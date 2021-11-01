近年来，市场上的真无线耳机已经进入了发展的快车道。无论是在路上，还是地铁里，只要一抬头，你一定会发现真无线蓝牙耳机已经成为年轻人出行的标配了。也很容易理解，头戴式耳机过于沉重，携带不便；有线耳机的线容易缠绕积灰……而小巧便携，佩戴感也不错的真无线耳机就一下子俘获了人心。

随着真无线耳机的发展，从普通的半入耳式到全入耳式，从只追求便携到音质、降噪、便携度俱佳。近期，动点科技收到了来自索尼的新一代真无线降噪耳机 WF-1000XM4，经过一周的体验，我们来看看这款产品表现如何。

独树一帜的外观设计

还没开箱，就发现这一次的包装很特别，据悉这是索尼开发的一种可持续性纸质材料，由植物纤维和再生纸制成。和普通的环保再生纸不同的是，索尼 WF-1000XM4 的包装盒更轻盈而富有质感。

这款耳机有两款配色，分别是黑色版和铂金银（实际观感就是灰白色)。相对于上一代产品，索尼这次将充电盒进行了全新设计，体积更为小巧。磨砂感的充电盒整体设计简洁，只有上方有一个金色的品牌 logo 和底部的相关型号参数。其底部大弧度的包边，使得握持感极佳，也不易沾染指纹。

耳机本体呈圆弧造型，独特之处在于耳机腔体下方有一枚金色的拾音孔，这个设计和耳机盒的 logo 颜色相呼应。而且耳机内面的标识处，右边 R 标识是红色，左边 L 是灰色，佩戴时一眼就能区分，细节可以说做到了极致。

同时，除了默认的 M 型耳套，包装盒内还额外提供两对不同尺寸的耳套，保证各种人群的贴合入耳体验。

能打的降噪技术

购买真无线耳机的时候，日常实际所需是很关键的一个点。你需要分析你平时在嘈杂的环境中多还是安静的环境中待得更久。就算是通勤，走路、开车或者地铁出行，噪声环境明显不同，有的地方噪声规律，有的地方很不规律。而物理上声波频率越高，声音越不规律，降噪的难度就越大。

地铁、汽车行驶，风扇、空调运行的声音，都属于低频噪音，比较有规律，对于这一类的噪音，大部分降噪耳机都能很好的处理，先由耳机采集，接着芯片分析其波形之后，模拟出一个反向的声波把噪音抵消。

当然如果是这样的情形，那么普通的降噪耳机就很够用，但实际上我们一旦处在室外或者商场这种噪声比较复杂的环境，对于耳机降噪能力的要求就必然要提高了。

目前来看，大部分品牌并没有自研降噪技术，而是通过高通等第三方公司的解决方案来设计耳机，这样的话，他们会比较仰赖这些第三方公司的技术迭代。而苹果、索尼等自研芯片和算法的品牌，基本没有这个烦恼。

刚刚说完了低频噪音，那么大多数人声、家居装修等噪音都属于高频噪音，这类噪音通过芯片处理目前还比较困难，所以整体来说全入耳式耳机的堵，就在此时发挥了重要作用。

索尼的这个耳塞用的不像是普通的硅胶而是某种合成的泡沫材料，在使用的时候捏一捏然后旋进耳道轮廓，就能稳稳地开始耳机的使用了。在实际测试过程中，笔者选取了地铁、办公区和商场三种不同的场景进行体验，发现效果都还不错。WF-1000XM4 在地铁上对于地铁行驶中的噪声能够有效 “屏蔽”，在地铁上听音乐特别顺畅无碍；在公司办公的时候，也能明显阻隔敲击键盘声和同事的私语声；而商场由于高频噪声较多，降噪效果自然不如前两个场景，但是整体来说对于各种频率的噪音控制，索尼 WF-1000XM4 确实比笔者手中的 AirPods Pro 要更好一些。

音质这一块儿更不用说，索尼多年来在影音技术上的沉淀，高音稳中音准低音质感也足够，加上 DSEE Extreme™ （数字声音增强引擎进阶版）的应用，使得音频品质又有了进一步的提升，无线连接后就可以享受 Hi-Res Wireless 丰富又饱满的音质体验，整体来说绝对是稳妥而不容易出错的选择。

人性化的功能体验

在这款耳机的众多功能中，发现最喜欢的还是索尼的智能免摘的功能。当你戴着耳机的时候，只要开口说话，它就会自动暂停正在播放的音频内容，并且瞬间关闭降噪。聊天结束，耳机又会在大概 15 秒之后自动恢复播放。这样就很方便一些临时需要和别人对话的情况。值得一提的是，这个的准确性还是不错的，因为笑的时候，耳机并不容易误判。

还有就是智能降噪的功能，因为实际我们并不是处处都需要这个降噪功能，尤其是需要一直过马路或者在户外跑步的时候，还是更倾向于关闭降噪来保障出行安全，但是日常下了地铁或者下了车后手动切换还挺麻烦的。而当索尼 WF-1000XM4 发现笔者在走路的时候就会自动关闭降噪，这一点真的相当人性化。另外，WF-1000XM4 支持 20 级环境声可控降噪，可根据环境噪声的大小，个性化选择环境声模式或降噪方案。对于不想使用智能降噪的用户，无疑提供了更多样的选择。

再来谈谈续航问题。得益于索尼自研的集成处理器和蓝牙 5.2 技术，使充电盒加耳机的最长可提供约 36 小时的续航。笔者的使用频率中等，用了一周还没到需要充电的时候。而且其还支持快充，耳机充电约 5 分钟就可供约 60 分钟的使用时长。

而且其还支持无线充电，Qi 标准的无线充电板都能支持。如果你的手机支持反向无线充电那就更好了，甚至可以在某些时候给 WF-1000XM4 耳机应急充电，解决燃眉之急。

最后还想说一下固件升级。在索尼的 Headphones Connect App 上把固件升级到最新的版本 1.2.6 之后，明显能感觉到系统的稳定性有进一步的提升，蓝牙连接也更加稳定，包括环境声模式的智能降噪表现也更进一步，推荐大家尽可能更新一下。

总结

在纷繁复杂的真无线耳机市场，索尼 WF-1000XM4 绝对是可以给到你新鲜感的那一款，无论是它的硬件设计，还是令人印象深刻的降噪水平，便捷的无线充电等功能，都与同类产品拉开了差距。唯独可能这个耳套还需要重新适应一下。不过对于降噪、音质和产品智能化体验有较高追求的消费者，这款耳机还是非常推荐的。