新加坡政府旗下投资机构淡马锡于今日表示，已经成立了一家专注于股权及结构性股权投资的全资子公司。该机构表示，希望以新加坡为起点，后续在东南亚、欧洲以及美国地区建立起相应业务。

据了解，这家名为 65 Equity Partners 的机构旗下管理着共计 45 亿新元（约合 34.4 亿美元）规模的基金，其主要投资对象为市值在 10 到 50 亿美元之间，且希望某一个区域或者国际市场有所抱负的成熟企业。

淡马锡在一份声明中表示，该子公司旨在提供更加灵活的资本解决方案以帮助投资企业应对各种情况——包括发展资金、并购融资、股权重组、资产负债优化以及私有化和基石投资等方面。据悉，65 Equity Partners 的目标交易规模将在 1 到 2 亿美元之间。

根据该声明，65 Equity Partners 寻求与基本面健全、管理良好、具有明确增长战略的企业进行长期合作。该机构将投资于具有绝对结构趋势、并被自身管理团队牢牢把控的产业，如消费、工商业服务、物流、医疗保健以及科技行业。

65 Equity Partners 称，其目标是希望为本地大型企业提供资本解决方案，助力其更好进行区域扩张和战略转型。此外，该机构也计划与其他专注于新加坡的基金展开密切合作，如 Heliconia Capital Management、Tower Capital Asia 和 Novo Tellus Capital Partners。

据透露，65 Equity Partners 的总部会设在新加坡，而该机构也将在欧洲和美国的设立办事处及团队来扩大其国际化步伐。淡马锡国际总裁陈崇礼（Tan Chong Lee）将出任 65 Equity Partners 的首席执行官。

陈崇礼表示，“65 Equity Partners 旨在成为那些希望加速自身成长、重组资本结构、执行并购或为股东提供流动资金的黑马公司的首选合作伙伴。我们期待在企业实现其雄心和发展的过程中与他们携手合作。”

淡马锡国际主席李腾杰（Lee Theng Kiat）指出，65 Equity Partners 是对淡马锡广泛投资战略的丰富补充，使其能够更好地去提供长期的可持续回报。与此同时，“该平台还可以灵活地将资金部署到淡马锡核心业务以外的领域（如企业私有化或家族企业重组），从而提升淡马锡所营造的深厚生态系统中解决方案的广度。”

目前，65 Equity Partners 分别管理有一只 10 亿新元规模、由当地贸工部支持的本地企业资助基金 Local Enterprise Fund@65，以及一只 15 亿新元规模的由淡马锡和当地政府联合成立的共同投资基金 Anchor Fund@65。

值得一提的是，不久前，淡马锡也曾宣布将向深科技领域投入 10 亿新元的年投资预算。据悉，其主要方向将聚焦在先进制造、颠覆性材料、净零科技、生命科学以及食品科技领域。新加坡副总理王瑞杰（Heng Swee Keat）在当时表示，基于对这些深科技领域的投资，新加坡将得以加强该国在全球科技供应链中的地位。此外，他也补充道，希望淡马锡接下来能够从这些投资项目中发掘出新的全球领袖。