据悉，印度数字银行（NEObank）Open 于近日表示正在进行一笔 1 亿美元规模的 C 轮融资。这轮融资由淡马锡领投，谷歌、SBI Investment、老虎基金、3one4 Capital 等参投。本轮融资后，Open 的估值将从 2 年前的1.5 亿美元提升至 5 亿美元。

加上本次的最新融资，Open 的总融资金额达到近 1.4 亿美元。不过，也有消息称Open 的 C 轮融资目前尚未结束，包括 Visa 在内的其他投资者很有可能会加入其中，使得这一数字继续提升。

Open 在此次融资中表示，这笔新资金将被用来强化其新产品线（包括其嵌入式金融平台 Zwitch 和原生云银行平台 BankingStack）的研发改善，进一步扩大其团队规模。此外，该公司也指出，希望将其业务范围扩大到东南亚、欧洲和美国市场。

Open 成立于 2017 年，主要通过旗下数字银行平台为中小微企业提供银行类业务及相关附属功能，让后者更加便捷的进行账单记录、薪水发放、税务及会计管理等一系列操作。Open 表示，公司目前拥有约 500 名员工，其平台上有近 200 万家中小微企业，每年处理交易额超过 200 亿美元。此外，Open 也强调，得益于疫情对中小企业数字化转型需求的推动，在获得本次融资之前，其业务已经在过去 18 个月中增长了近 10 倍。该公司透露，希望在明年 8 月份前为至少 500 万家企业提供服务。

值得一提的是，谷歌是以新加入者的身份参与 Open 的本次融资。而在去年 7 月份时，谷歌曾宣布将在未来五到七年内在印度投资 100 亿美元（该计划被命名为 Google for India Digitization Fund），以进一步推动该公司数字服务业务在美国外市场的发展。据了解，在该计划宣布后，除本次对 Open 的投资外，谷歌也分别参与了印度初创公司 Glance 和 DailyHunt 的融资，并通过 YouTube 完成了对当地短视频社交电商初创公司 Simsim 的收购。

另一方面，去年 4 月份时，Facebook 宣布对印度最大电信运营商 Reliance Jio（隶属信实集团）进行了57 亿美元的投资，“彰显了其对印度的承诺”。而该公司也于近日指出，正计划加大对印度创新初创企业的投资。