10 月 28 日，沃丰科技在上海召开发布会，正式发布 “AI 驱动一体化客户全生命周期解决方案”，并邀请企业微信、华为云、卡尔蔡司、鱼跃医疗、好孩子等企业的大咖参会演讲。该方案旨在以 AI 赋能企业直面全域客户关系管理，在深刻洞悉客户全生命周期痛点的基础上，引入数智化、一体化解决方案，以此助力企业从客户服务走向客户关系全生命周期管理。

数字技术与实体经济融合加速

会上，沃丰科技创始人兼 CEO 于浩然认为，随着新兴技术和新应用的迅猛发展，互联网、大数据、云计算、人工智能等技术加速创新，正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。国家政策亦提倡，充分发挥我国市场规模广、海量大数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级。

作为国内知名 AI 驱动的客户服务、CRM 和客户体验解决方案提供商，沃丰科技一直在思考，如何助力国家推动数字技术和实体经济融合发展，特别是如何推动制造业、医疗健康、服务业等产业数字化，发挥数字技术对经济发展的放大、叠加、倍增作用。

“我们的答案是，打造 AI 驱动的一体化客户全生命周期解决方案，以卓越的一体化解决方案，助力传统产业数字化转型，通过以技术手段激活企业客户全生产要素，助其降本增效，支持业务长远发展。”

一体化全生命周期解决方案是全球化趋势

毫无疑问，传统产业数字化转型正在加速发展，特别是在客户关系管理领域，客户体验数字化、智能化正以不可逆转的方式爆发增长。

根据国外客户分析专业机构 GrandView Research 统计，2021 年全球企业在数字化采买方面花费 430 亿美金，预计 2028 年将增长到 800 亿美金。其中，客户服务和客户体验成为最大投入方向，占比 45%。可以说，在全球范围内，以客户为中心的一体化全生命周期解决方案是大势所趋。

“一体化解决方案有其独特的优势”，沃丰科技联合创始人兼 COO 程俊来表示，“以客户一体化解决方案为例，它能够统一无缝管理市场营销、销售和客户服务；统一客户数据平台；深度经营客户关系需要，因此越来越多的企业选择一体化战略，构建统一的数字化营销和服务平台。” 在产品高度同质化的今天，一体化解决方案成了企业的救命稻草：提供产品服务差异，改变利润增长点，创造新的盈利模式。

一方面，越来越多的企业利用技术提高产品服务质量，小中大企业都开始采用智能客户服务。另一方面，应用场景的落地，为市场参与厂商提供了机会，引入集成了大数据、人工智能等最新技术的创新客户解决方案成为可能。这也是沃丰科技客户相关业务从一到多、不断演进，最终提出 “一体化客户全生命周期解决方案” 的根本逻辑。

沃丰科技 “一体化解决方案” 成效显著

作为当前市场较热门的一体化解决方案之一，“一体化客户全生命周期解决方案” 在企业数字化转型方面取得可见的成效。

沃丰科技副总裁傅亮介绍，“鱼跃医疗使用一体化客户全生命周期解决方案，全面更新原有话务系统，对客服入口进行整合统一。沃丰科技销服一体化方案 ServiceGo，支撑了鱼跃医疗全国 30 个二级服务站点、100 余位工程师的售后服务，帮助售后实现闭环，大大提高服务效率，取得更好的客户口碑。”

无独有偶，沃丰科技 “一体化解决方案” 以 AI 赋能喜威燃气，实现多客服渠道入口统一管理，提升客户体验以及客服工作效率；通过销服一体化方案，助力喜威燃气业务流程的电子化，降低订单处理时长，让家庭用户买气用气更加便捷，从而增强喜威燃气便民惠民服务能力。

一体化解决方案帮助沃丰科技赢得了广泛的市场信任。目前，沃丰科技服务客户超 50000 家，头部客户覆盖 16 大行业，全面占领了高端客户市场，服务世界 500 强 60 家、中国 500 强 150 家，年处理交互数据 2000 亿次。

数万家企业的客户深层次需求，反过来又推动沃丰科技不断升级，实现三大跨越式发展。2014-2017 年，沃丰科技依托全渠道智能客户服务系统 Udesk 进入 SaaS 市场，开创客服领域新纪元。2018-2020 年，沃丰科技打造全场景智能客户体验平台，多条产品线齐发力，AI 技术助力企业数字化转型加速升级。2021 年后，沃丰科技自研 AI 技术进一步提升、5 大产品线日臻完善、“一体化客户全生命周期解决方案” 势如破竹。

可见的将来，沃丰科技将以 “一体化客户全生命周期解决方案” 为锚，依托 AI 驱动的 Udesk、GaussMind、微丰、ServiceGo、CusBridge 五大产品线 “五云齐出”，帮助激活企业客户全生产要素，推动数字技术与传统产业深度融合，为每一个行业、每一个客户打造全新的数智化客户解决方案体验。