动点出海获悉，新加坡物联网方案运营商 UnaBiz 已于近日宣布获得一笔超 2500 万美元的 B 轮融资。这笔资金由 SPARX Group 领投，CDIB、G K Goh、Thaioil 等参投。UnaBiz 在一份声明中表示，本次融资获得超额认购，其估值也较上一轮融资时呈现超 2 倍的增幅。

该公司最近一次的融资发生在 2018 年。当时 UnaBiz 在这轮 A 轮融资中共获得超 1000 万美元规模的资金。目前，UnaBiz 共获得 3500 万美元左右的融资。

针对这笔最新资金的用途，UnaBiz 透露，接下来将会进一步加强其在日本、东南亚、欧洲、中东和非洲等战略地区的规模扩张，推动旗下最新数据平台产品 UnaConnect 的采用增长。

成立于 2016 年的 UnaBiz 是一家端到端物联网方案运营商，主打通过低功耗广域网（LP-WAN）技术打造如智能计量、设施管理、资产追踪、资产管理等方面的可大规模部署的定制化物联网解决方案。该公司表示凭借其在中国台湾的一体化解决方案生态系统以及新加坡的创新平台，UnaBiz 已在水&气计量、资产跟踪、设施管理三大领域取得显著进展。

UnaBiz 在此前与本栏目的采访中曾指出，公司在成立两年内就开始自行设计和制造产品，并将产品远销全球 28 个国家或地区。除此之外，该公司在当时也表示，2017 年至 2020 年期间，其年收入增长率达到 244%，且 2020 年收入达到 1500 万美元。

值得一提的是，UnaBiz 本次的融资仅发生在其通过 Invest Tokyo 计划（由东京都政府发起并得到日本对外贸易组织的支持）在日本设立新办事处的三个月后。而此外，UnaBiz 也在近日被选中加入了全球创新联盟（Global Innovation Alliance，由新加坡企业发展局和新加坡经济发展局发起）的日本加速器项目。