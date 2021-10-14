2021 年 10 月 12 日，总部位于伦敦的消费科技品牌 Nothing 宣布，公司近期成功完成了一笔 5000 万美元的 A+轮融资，并与高通达成多方面合作。据了解，这笔融资将主要应用于新产品研发，未来 Nothing 会有多款搭载高通骁龙移动处理平台的产品上市。

今年 8 月，Nothing 发布了旗下首款名为 ear (1) 的 TWS 耳机，这款售价 99 美元的耳机在短短一个多月内销量突破了 10 万台。虽然目前没有在国内市场开售，但 ear (1) 独特的造型设计和绝佳的降噪体验引发了不少国内消费者的兴趣，在二手交易平台上，挂出了超过 1000 元人民币的价格。

“我们的第一款产品 ear (1) 成功证明，即便是在一个竞争激烈的行业里，一个创新型的挑战者品牌也有机会打破千篇一律的市场格局，开辟属于自己的独特空间。”Nothing 的 CEO 兼联合创始人 Carl Pei 说： “用户理应得到更好的产品，这些产品要兼顾个性的设计和完美的体验。”

Nothing 相信 “未来世界人与科技之间的没有障碍”，Carl 认为与高通的合作可以更好的实现这一愿景，这同样也会是 Nothing 下一阶段的增长点。

高通欧洲高级副总裁 Enrico Salvatori 表示：“我们很高兴与 Nothing 达成多方面合作，Nothing 正在打造的产品互联生态令人非常期待。基于强大的骁龙移动平台和便捷的 5G 连接，我们将共同推动各类创新产品的开发工作，为消费者提供更丰富、更身临其境的体验。”

Nothing 此前于 2021 年 2 月融资 1500 万美元，2020 年 11 月融资 700 万美元。机构投资者包括谷歌风投（GV），私人投资者包括「iPod 之父」Tony Fadell，视频创作者 Casey Neistat，Twitch 联合创始人 Kevin Lin，Reddit 创始人 Steve Huffman 以及 Product Hunt CEO Josh Buckley 等。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。