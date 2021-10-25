极致内卷的存量战争中，渠道店主们都在为自己的生存鏖战，迫切需要精良的产品武备去运作市场，提升销额。而一款极具竞争力的越级新品，无疑就是渠道店主们梦寐以求的开拓新流量、实现新留量的杀手锏。

10 月 25 日，素有 “爆款制造机” 之称的 JVE 非我正式重磅发布了其最新力作——精彩系列。源自赛博朋克的产品理念，引入超级跑车撞色条纹设计的「精彩系列」，以超高的颜值、越级的工艺配置，迅速引爆声量狂潮，成为决胜电子雾化器行业 “终局之战” 的强力武器。

赛博朋克的潮酷内核，精彩点睛的撞色设计

存量时代，竞争的核心回归到了产品及技术本身。此次 JVE 非我全新的「精彩系列」一口气发布了陨石灰、暮光绿、星月蓝、樱桃红、郁金橙、风铃紫、银河蓝 7 款配色，七剑齐发，以极致的、强势的产品矩阵，赋能终端渠道逆势成长。

设计层面，JVE 非我精彩系列的设计灵感来源于赛博朋克。在赛博朋克的世界里，科技高度发达，人的生存环境被各种显示屏和广告占据，看似科技和生活高度繁荣、多姿多彩，实则在光怪陆离的显示屏、绚烂多彩的炫光背后，人作为个体的个性和精神却被压抑，形成强烈的对比。

赛博朋克在一定程度上就是现实的投影，手机等各种电子设备和显示屏占据了人们过多的时间和精力，个性逐渐被机器所代替。精彩系列通过鲜明的色彩碰撞，就是要唤起人对自我的关注和追求，唤醒张扬个性、对抗平庸、无惧质疑的精神内核。在无数被质疑的路上特立独行，唤醒最真实的自己，是精彩系列产品设计的初衷。

千篇一律的风格往往会给人带来审美疲劳，而 JVE 非我精彩系列新品在跑车的条纹设计中获得灵感，在杆身中采用了撞色设计，犹如婀娜精致的小蛮腰，画龙点睛，一下就能抓住你的眼球。

最让人惊喜的是，两种颜色的碰撞组合形成强烈的色彩反差，将超跑的动感和高奢潮流设计的视觉冲突，诠释得个性十足但又不缺沉稳内敛。

材质方面，精彩系列新品杆身采用了高端的航空铝材质，以纯熟的阳极氧化工艺对杆身进行着色处理，使得杆身色彩鲜明，表面磨砂质感细腻上乘。在此基础上，点睛的撞色 “小蛮腰” 则以 3D 打印工艺结合 PVD 贴膜工艺进行精细处理，使得 “小蛮腰” 更具高级的陶瓷质感，整体颜色鲜艳且富有张力。

轻盈、简洁且张力十足是对 “小蛮腰” 的贴切描述，个性张扬，拒绝平庸，JVE 非我精彩系列无疑是追求潮流和个性表达，打造独特个人标签 Vapor 的不二选择。

全面越级产品配置，畅享精彩玩雾体验

针对续航短的行业痛点，精彩系列配备了 420mAh 电池及 2.0ml 升级容量雾化器，辅以约 35 分钟冷静快充技术，多管齐下，足以让你在满电状态下抽完一整颗雾化器，为产品的持久性和耐用性提供了强有利的支持，从根本上解决了用户的续航顾虑。

在此基础上，精彩系列采用了 Type-C 充电接口设置，进一步提升充电效率，用户无需纠结插头正反面，在昏暗环境下也可以轻松盲插充电，体验感与方便度大幅提升。

产品口感方面，一直致力于为用户提供绝佳雾化体验的 JVE 非我，为精彩系列的雾化器搭载了最新一代陶瓷芯。全新升级后的陶瓷芯发热温度均匀、雾化蒸汽粒子微小、烟雾绵密饱满，使得整体还原度更强、口感更佳。

值得一提的是，精彩系列雾化器液仓使用了食品级 PCTG 材质，安全有保障，用户更放心。同时在 JVE 非我自主研发的五重防漏技术加持下，大大减少了雾化器漏油、漏液的情况，真正做到随时畅享精彩玩雾新体验。

产品为矛，模式加持，全面赋能渠道成长

全新推出的精彩系列，基于对目标用户需求的精准洞察与思考，实现了产品设计、配置、功能等方面的全维度升级，全面赋能渠道成长。

早在 7 月份 JVE 非我就针对其他品牌专卖店主生存难题，推出了差异化集合店模式 1.0 版本，通过定制化的专项支持政策，实实在在让利店主，为处于困境中的专卖店主提供了破局窗口。

这种差异化的集合店模式，一方面可以有效降低门店经营成本，提供更多的品牌和产品给用户选择，满足多样用户需求；另一方面也带来了更多的盈利产品组合形式，起到了持续导流，提升用户复购的作用。从而实打实地从存量保持和增量开拓两个方向，拓展门店的生存和盈利空间。

精彩系列的产品上市无疑丰富了该模式下的产品矩阵，为更多其他品牌专卖店主加入非我的差异化集合店模式提供了支持，成为渠道客户实现增长的新引爆点。

不难看出，以产品为矛、差异化集合店模式加持，JVE 非我正在以自身强大的产品力和前瞻的渠道政策重塑市场，为凛冬下的电子烟行业带来一线生机。我们有理由相信，延续了非我爆款基因的 “精彩系列” 将以其强大的越级竞争力重新定义入门级电子雾化器产品，从而成为决胜行业 “终局之战” 的强力武器。