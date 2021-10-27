今年，餐饮行业热度居高不下，行业发展趋势也备受瞩目。10 月 27 日，“数字餐饮 私域增长” 微盟智慧餐饮三店一体高峰论坛在上海举办，峰会由微盟智慧餐饮主办，超越会联合主办，腾讯企业微信、汉源餐饮教育、CFA 餐联盟、上海湘菜协会联合协办，吸引业内人士共话行业发展新理念、新观察。

围绕以 “三店一体（堂食+外卖+商城）” 为核心、以 “私域运营” 为抓手的餐饮数字化议题，云集众多餐饮行业精英和知名餐饮品牌，包括超越会会长&新荣记副总裁蒲世球、许爷剁椒鱼头副总裁曹奇，以及大肆撸串品牌创始人孙梦鸽、西树泡芙品牌首席运营官 Jay、耶里夏丽品牌总经理朱强等。

从产品到用户，私域运营驱动餐企长期发展

超越会会长&新荣记副总裁蒲世球在致辞中表示，消费环境在近两年迅速发生变化，餐饮数字化升级成为所有企业必须面对的课题。如今，精通数字化、了解消费者的 “新餐饮品牌” 变得炙手可热，数字化能力已成为未来保障餐饮企业长期发展的重要原动力。

微盟集团高级副总裁兼微盟智慧餐饮总裁白昱表示，2020 年是中国餐饮行业发展的分水岭，在过去一年里，90% 的品牌出现了经营亏损，50% 的品牌出现了关店情况，但也有 7% 的老品牌开设了新店，另外新开餐饮门店里有 20% 是新品牌。基于这些数据，他总结到，伴随着餐饮行业头部效应日益增强、新消费崛起，餐饮企业之间的盈利差距逐步加大，新品牌存活率明显降低。

之所以出现上述情况，白昱分析到，企业经营已经从以菜品为中心，转向以消费者为中心，所以私域运营对传统餐饮的影响将会越来越深刻，这种转向也是划分老餐饮和新餐饮之间差别的重要因素。他表示，私域的本质是以数据驱动的全渠道消费者运营，很多餐饮企业空有工具、数据，缺乏运营，导致私域系统形同虚设。

白昱认为，只有兼具完善的数字化工具和专业的运营能力，才能真正实现私域增长。他结合私域运营的发展历程，通过服务客户的数字化升级成功案例，向与会者展示了微盟智慧餐饮 “三店一体” 解决方案，如何通过流量归集、运营管理、增值变现三个层面，助力餐企实现私域运营升级。同时，他认为企业微信是私域运营的最佳工具，其所具有的易触达、易互动、便于洞察会员行为等优势，将帮助餐企获得效率、效果上的双重增益。

峰会上还重点推荐了《2021 智慧餐饮数字化指数报告》，通过全国超百万家餐饮门店数字化转型的宝贵经验和标杆餐企私域增长路径，归纳总结了餐饮数字化落地方案，助力餐饮从业者提高数字化经营能力。

全域立体化经营，餐饮行业数字化再升级

目前，企业微信连接及服务的微信用户数已经超 4 亿人。今年以来，企业微信加速迭代，尤其在与视频号彻底打通后，更是成为商家布局有效私域的重要阵地。腾讯企业微信餐饮行业运营总监张宏伟表示，企业微信正成为餐饮企业一体化的专属连接器。在内部协同上，统一的工作台帮助企业从员工沟通、日常运营、直播互动等层面进行数字化升级；在门店管理场景上，自主灵活的权限管理可有效管理直营店和加盟商，便于多品牌之间跨业务线协同，而客情资产继承也能避免重要合作信息流失。另外，随着企业微信连接微信功能不断升级，也将在触达客户、沉淀客户关系中助力餐企营销升级。

另一方面，新消费热潮带来餐饮新机遇，一批新品牌与新品类快速崛起，2021 年上半年餐饮行业融资事件遍布各大品类，刷新行业融资纪录，也引发了行业新思考。微盟智慧餐饮运营服务中心总经理李刚认为，新消费热潮的一大驱动因素是新基础设施的成熟。餐饮经营需要在全域经营模式中，发力公域的同时也通过 DTC（品牌直接触达最终消费者）模式，强化会员商城、会员外卖、社群运营、门店会员等私域能力布局，在留量时代中，实现 “三店一体” 业态下的全域立体经营，完成业态升级。

全链路私域布局，餐饮增长的新秘籍

“产品+私域运营，是许爷剁椒鱼头成功的新秘籍。” 许爷剁椒鱼头副总裁曹奇以此作为问鼎细分品类的秘籍。许爷专注湘菜传统名菜 “剁椒鱼头” 这一细分品类，除了保证菜品品质的初心外，更通过微盟智慧餐饮 “三店一体” 的私域运营模式给出了亮眼的增长成绩。

在私域运营中，许爷在会员营销、会员储值、券包售卖、会员商城、小程序直播等方面都取得显著效果。首先，许爷升级了会员经营模式，将个人微信群升级为企业微信群，在更专业的社群运营下，通过付费会员、券包售卖实现单月营收超 140 万元；其次，通过私域拓展服务场景，通过直播和会员商城的方式销售产品和推广新品，推动会员复购。许爷还将私域玩法应用在新店开业引流上，通过会员储值和营销活动锁客，保证了品牌的有序发展。

除了 “三店一体，私域运营”，餐饮行业正在加速迈向标准化、低利润阶段，餐企渴望借助数字化工具，通过精细化经营，实现降本增效。微盟智慧餐饮成本管家事业部总经理陈玉高提到，餐企可以活用成本管家 “买”、“控”、“用” 三字决，能将过去长达数月的餐饮管控周期压缩在 3 小时内，高效实现 “省成本，增利润”。微盟智慧餐饮附近推产品总监李政怡则聚焦商家精准营销需求，其提到商家可以通过 LBS 工具精准触达附近 3 至 20KM 范围内的客户，通过企微运营将到店客流转化为私域流量，从而优化拉新效果。

在圆桌论坛环节，围绕 “后 ‘疫’ 时代，如何实现私域增长” 的话题，微盟集团高级副总裁兼微盟智慧餐饮总裁白昱、大肆撸串品牌创始人孙梦鸽、西树泡芙品牌首席运营官 Jay、耶里夏丽品牌总经理朱强结合各自品牌运营情况，围绕餐企私域增长的实战经验和落地方法展开了深入探讨。白昱表示，餐饮企业需要从线下到线上，逐步建立以 “私域” 为壁垒的核心竞争力，只有运营好私域流量，才能与用户建立更深层次的信任，强化自身的抗风险能力，促使企业获得长远的发展。

2020 年 6 月，微盟智慧餐饮正式提出 “三店一体” 解决方案，历经一年实践和发展，该解决方案几乎已覆盖了所有餐饮细分品类，为众多餐饮品牌带来了卓有成效的增长，也意味着其得到了用户的验证和行业的认可。未来，微盟将基于新消费的时代趋势，不断完善智慧餐饮解决方案，以全场景经营为餐饮企业的发展创造更多可能。