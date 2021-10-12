2021 年 10 月 12 日，华米科技在北京举行以 “UP YOUR GAME” 为主题的 Amazfit 2021 全球年度新品发布会，推出全新都市时尚智能手表 Amazfit GTR 3 和 GTS 3 系列。Amazfit GTR 3 和 GTS 3 系列智能手表首次搭载华米科技自研的原生智能手表操作系统 Zepp OS，搭配新一代 BioTracker™ 3.0 PPG 生物追踪光学传感器，健康、运动、智能体验全面升级，释放智能手表全新可能。

发布会上，华米科技还启动 Amazfit 品牌焕新，首次公布了 Amazfit 中文名称 “跃我”，并推出 Amazfit 全新的品牌 logo 和品牌口号 “UP YOUR GAME 向上而生”。 未来，Amazfit 跃我将成长为一个可作为用户风格载体、让消费者不断发现自己的品牌，成为鼓励用户探索生活热情的伙伴，致力于以科技助力人们更好的塑造、表达积极的自我，打开生活更多的可能。

新品牌：Amazfit 跃我，向上而生

六年前，Amazfit 品牌发布了第一支智能手环 “月霜/赤道”，首次将时尚设计带入到可穿戴产品上，为热爱时尚的人群打造了易于搭配的智能配饰。此后，Amazfit 不断丰富产品线，在智能硬件技术、产品设计与交互场景中坚持前瞻创新。

如今，Amazfit 已经发展为一个拥有 5 个主流智能手表系列的自主品牌，进入全球超过 90 个国家和地区，并拥有超过 2419 万用户的社区，大家分享智能手表的使用感受与心得以及对生活的体验与乐趣。

也正因为大家对 Amazfit 的喜爱，Amazfit 品牌实现了高速增长。根据 IDC 今年 6 月发布的一季度数据显示，Amazfit 智能手表出货量已位列全球前四，在西班牙、俄罗斯、巴西等国家位列第一名，为全球最受欢迎的智能手表品牌之一。

Amazfit 用户早已跨越年龄、性别、国度、兴趣的限制，大家热爱生活，也乐于尝新。智能手表是大家探索世界、探索生活的重要载体，每个人都期望能拥有一块真正契合自己、表达自己的智能手表。

面对用户这种期待，Amazfit 进行了品牌重构，推出全新的品牌 logo 和全新的视觉系统，通过一组多彩渐变、动感多元的 logo，表达 Amazfit 对缤纷多彩的世界的热爱，和对多元文化的包容。

Amazfit 发布了全新的中文名字 “跃我”，并提出了品牌口号 “UP YOUR GAME 向上而生”。未来，Amazfit 跃我将以科技的力量，陪伴用户打开人生的无限可能，Amazfit 跃我将打造更多赋能生活的智能产品，让更多人自由释放激情与潜力，活出积极乐观的态度。

华米科技创始人、董事长兼 CEO 黄汪表示，“在 Amazfit 跃我，我们希望不断推出更多更好的产品，陪伴大家一路升级打怪，让每一个人都能自由表达自己独特的风格，活出积极向上的态度、活出对生活的热爱、活出丰富精彩的人生。正如 Amazfit 的中文名字 ‘跃我’，我们希望能与大家一起，向上而生，不断超越自我。”

新产品：Amazfit GTR 3 和 GTS 3 系列，时尚旗舰，释放未来

Amazfit GTR 3 和 GTS 3 系列智能手表作为 Amazfit 都市时尚智能手表，秉承着高颜值、高性能、高可靠性的设计理念，搭载华米科技自研的原生智能手表操作系统 Zepp OS，在健康技术和交互体验进一步升级，带来旗舰级体验。

设计 UP：大屏幕，大有不同

Amazfit GTR 3 和 GTS 3 系列智能手表延续简约时尚的家族设计风格，莹润通透的微曲面玻璃与航天级铝合金表身的一体化设计，带来无界视感，哑光机身设计搭配大地色系，质感表达更加精益求精。表身新增一颗 CNC 工艺精雕纹理点缀的数字表冠，旋转操作搭配线性马达，细腻触感跃然「指」上，旋转之间，大有乾坤。

* Amazfit GTR 3

其中，Amazfit GTR 3 采用经典圆形造型，搭载了一块 1.39 英寸视网膜级屏幕，Amazfit GTS 3 采用 1.75 英寸超视网膜屏幕，显示效果细腻生动，纤毫毕现。 Amazfit GTR 3 Pro 更是通过行业内领先的柔性技术和工程设计，将圆形手表屏占比提升到业内领先的 70.6%，黑边压缩到 3.5mm，最终在同样大小的机身上做到 1.45 英寸超大显示屏，更多内容一览无余。

* Amazfit GTR 3 Pro

基于 Zepp OS 操作系统，Amazfit GTR 3 和 GTS 3 系列智能手表的屏幕素质得到了完美演绎。Zepp OS 为 Amazfit GTR 3 和 GTS 3 系列带来超过 100+ 表盘，包含 15 款全新动态表盘、多款模块化表盘。

Amazfit GTR 3 和 GTS 3 系列智能手表还延续了前代的轻薄与精致。Amazfit GTS 3 拥有 8.8mm 极致纤薄的机身厚度，带来前所未有的腕上轻薄体验。三款手表的腕带加入了纹路设计，拒绝单调。Amazfit GTR3 Pro 更是加入了氟橡胶和牛皮表带，触感如肌肤般细腻，令人爱不释手。

健康 UP：一键测量，一目了然

Amazfit GTR 3 和 GTS 3 系列智能手表搭载最新一代华米科技自研的 BioTracker™ 3.0 PPG 生物追踪光学传感器，升级为行业领先的 6 通道配置，带来心率、血氧、压力和呼吸速率测量，支持房颤心律失常自动甄别、夜间睡眠质量分析、零星小睡记录等健康功能，全方位守护身体健康。

得益于整套软硬件方案的提升，Amazfit GTR 3 和 GTS 3 系列智能手表的心率监测和血氧监测成功率和准确率都大幅提升到 98%，带来最快 15 秒快速血氧测量。不仅如此，手表还升级到 24 小时智能血氧监测，轻松掌握全天血氧健康状态。结合华米科技自研的 SomnusCare™ 睡眠引擎，Amazfit GTR 3 和 GTS 3 系列智能手表还支持监测睡眠呼吸质量，让睡眠信息更完整。

Amazfit GTR 3 和 GTS 3 系列智能手表全新加入的一键测量功能，只需要 60 秒，即可一次获得心率、血氧、压力、呼吸速率和心脏健康等 5 项重要身体指标数值报告。一次测量，健康信息一目了然。

Amazfit GTR 3 和 GTS 3 系列依然保留了前代产品的 24 小时全天候心率监测，支持「过高、过低心率预警」和「自动甄别房颤心律不齐」；华米科技特有的 PAI 健康评估系统，能针对不同用户的健康数据，量身定制个性化的健康评估系统。

Amazfit GTR 3 Pro 首次搭载 PumpBeats™ 血压监测引擎，并通过与北京大学第一医院合作，共同研究腕部智能血压手表在未诊断高血压人群中对高血压的筛查作用。

运动 UP：150+模式，更专业

Amazfit GTR 3 和 GTS 3 系列智能手表支持 50 米专业防水和水下心率监测，日常佩戴、游泳、雨雪无惧雨水。手表配备了北斗、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS 卫星定位系统和海拔气压高度计，上山下海都能清晰记录轨迹，让用户时刻知晓自己的运动路径。

Amazfit GTR 3 和 GTS 3 系列智能手表支持多达 150+ 种运动模式，除了常见的跑步、骑行、游泳等外，更有电子竞技、高山滑雪等热门运动模式，为热爱运动的你做好十足准备。手表搭载华米科技自研的 ExerSense™ AI 引擎，支持 8 种运动模式自动识别，让运动更简单。 运动时，Amazfit GTR 3 和 GTS 3 系列智能手表还可提供游泳心率、心率过高、心率区间提醒等功能，随时掌握运动效果，降低运动风险。

Amazfit GTR 3 和 GTS 3 系列智能手表搭载了华米科技自研的 PeakBeats™ 专业运动算法，能够获悉最大摄氧量（VO₂ max）、恢复时间（RT）、运动负荷（TL）和运动效果（TE）的数据分析，让运动更加专业。

系统 UP：Zepp OS，无限可能

Amazfit GTR 3 和 GTS 3 系列智能手表首次搭载华米科技自研的智能手表操作系统 Zepp OS，带来全新的 UI 体验、丰富的小程序生态。

Zepp OS 从大自然的曙暮之光中提取视觉元素，重塑了全新的色彩体系，在手表上就能感受自然之息。在表盘、应用列表、应用内等系统各处，Zepp OS 重构了系统动效，支持最高 60FPS 的动画效果，每一次交互都轻快流畅。

Zepp OS 全面开放的手表小程序生态，让你的手表与众不同。基于手表小程序框架，我们提供了多款实用小工具，方便快捷；还与 GoPro、航班管家、TCL 遥控器等第三方应用梦幻联动，实现更多强大的智能功能；用户甚至还可以基于 Zepp OS 的开发平台，定制个性化手表小程序、亲自设计独一无二的专属表盘。

Zepp OS 是华米科技自主研发的原生智能手表操作系统，具备轻盈、流畅、实用三大特性。系统集成了强大的人工智能算法，可以精准的测量心率、血氧等人体生物数据和多种运动指标。配合上华米科技 7×24 小时连续健康数据监测、强大的健康设备连接、友好的第三方健康小程序开发支持等，Zepp OS 已经不仅是一个驱动硬件的智能手表操作系统，更是一个开放的健康管理平台。

续航 UP：小身板，大能量

得益于系统级的软硬件功耗优化，Amazfit GTR 3 和 GTS 3 系列的轻薄机身也有大能量。

日常使用情况下，Amazfit GTR 3 的续航能力长达 21 天，Amazfit GTR 3 Pro 和 GTS 3 的续航 12 天。基础手表模式下，Amazfit GTR 3 的使用时长更是高达 35 天，Amazfit GTR 3 Pro 可使用 30 天，Amazfit GTS 可使用 20 天。小身板，大能量，向电量焦虑说再见。

除此之外，Amazfit 跃我还发布了新一代真无线耳机 Amazfit PowerBuds Pro。Amazfit PowerBuds Pro 支持 40dB 专业全场景主动降噪，支持三麦通话降噪，满足各种日常生活场景使用需求；耳机搭载了业内领先的耳道式心率传感器，带来精准的运动心率监测，并支持自动跑步识别、运动心率提醒；同时，Amazfit PowerBuds Pro 会跟踪识别用户的头颈部姿势，呵护用户颈椎健康。

Amazfit PowerBuds Pro 带来超长续航体验，在开启主动降噪的情况下，依然能提供高达 5.8 小时的使用时长，配合充电盒使用续航可达 19 小时。而关闭主动降噪功能后，Amazfit PowerBuds Pro 的使用时长高达 9 小时，配合充电盒使用时长更是高达 30 小时。

Amazfit GTR 3 共有曜石黑、云母灰 2 种配色，售价 899 元；Amazfit GTS 3 共有曜石黑、薄雾白、柔砂棕 3 种配色，售价 899 元；Amazfit GTR 3 Pro 曜石黑版售价 1099 元、戈壁棕版售价 1199 元。上述四款新品已于 10 月 12 日 17:00 点在 Amazfit 跃我京东、天猫、小米有品、有赞商城、抖音商城、顺电正式发售，Amazfit 跃我线下各大授权门店、直营体验店同步开售，新品上市期间更可享首发优惠价。