10 月 29 日下午,“ROAD TO BEYOND 超越之行 (浙江·杭州站)· 科技创新赋能与产业革新论坛” 在杭州市拱墅区中国智慧信息产业园成功举办。此次会议由 BEYOND 国际科技创新博览会组委会与中共拱墅区委、拱墅区人民政府联合主办,中共拱墅区委组织部、拱墅区科技局、区投促局、区科技工业区管委会、区国投集团、浙江远大国际会展有限公司支持。

作为旨在链接亚太地区和全球科技生态的创新峰会,BEYOND Expo 一直致力于将最优秀的科技创新企业和成果展现给全世界。同时,作为中国最具创新力的省份之一,浙江孕育了诸多优秀的科技企业。此次活动的举行正是为了链接二者,让更多机构、企业了解 BEYOND 国际科技创新博览会,更好的推进 BEYOND Expo 的举行,为浙澳两地政府、企业搭起合作共赢的创新平台。

在活动现场,来自浙江省商务厅、澳门贸易投资促进局、杭州市拱墅区、澳门科技总会、澳门企业、学校代表、浙江企业代表等近百人欢聚一堂,共同探讨科技创新赋能与产业更新的话题。

拱墅区委常委张建明致辞并深入阐明了新拱墅区的历史底蕴、产业优势和平台高度,表示拱墅区将着力在打造承载空间、集聚创新企业、完善产业链条上下功夫,并积极对接省市重大战略,将产业平台建设与浙江省 “大湾区、大花园、大通道、大都市区” 发展战略、杭州 “大城北开发建设”“打造数字经济第一城” 发展战略相融合,以各平台产业定位为着力点,高起点谋划产业布局,推动全区产业资源向各平台核心产业方向聚焦,进一步做强平台产业能级、提升平台核心产业集聚度,使拱墅区 “成为国内国际双循环的重要战略支点”。

澳门贸易投资促进局杭州代表处主任陈英英也讲述了澳门会展优势和资源支持,并特别提到刚刚设立的横琴粤澳深度合作区对于四大新产业板块的特别政策,包括科技研发和高端制造业,中医药等澳门品牌工业,文旅会展商贸产业,现代金融产业。

浙澳的基因融合

融会贯通、开拓创新是澳门与浙江所共同拥有的基因。

作为 BEYOND Expo 的主办地,澳门既具有东西方融汇贯通的创新氛围,同时也将为参会者提供安全的服务保障。疫情期间,澳门疫情防控工作取得了零死亡、零社区感染、零院内感染、低重症率和高治愈率的较好成绩。现在澳门是一座疫情低风险的安全城市,内地各省区市已陆续恢复办理内地居民赴澳门旅游工作签注。

此外,澳门国际交通便利,航班众多。随着港珠澳大桥的竣工和横琴粤澳深度合作区的设立,澳门将向与会者们展现出一个具有国际化视野与创新基因的国际化都市,相信与会者们都能在澳门经历一次激动的创新之旅。

与此同时,作为中国自古与海外贸易交流的发源地之一,浙江自古就有着创新与开拓精神。从近代张謇致力发展民族产业到当代浙商的开拓创新,浙江的经济发展在继承了前人精神的基础上更加具有国际化视野和产业化集群效应。以拱墅区为例,当地已经打造出了包括消费金融、数字经济、生命健康在内的几大产业集群,囊括了诸如阿里云、华东医药总部、阿斯利康东部总部等这样优秀的企业。

伴随着本次活动的顺利召开,相信将会积极推动两地联动和优势互补,推动两地加快多元化发展,促进浙江全产业链飞速发展,吸引更多优质的国际企业和资本落地浙江。同时也将推动浙江企业以澳门为窗口,进行国际市场的推广和开拓。

BEYOND“搭台” 浙澳企业共谋发展新机遇

伴随着 BEYOND 国际科技创新博览会的日益临近,BEYOND 国际科技创新博览会联合创始人、动点科技创始人兼 CEO 卢刚博士在会上介绍了 “BEYOND 国际科技创新博览会” 各项筹备进展情况。据卢刚博士介绍,本次 “BEYOND 国际科技创新博览会” 各项筹备工作进展顺利,大会将以线上线下结合形式举报。本次大会将会覆盖影响力科技,生命科学,新基建、智慧城市与生活,未来科学四大领域的主题论坛,同时大会还将邀请近 300 家优秀科技创新企业进行产品、技术展示,同时大会还会同步召开国际投融资峰会,国际资本对接会,创新路演等等,力求最大化链接亚太地区科技创新平台价值和产业动能。

此外,卢刚博士还透露,为了照顾到因为疫情原因无法到 12 月 2-4 日大会现场的国际机构和企业代表,BEYOND Expo 将于近期举行线上开幕式,在线下大会举行前,将国际合作以线上的方式先开启,以增强本次大会的国际联动和国际影响,为 12 月的线下大会引入更多的国际资源。

为了让外界更加清楚了解到浙澳两地科技创新活力以及未来两地合作发展潜力,本次活动还进行了多场圆桌话题讨论。

在 “交流与合作-澳门与内地科技创新企业新机遇” 讨论中,动点科技创始人兼 CEO、BEYOND 国际科技创新博览会联合创始人卢刚博士,澳门科技总会监事长卢世豪,小米集团独立非执行董事王舜德分别各自阐述了自己观点。

王舜德表示,“澳门是对接葡语国家、东南亚的国际平台,优势仍十分显著”。在他看来,澳门可以考虑与杭州建立更深层次的人才交流,将澳门大学的国际化与杭州培养科技创新人才的方法相结合,培养和引入更多具有国际化视野的人才助力两地发展。

卢世豪认为,澳门特区政府将科技创新作为推动澳门经济适度多元发展的重要切入点之一。同时,将持续促进澳门与内地间的科研成果转化及产业化合作等,加快澳门融入大湾区科创体系和国家发展大局。他以澳门电竞产业为例,澳门自 2017 年才开始推进电竞产业,但近年来一些大型赛事的落地让人们看到了澳门发展电竞产业的巨大潜力。未来,澳门有望打造国际知名的电子竞技中心。

澳门以及未来的横琴自贸区除了助力科技创新发展,还可以考虑在金融创新上去做文章,他认为可以借鉴新加坡模式,包括股权投资基金的设立,境外投资基金的落地都可以成为未来澳门包括横琴自贸区关注和研究的方向。

在解读 “危机” 促进多元化产业发展讨论中,阿里云智能国际事业部总经理袁千、微链总裁柳荣军,浙江大学微小卫星研究中心主任,浙江众星志连科技有限责任公司董事长金仲和各自阐述了自己的观点。

袁千认为,出海拓展国际化业务是中国企业想要保持高速发展的必经之路。据她介绍,阿里云已经在澳门进行了早期布局,通过澳门拓展国际化业务将是一个不错的选择。

金仲和结合自身企业发展以及与澳门案例,他认为在当前国际形势和国际贸易竞争态势下,利用好澳门国际化基因和 “桥头堡” 角色,将更有助于中国企业 “破局” 走向国际化发展之路。

在 “科技赋能品质生活” 话题讨论上,华旦天使投资董事总经理张洁、普强科技华东区副总裁张治、澳门科技大学研究员邬燕琪博士、Trusense 浙江大学生命科学学院研究员王勇参与了讨论。

邬燕琪认为,大湾区的设立为澳门提供了诸多切实有效的帮助,包括人才、资金等,这也促使澳门的创业氛围日益浓厚,希望更多内地企业与政府可以与澳门进行更多深入合作。

张治认为,在政策、人才、资金赋能的同时,澳门还应与浙江这样的省份进行更多合作,引入更多人才进行竞争,只有竞争才能激发出优秀企业的诞生,这一点大湾区和横琴自贸区都为澳门提供了条件。

张洁认为,澳门可以充分发挥自己国际化优势,引入一些优秀的跨国企业或者国际化企业管理经验赋能于入驻澳门的创新科技公司。让他们的产品更具国际化视野。

王勇主要介绍了其所在产业生物科技方向的创新,他认为生物创新是一个非常庞大的概念,有很多分支。在当前,浙江生物科技产业发展迅速,澳门可以与浙江加强合作,共同推动我国在生物产业领域的科技创新。

在会议最后,组委会代表、政府代表、嘉宾和企业代表进行了充分而热烈的交流,浙澳之间的合作将以 BEYOND 为契机,通过系统性的产业服务平台和资源配置,助力澳门及浙江产业融合,并持续挖掘科创等领域的新生力量,推动更多相关企业更好更快发展,在今后也将带动引领更多浙澳企业进行更深层次的发展联动,共同推进国际市场。

BEYOND