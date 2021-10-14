近年来无线耳机、无线充电的流行，使得无线的世界距离我们越来越近。苹果、华为、OPPO 等公司都推出了自家的真无线耳机。不久前，英国经典音箱品牌 Marshall 发布了一款真无线主动降噪耳机 Motif A.N.C.，动点科技也在第一时间上手了这款机器。



这款耳机整体连充电盒重近 44g，比 AirPods 更轻盈。设计风格非常鲜明，与市场上大部分真无线耳机那种光面材质不同的是，它采用了黑色聚碳酸酯压荔枝皮纹设计，正面开合处搭配 Marshall 经典的白色字体和音箱中网设计，就连唯一的按键也和其音响产品的按键设计一样，整体还是延续了 Marshall 独到的设计风格。

打开 Motif A.N.C.，你会发现只要简单轻触耳机的主体区域就能轻松控制耳塞，以 “快捷操作” 的方式更为轻松地控制音频播放和接听电话。内置双麦克风，可确保清晰传达声音。Motif A.N.C. 配备蓝牙 5.2，可与你的设备稳定连接，耳部检测传感器可根据耳机的佩戴情况自动暂停或播放音乐。

Motif A.N.C. 具有 “主动降噪模式” 和 “通透模式”，可以根据实际需要在使用时进行触碰调节。搭配赠送的三副不同尺寸的耳塞使用，使得佩戴更为牢固。贴合舒适后，耳机则具有了被动降噪功能。

“主动降噪” 似乎已经成为了当下真无线蓝牙耳机的功能标配。在实际体验过程中，Motif A.N.C. 的 “主动降噪” 也同样能打。对于常见的 “车流声”、“人声”、“水流声” 等噪音较为规律的场景下都能呈现较好的消噪表现。但是在实际体验中，更令人眼前一亮的效果在于 Motif A.N.C.“通透模式” 的定制选择。在路过某个施工路段之时，笔者将 Motif A.N.C. 由 “主动降噪” 模式调整为 “通透模式”，外界环境声中的 “汽车鸣笛” 和 “警报声效” 都能得到进一步凸显，对这样特殊的使用场景，可以帮助使用者应对一些突发的状况，是出行的绝佳搭档。

其中，触控调节设置还可以切换歌曲，根据个人偏好设置好之后，就可以用手指随心触控，更快捷的调取相关自定义功能选项。值得一提的是，该耳机还支持均衡器设置，可在 Marshall Bluetooth 这个 app 中进行调节，让你随心掌控自己想要的音乐偏好，这也是一般的真无线耳机所不具备的功能，可以说是避开了真无线耳机产品泛滥后的同质化竞争，背后则来源于半个多世纪来对音乐爱好者需求的细致洞察。

佩戴着 Motif A.N.C. 听音乐，你会发现歌曲中的人声还是比较清晰悦耳的，但是整体来说鼓点等节奏感强烈的音乐会更适合这副耳机，这也许就是来自于 Marshall 这个摇滚音响品牌一贯的传承。

续航方面也毋庸置疑。Motif A.N.C. 能提供连续数小时的震撼响亮音乐。电量充沛的耳机在开启主动降噪的情况下，能提供 20 小时的无线续航时长，关闭 “主动降噪” 更能够实现 26 小时的无线续航时长。每只耳塞在开启主动降噪的情况下提供 4.5 小时电量，在关闭主动降噪的情况下则具提供 6 小时续航的电量，而充电盒可随时为其补充额外电量。只需将耳机置于充电盒中，充电 15 分钟即可播放 1 小时。

整体来说，在真无线耳机大行其道，日益成为广大消费者出门首选的便携式耳机设备的今天，Motif A.N.C. 坚固纤薄，更承袭了 Marshall 始终如一的音乐品质。较强的续航，不仅适合通勤，其配有 IPX5 防水耳塞，IPX4 防水防刮擦便携充电盒，方便旅行途中使用。因此对于音乐品质以及精简使用习惯有需求的消费者，Motif A.N.C. 可以成为一个不错的选择。