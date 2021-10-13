动点出海获悉，印度二手车电商及汽车导购网站 CarDekho 已于近日完成了一笔 2.5 亿美元规模的 E 轮融资。这笔由 2 亿美元股权融资和 5000 万美元债务融资构成的资金的领投方为 LeapFrog Investments，Canyon Partners、未来资产、Franklin Templeton、Harbor Spring Capital、红杉印度等机构对此参投。

本次融资后，CarDekho 的估值从 19 年D 轮融资时的 7.25 亿美元提升至 12 亿美元，以此加入当地独角兽阵营，成为印度今年以来的第 33 家以及本周的第 2 家新晋印度独角兽。此外，CarDekho 也成为了印度二手车电商领域中的第 3 家独角兽企业。另外两家为 Droom 和Cars24，二者分别于今年 7 月底和去年 11 月时获得这一身份（其最新估值分别为 12 亿美元和17.5 亿美元）。

值得一提的是，本栏目曾在上月底时指出，该领域的另一位选手 Spinny 也正在进行一轮独角兽规模的融资谈判。尽管该轮谈判尚在尾声阶段，但随着 CarDekho 这次融资动作的完成，这一进程或许也会在不久后结束。

针对本次的最新融资，CarDekho 表示将会用其扩大二手车电商和金融服务业务，提高品牌的知名度以及向新市场扩展。此外，该公司也指出，希望在 “不久的将来” 将其汽车的在售名录扩展到 1 万辆以上。

CarDekho 是 Girnar Software 旗下的汽车导购网站（CarDekho 自称为印度最大的汽车门户），其二手车在线交易平台的推出时间并不久。就导购业务而言，CarDekho 的合作伙伴几乎覆盖了所有的当地汽车制造商，并能为其贡献高达 30% 的销售额。而该公司也指出，它还与 3500 多家新车经销商和超 4000 家二手车商家展开了合作，在当地 100 多个市场地区提供服务。在二手车电商业务方面，CarDekho 的业务模式主要为从客户手中收购汽车，而后在其平台上销售经认证的二手车车辆。CarDekho 表示，目前已有近 3000 辆认证二手车在平台销售。

而除上述服务内容外，CarDekho 也向用户提供用于车险购买的分期贷款服务和二手车贷款服务（亦即上文指出的金融服务业务）。CarDekho 透露，其金融服务业务已经实现了盈利。

根据我方在今年 6 月份时的报道，Cardekho 称已在印度的 3 座城市中提供二手车电商业务。该公司计划到 2022 年 3 月前将业务扩展到当地的 20 个城市地区，其目标是希望在自身平台上实现 4000 到 5000 辆的二手车月销量，并在未来五年内于印度二手车领域占据两位数的市场份额。

目前，印度市场的二手车年交易量达 440 万辆左右。到 2026 年，这一数字有望达到翻倍增长。