动点出海获悉，印度家装平台 Livspace 正在与投资者进行一轮超 2 亿美元规模的融资谈判。消息人士称，Livspace 在这一轮融资中的估值将从此前公布的 5 亿美元提升至 15 到 18 亿美元之间。而这意味着，如果这一谈判得以成功，该公司有望成为印度今年以来的第 34 家（以及本月的第六家）新晋独角兽企业。

目前，这一谈判正处于尾声阶段，预计将会在未来几周内结束。Livspace 尚未对此消息置评。

成立于 2014 年的 Livspace 是一家总部位于班加罗尔的家装设计平台，在印度的 13 座城市提供服务。此外，该公司在 2019 年时也进入了新加坡市场。Livspace 在上一轮融资时（2020 年 9 月）曾表示，公司也在评估亚太地区的澳大利亚、马来西亚、印尼以及中东市场的进入可能性。

值得一提的是，Livspace 在昨日宣布了将与 Alsulaiman Group（沙特零售巨头）展开合作，从而将其业务范围覆盖至中东市场。据了解，二者将会各自出资 5000 万美元以联合成立一家合资企业，而沙特将作为其首个市场地区。Livspace 称，该合资企业的体验中心将会在 2022 年初步投入运营。

据悉，Alsulaiman Group 是宜家在中东地区的运营合作伙伴，而宜家也为 Livspace 的现有投资者。

目前，Livspace 的印度业务已在今年初时实现了盈利。针对其下一步发展计划，该公司在昨日的合作声明中表示，计划在未来的 18 至 24 个月内，从亚太地区（包括澳大利亚）以及中东及北非（MENA）地区开始，向全球 80 个新城市地区展开扩张（其中有 60 到 65 座城市计划将于明年内达成）。