10 月 13 日，一加手机举办主题为 “速度有了新名字” 的线上发布会，正式发布一加 9RT 。作为一款性能加料旗舰，一加 9RT 搭载高通骁龙 888 处理器，采用 120Hz 三星定制的 E4 OLED 直屏，主摄搭载旗舰传感器 IMX766，拥有 65T 超级闪充和 4500mAh 大电池，首批搭载 ColorOS 12 系统。发布会上，一加还发布了新款 TWS 耳机一加 Buds Z2。

一加 9RT 与一加 Buds Z2 将于 10 月 19 日 10 点正式开售，一加 9RT 售价 3299 元起，一加 Buds Z2 售价 499 元，预售期及首销当日均享受 100 元优惠。

在一加的产品理念中，性能旗舰是性能加旗舰，除了旗舰的性能，影像、设计、屏幕都要满足旗舰的标准。仅有处理器参数，但牺牲掉质感、屏幕、相机和使用体验的手机只能是性能手机，而不是性能旗舰。一加 9RT 在顶级性能的基础上将为用户带来全面的性能旗舰享受。

轻快流畅的速度体验是一加每代产品的共同特点，一加 9RT 搭载骁龙 888+LPDDR5+UFS3.1 性能铁三角，配合强大的性能速度系统，最大化发挥性能优势。为保证极致性能的冷静输出，一加 9RT 的空间散热系统重新设计了手机内部结构和散热路线，采用五重散热材料立体散热，VC 散热面积比一加 9 增加 59%，散热效率相较于一加 9 提升了 20%，达到了一加散热新高度。针对 Wi-Fi 信号出现延迟等情况，一加推出了行业领先的电竞 3Wi-Fi 天线系统，智能切换不同场景，有效降低横握场景下的网络延迟，大幅提升 Wi-Fi 连接速度和网络稳定性。同时，一加应用了行业领先的 600Hz 超灵敏触控采样率，大幅度提升屏幕响应速度，降低延迟，带来更稳定畅快的游戏体验。系统层面，一加 9RT 首批搭载 ColorOS 12 系统，内置强大的 AI 自流畅引擎内核，让一加 9RT 的速度优势软硬兼具，并获得了泰尔实验室 36 个月不卡顿的官方认证。此外，一加 9RT 内置 4500 毫安大电池和 65T 超级闪充，29 分钟内充电 100%。一加 9RT 还支持最高 33W PPS 充电协议，使用其它充电头时也能保障快充体验。

发布会上，一加宣布与原神正式成为战略合作伙伴。基于双方对好的游戏体验的共识理解，一加从用户关注的流畅与温控上着手优化，通过 GPA 无极稳帧，CPU 智能调度，渲染优化策略等，为用户提供帧率稳定与温控出众的原神游戏表现。同时，在双方深度战略合作的基础下，一加发起了游戏优化计划「代号：炼金」，在未来持续探索游戏优化的技术革新道路，给用户带去更好，更全面的游戏体验。此次，一加与原神还共同推出合作限定礼盒，并于 11 月公开发售。

设计是一款真正的性能旗舰不可或缺的一环，一加 9RT 沿用了一加 9 Pro 双主摄设计语言，对机身工艺、握持体验等方面进行充分打磨，实现高端质感与完美手感的巧妙融合。色彩工艺方面，骇客银配色采用第三代漫反射工艺，结合一加独家研发的左右渐变纹理，在解决指纹问题的同时，还带来了更通透的光泽表现，而暗物质采用了第二代丝绸玻璃工艺，拥有类似丝绸反射观感与细腻触感，手感更加丝滑不粘腻。作为发布会的彩蛋，一加 9RT 推出特别版青空结界配色，整个后壳的光线由中间漫反射过渡到两侧高亮，焕发出通透、柔和、丰富的光泽。

一加 9RT 机身厚度薄至 8.295 毫米，机身重量仅为 198.5 克，边框弧度采用 137.5°黄金钝角设计，配合重量平衡设计的应用，在保持轻薄的同时更贴合手掌，使得整体重量感明显降低，让人久握不倦，真正做到了性能旗舰机少有的轻薄表现。

影像方面，一加 9RT 搭载旗舰传感器 IMX766，支持 OIS 光学防抖，配合全新研发的夜鹰夜景系统，极致发挥 IMX766 大底在夜景上的优势，拍出清晰纯净的夜景照片。同时，一加 9RT 支持一亿超像素算法，让照片画面放大后依旧清晰，细节丰富。另外，一加 9RT 拥有超强视频拍摄能力的 DOL-HDR ，并支持全像素全向对焦，OIS+EIS 视频双防抖，视频三麦追焦，大大降低画面晃动感，动态捕捉更灵敏。得益于高端旗舰传感器的影像基础，配合夜鹰夜景系统、一亿超像素算法等加持，一加 9RT 从成像效果、夜景表现、画面细节上拥有越级影像的表现力。

一加 9RT 搭载了一块 6.62 英寸三星定制的 120Hz E4 OLED 直屏，100% DCI-P3 广色域覆盖，支持 300Hz 硬件触控采样，游戏场景提升到 600Hz，带来更畅快灵活的游戏操控体验。同时，前后两颗光线传感器配合万级调光算法智能调节光线，模拟自然光，减少了用户眼睛长时间注视屏幕的不适感；次像素渲染的加入极大优化了用户的阅读体验感，而视频超清增强功能的应用，让用户体验到更高清的画质享受。毫无疑问一加 9RT 的屏幕依然是市面上最好的直屏之一。

系统层面，一加 9RT 首批搭载 ColorOS 12 系统，除了强大的 AI 自流畅引擎内核外，在设计、智能体验、PC 互联、隐私保护等也迎来全面更新，高达 1000 多项新功能和优化更新，为用户带来轻快流畅且智能安全的系统体验。

一加在本次发布会上还带来了全新的真无线降噪耳机一加 Buds Z2。作为一加 Buds Z 全面升级款，一加 Buds Z2 延续了 Buds Z 的经典时尚设计，保障轻盈和佩戴舒适的同时，在降噪功能、音质、续航、智能交互等功能上做出全面的升级。

一加 Buds Z2 新增主动降噪功能，降噪深度可达 40dB，处于行业顶级降噪水平，并支持 3 麦克风 AI 通话降噪，可以让用户获得更沉浸、更安静的聆听体验。同时一加 Buds Z2 内置 11mm 动圈单元，低音澎湃有力，中高音明亮清晰。一加 Buds Z2 在搭配一加 9RT 及其它支持杜比全景声的手机使用时，可以让用户感受到全方位萦绕的声音，体验卓越的声音细节、层次感和真实感。续航方面，一加 Buds Z2 拥有 38 小时持久续航，并支持有线快充，免除用户电量焦虑。一加 Buds Z2 还支持蓝牙 5.2 连接、94ms 低延迟、IP55 防尘防水、开盖闪连、佩戴检测等，提供全面且贴心的综合体验。

一加 9RT 与一加 Buds Z2 已于 10 月 13 日 20 点 40 分开始预售，并将于 10 月 19 日 10 点在欢太商城、京东商城、天猫旗舰店、苏宁、一加授权门店等线上线下全渠道开售。