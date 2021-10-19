根据外媒援引普华永道近日发布的一份报告显示，在今年 7 月到 9 月期间，印度初创公司共完成了 347 笔的交易，融资规模达到 109 亿美元。这一数字较去年同期时的 28 亿美元呈现近 3 倍增幅，并且较上季度（77 亿美元）相比也呈现了 41% 的增长。报告称，这是印度初创生态首次在一个季度期间获得百亿美元规模的融资。

普华永道（印度）交易及初创公司合伙人 Amit Nawka 表示，这些初创企业抓住当地数字化进程加速落地的机遇并由此推动了其中商业模式的发展，这在很大程度上加大了投资者对前者的关注兴趣。作为表现，这一领域也就呈现出了更大的平均规模和更快的融资轮次事件的发生，而这也导致了其中各个行业交易活动的激增。

事实也确实如此。如本栏目指出，今年以来，印度已经新增了33 家独角兽企业（而这一数字在去年时仅为11 家，同时，该国独角兽至去年时的总数也仅为 38 家），其中有 13 家是在第三季度期间达成（第二季度次之，其新增数量为 11 家）。

值得一提的是，报告指出，在今年的前三个季度期间，金融科技、教育科技、SaaS 这三个领域的融资活动最为频繁，三者占据了其总融资活动中 50% 左右，分别达成了 46 亿、33 亿、32 亿美元左右的融资规模。相比之下，这三者在去年同期期间的数字分别只为 12 亿、18 亿以及 9.6 亿美元左右。

另一方面，从公司融资规模来看，截至今年第三季度，今年中有近 89% 的活动是由成长期和后期公司所推动，而这二者的交易数量占据了今年总交易活动的 39%。与此同时，Pre-IPO 和早期类型企业仅占据了总融资规模的 3.6% 和 6.8% 左右。