已有多家投资方向 CRED 表示出了投资意愿，而 CRED 也与其中部分投资机构进行了商谈。值得一提的是，另有消息称，在数周前，CRED 已与包含老虎基金和 Falcon Edge Capital 在内的一些投资机构敲定了一笔超 2 亿美元的融资。在这笔融资计划中，CRED 的投前估值被定为 37.5 亿美元左右。

目前，本次 55 亿美元估值的融资谈判正处于早期阶段，其具体条款在后续阶段很有可能会发生变化。不过，针对这笔新融资的用途，有消息人士透露，CRED 创始人兼首席执行官 Kunal Shah 计划将其用于对金融科技初创公司的投资收购以及该公司的国际化扩张战略等方面。

针对 CRED 的融资用途，该公司近期以来的种种举动似乎也可以证明这一点。据悉，CRED 在上月末时参与了当地金融科技初创公司 CredAvenue 的 9000 万美元 A 轮融资（该规模为当地同轮次融资之最），并为 CredAvenue 提供了 500 万美元的部分。此外，也有消息指出 CRED 也正在与其同行 Uni 进行一轮融资谈判，后者的估值或将在其中达到 3 亿美元左右。

CRED 在今年 1 月份时完成了其本年度的首次融资。这轮由 DST Global Partners 领投的 8000 万美元 C 轮融资使其估值较上轮近乎翻倍，提升到了 8 亿美元的规模。此前，CRED 曾在去年 8 月份期间获得 1.2 亿美元的 B 轮融资。当时，该公司的估值为 4.5 亿美元。随着时间来到 CRED 达成 C 轮融资的 3 个月后，今年 4 月份，在获得由新加入投资者 Falcon Edge Capital 和原有投资者 Coatue Management 领投的 2.15 亿美元 D 轮融资后，CRED 的估值在今年继续飙升，从 8 亿美元来到 22 亿美元，并以此加入了当地的独角兽阵营，成为印度今年以来的第 6 家新晋独角兽企业。

CRED 是一个主打会员制的信用卡还款返利平台。会员用户通过其平台及时完成信用卡还款后可以获得该公司提供的 CRED Rewards 积分，并以此来兑换购物网站、医疗服务机构、咖啡店、电影院等多种类型合作伙伴方的的折扣优惠福利。

另一方面，CRED 在之后也向会员用户推出了 CRED RentPay 和 CRED Stash 两款贷款服务（前者的用途为帮助用户通过信用卡支付家庭常规性开支等方面的账单，后者则通过与相关银行机构合作向用户提供即时授信额度）。此外，有媒体指出，该公司也正尝试向会员用户推出一项名为 Mint 的 P2P 借贷服务。基于这项服务，CRED 的会员之间可以以最高达 9% 的利率进行相互借贷。

值得一提的是，就 CRED 的目标用户而言，该公司为其定为高端消费者群体。用户需要至少 750 分的平台信用评分才可以注册成为 CRED 的会员。对此，CRED 表示，设置门槛可以激励用户改善其财务行为。

据了解，该公司目前合作的平台和品牌达 1300 多个，其中包括三星、Myntra、Curefit 等知名企业。而据该公司最新数据表示，其会员数量已累计超过 750 万，而这些会员账户的平均储蓄金额能达到20万卢比（约合 2700 美元）左右。