上周六，第三届国际青少年人工智能交流展示会（International Artificial Intelligence Fair, 以下简称 IAIF）在上海市徐汇区的商汤科技大厦成功举办。本届赛事由上海市科技艺术教育中心、上海市校外教育协会指导，上海市徐汇区教育局、全球高校人工智能学术联盟主办，上海市徐汇区青少年活动中心、人工智能软件公司商汤科技 SenseTime 承办，旨在为各国青少年学习与应用人工智能技术提供重要的交流平台，发现全球范围内具有发展潜力的中小学生科创项目，最终发掘和培养未来的人工智能创新人才。值得一提的是，本届赛事吸引了来自全球 8 个国家及地区、300 余所中小学的 665 个科创项目参赛，最终共有来自 98 所中小学的 121 个科创项目晋级决赛。

作为引领新一轮科技变革的颠覆性技术，人工智能近年来在不断刷新技术成果，赋能产业创新的同时，也在催生着对 AI 行业人才的迫切需求。IAIF 通过联合全球产学研各界力量，有力推动了青少年层面的人工智能人才培养和 AI 基础教育发展。此前，IAIF 已成功连续举办两届，共吸引了来自全球 14 个国家及地区的 3000 多名参赛者，近 2000 个科创项目投稿，涉及计算机视觉、语音识别、数据挖掘等众多 AI 领域。

第三届 IAIF 于 2021 年 7 月正式启动，重点关注 AI 时代的机遇及挑战，聚焦人类与人工智能的协同融合与发展，探讨人与人工智能共生、共存所产生的无限可能性。在 10 月 16 日举办的终评活动中，晋级决赛的团队在线上进行了项目展示与答辩。最终，经过来自中国科学技术大学、清华大学、复旦大学、上海交通大学、南洋理工大学、北京大学、香港中文大学、上海市科技艺术教育中心和果壳等国内外人工智能领域顶尖高校、教育研究机构和科技企业的 45 位资深评委认真细致的评审，上海市南洋模范中学李露菲和复旦大学附属中学吴可遇共同研究的《基于人体姿态识别和机器学习的武术教学及评价系统》项目、以及浙江省温岭中学黄浦城、王秉旸和林尹航所带来的《基于 OpenCV-双光成像洪涝搜救二位一体无人机》项目双双获得了本届赛事的特等奖。

不仅如此，在众多的优秀项目中，来自上海世界外国语中学张逸鸿的《基于 3D 手部姿态检测的康复评估与训练系统研究与实现》脱颖而出，凭借其较为深入的研究和对于疾病康复的关注获得了一等奖。该项目从脑卒中所带来的手部运动障碍出发，希望为患者设计一款价格低廉，操作简单，能够帮助患者在康复后期进行状态评估和康复训练的产品，从而提升患者生活质量。项目基于生活数据采集、3D 手部检测和手部康复评估等模块进行研究，最终在手部康复阶段层面实现了 89.9% 的判断准确率。

值得一提的是，IAIF 还为参赛者提供了从科创培训到项目孵化的全程服务，帮助学生对接解决实际的产业问题。赛前，IAIF 组委会为学生组织了为期四周的人工智能科创培训；此外，IAIF 的优秀应用型项目将有机会参加商汤科技组织的创业孵化项目路演培训，商汤将为此提供强大的技术与资金支持。

上海市科技艺术教育中心科技教育部副主任林君秋表示： “人工智能作为通向未来的重要科技产业，在重视技术发展的同时，教育并培养新生代 AI 人才也是面向未来的核心蓄水池工程。AI 时代的巨大机遇不仅仅在于产业和应用场景的落地，同样也存在于人类与人工智能更好的协同发展之中。”

商汤教育产品总经理戴娟表示：“人才对于推动技术创新，以及技术与行业的结合能够起到非常重要的作用。IAIF 在激发学生对人工智能等科学技术的兴趣的同时，还可以培养学生通过 AI 解决问题的思维和能力。我们希望通过商汤教育，把当前 AI 行业中的领先思维方式真正传达给年轻的一代，为人工智能行业的未来发展打好坚实基础。”

特等奖获得者吴可遇在谈及此次参赛的感受时表示：“IAIF 让我能够在赛事交流和专家指导中碰撞出新的思维火花，甚至开启一段完全不同的科创设计和实验路径。这次活动极大地拓宽了我的眼界，帮助我更进一步地探索 AI 技术和研究，让我受益匪浅。”

AI 人才培养是行业可持续发展的重要基石。第三届国际青少年人工智能交流展示会的成功举办，不仅意味着上海市徐汇区教育局与商汤科技协同布局的 AI 基础教育生态初步成形，更进一步推进了教育局、学校、企业、学术机构和高校在人工智能科创方面的合作，促使更多学生拥抱人工智能的巨大产业价值，通过全新的知识储备路径迎接智慧时代的来临。