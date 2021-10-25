动点出海获悉，电商品牌投资运营平台Thrasio已于近日宣布完成一轮超 10 亿美元的 D 轮融资。这轮融资由新加入投资者银湖资本领投，现有投资者包括 Advent International、Upper90、Oaktree Capital Management、Peak6 等参投。有知情人士表示，Thrasio 在这一轮融资中的估值处于 50 到 100 亿美元之间。

针对这笔最新融资的用途，银湖资本相关负责人表示，其中大部分资金将会被用于帮助 Thrasio 进行更多的投资收购。

今年 4 月份时，Thrasio 曾获得一笔 1 亿美元的 C 轮增投。而该公司在这一轮融资时的估值就已达到 37 亿美元。包括债务融资在内，该公司迄今已获得了近 34 亿美元的融资。

成立于 2018 年 Thrasio 是一家美国 “地毯式电商投资机构（Ecommerce Roll-up Ventures）”。其业务模式主要为对电商品牌（尤其是亚马逊平台中的第三方 FBA 品牌和 D2C 电商品牌）进行（大批量）投资收购并为其提供后续的全方位运营支持。Thrasio 称，已经 “评估” 了大约 6000 家企业，且正按照每周 1.5 家的速度收购电商品牌。

作为一家备受关注的的明星企业，Thrasio 的光环包括 “美国最快晋升独角兽的营利性初创公司”，仅用了 2 年时间便达到 10 亿美元估值（2020 年 7 月份时的 2.6 亿美元规模 C 轮融资）。同时，Thrasio 也是全球最大的亚马逊第三方品牌收购公司，其投资组合中的电商品牌更是已达到 200 多个。

值得一提的是，今年 6 月份时，曾有报道指出 Thrasio 与 Michael Klein 的SPAC公司 Churchill Capital Corp. V 进行了合并谈判，以期通过 SPAC 合并的方式达成上市。不过，由于 Thrasio 的 CFO 随后出现离职，这一合并计划最终得以搁置。据悉，当时的这笔 SPAC 合并有望使合并后企业的估值超过 20 亿美元。

另一方面，就市场扩张动作而言，如本栏目在本月早些时候指出，Thrasio 已与印度耐用消费品电商品牌 Lifelong Online 进行了收购谈判，以期望通过对后者的收购打入印度市场。据了解，除美国市场外，Thrasio 目前已经进入到了英国、德国、日本以及中国。

有数据指出，仅亚马逊上就拥有 500 到 1000 万左右的第三方商家，且其中有超 100 万是在去年期间加入该平台。这种激增在不断充实电商平台的同时却也为其服务机构提供了巨大的发展机遇。市场调研机构 Marketplace Pulse称，涉及对亚马逊电商品牌的收购金额规模已超 100 亿美元。并且在全球 80 余家亚马逊电商品牌投资运营平台中（其中绝大部分为美国公司），有近半数公布了融资轮次，其中有 26 家获得了 1 亿美元以上的融资。