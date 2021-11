强势开幕,持续一个月,线上到线下!

在新冠疫情的全球影响下,很多海内外的创新创业者无法亲临 BEYOND 现场,BEYOND 再次聚焦全球目光,为了能让更多的海外创业者参与到 BEYOND 国际科技创新博览会,我们将于 2021 年 11 月 9 日至 12 月 4 日在 BEYOND 国际科技创新博览会官方网站和 APP 上举办 BEYOND 线上大会,开幕式将于 11 月 9 日 15:00(GMT+8)举行,以科技创新和科技对社会各产业的影响力为焦点,聚焦前沿科技。

BEYOND 邀请了全球顶级嘉宾参与分享行业风向以及创新趋势,届时将有世界级的科学家、全球投资者和科技专家亮相出席,如西门子全球执行副总裁、西门子大中华区总裁兼首席执行官肖松博士;平安集团联席首席执行官陈心颖;联合国驻华协调员 Siddharth Chatterjee(常启德);谷歌亚太区总裁 Scott Beaumont;汇丰亚太区联席行政总裁廖宜建;艾社康董事长、主席、中美健康峰会组织理事长威廉·哈兹尔廷;NVIDIA 亚太区销售与营销副总裁 Raymond Teh(以上嘉宾排序按照开幕式演讲顺序排列)。聚焦 BEYOND 开幕式主题–What’s Next?,嘉宾将就未来科技的趋势、投资以及每个行业在我们今天和未来生活的世界中的影响进行探讨。

这次 BEYOND 线上大会还特别邀请到鸿海富士康科技集团创办人郭台铭,他将发表关于在亚太地区的科技发展愿景的主题演讲,让我们共同期待。

在开幕式演讲之后,还将有一场关于 “ 全球投资峰会:下一个蓝海 “ 的开幕式圆桌讨论。Infinity 集团创始人及管理合伙人 Amir Gal Or (高哲铭)、 500 Startups 创始合伙人兼首席执行官 Christine Tsai(蔡李成美)、纪源资本 (GGV Capital) 管理合伙人 Hans Tung(童士豪)将参与其中;还有和联合国共同举办的可持续发展峰会,探讨 “非洲的未来:科技如何为非洲发展做出贡献?” 和 “联合国将如何利用科技来实现可持续发展目标?” 等话题,全球创新创业者可以参与其中,和行业领军任人物同探讨全球问题。

在与全球合作伙伴的共同组织下,来自中国澳门、中国香港、马来西亚、日本、印度、新加坡、泰国、越南等的 BRINC, Business Angel Network of Southeast Asia (BANSEA), ChinaEU, FinStepAsia, IdeaSpace Foundation, Jumpstart Magazine, London & Partners, RevvX, Samurai Incubate, SmartFactory Kunshan, True Digital Park, WORQ, YellowBlocks 等合作伙伴(以上按首字母排序),BEYOND 线上大会还将在接下来的几周内举办 18 场圆桌论坛,还有 40 多位来自亚洲、美国和欧洲的杰出演讲者将在澳门举行的 BEYOND Expo 2021 澳门现场活动中发言。BEYOND 线上大会深入的讨论将聚焦于各种趋势性的科技话题,从 NFT 热潮:不可伪造的代币背后的人气到零售业的未来;从进入 SPAC-tacular 时代到电子竞技和游戏的发展与演变。

参与 BEYOND 线上大会报名!点击链接 http://beyondinvitation.technode.com/beyond-virtual

线上大会更多精彩议程将在大会官网 https://beyondexpo.com/virtual-programs/及时更新,敬请期待!

议程安排

BEYOND 线上大会开幕式 15:00 – 17:00 GMT+8

——BEYOND Expo 联合发起人 Jason Ho 致开幕词

重量级嘉宾发表主题演讲,以下为嘉宾名单:

——西门子全球执行副总裁 西门子大中华区总裁兼首席执行官 肖松博士

——平安集团联席首席执行官 陈心颖

——联合国驻华协调员 Siddharth Chatterjee(常启德)

——谷歌亚太区总裁 Scott Beaumont

——汇丰亚太区联席行政总裁廖宜建

——艾社康董事长、主席 中美健康峰会组织理事长 威廉 · 哈兹尔廷

——NVIDIA 亚太区销售与营销副总裁 Raymond Teh

——鸿海富士康科技集团创办人 郭台铭

圆桌论坛 | 全球投资热点:下一个蓝海

——Infinity 集团创始人及管理合伙人 Amir Gal Or (高哲铭)

——500 Startups 创始合伙人兼首席执行官 Christine Tsai(蔡李成美)

——纪源资本 (GGV Capital) 管理合伙人 Hans Tung(童士豪)

更多线上大会议程

2021 年 11 月 10 日星期三

14:00|零售业的未来|与 ChinaEU 联合主办

Migu Cafe, Rhea Vendors Group, Cheetah Mobile, Bear Paw Café, ChinaEU

15:00|NFT 热潮:不可伪造的代币背后的人气

True Global Ventures, Mintable, Animoca Brands, Elevate Ventures

2021 年 11 月 12 日 – 星期五

14:00|越南的初创企业前景:机遇与挑战|与 YellowBlocks 联合主办

National Agency for Technology Entrepreneurship & Commercialization (NATEC), Do Ventures, JobHopin, YellowBlocks

15:00|从初创到扩大规模:深度了解泰国的 “独角兽”|与 True Digital Park 联合主办

Gobi Partners, National Innovation Agency(NIA), Conicle, True Digital Park

2021 年 11 月 16 日 – 星期二

14:00 |【可持续发展峰会】非洲的未来:科技如何为非洲发展做出贡献?|与 UN 联合主办

15:00 | 赋能菲律宾的传统资本:家族公司和大企业如何加速创新|与 IdeaSpace Foundation 联合主办

Core Capital, Kumu.ph, UBX, IdeaSpace

16:00 | 建立韧性:创新如何使马来西亚企业促进经济?|与 WORQ 联合主办

Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC), FAVE, Kairous Capital, Maxis, WORQ

2021 年 11 月 18 日 – 星期四

14:00 | 立足日本,展望世界:公司应该如何在后疫情时代中制定战略?|与 SAMURAI INCUBATE INC 联合主办

Consulate-general of Japan in Guangzhou, Shiseido, Asahi Kasei, SAMURAI INCUBATE INC.

15:00 | 巴基斯坦:连接南亚和东南亚的创业和创新生态系统

Airlift Technologies, Fatima Gobi Ventures, COLABS, MENAbytes

16:00 | 智能制造:工业 4.0 如何塑造德国和中国制造业的未来|与 SmartFactory Kunshan 联合主办

IoT ONE, ruhlamat Automation Technologies, German Engineering Industry Association Shanghai Rep. Office, Smartfactory Kunshan

2021 年 11 月 23 日 – 星期二

14:00 |【可持续发展峰会】联合国将如何利用科技来实现可持续发展目标?|与 UN China 联合主办

15:00 | 电子竞技和游戏的发展与演变

ESPL, Tier One Entertainment, MOONTON Games, Galaxy Racer

16:00 | 伦敦如何成为全球游戏中心之一|与 London & Partners 联合主办

Improbable, Blick Rothenberg, Amiqus, London & Partners

17:00 | 通过创新重新思考复苏|与 HSBC 联合主办

Qualcomm Ventures, Splunk, HSBC

2021 年 11 月 25 日 – 星期四

14:00 | 东南亚的机会:新的资本浪潮

Gobi Partners, BEENEXT, Catcha Group

15:00 | 进入 SPAC-tacular 时代

Singapore Stock Exchange(SGX), SEAbridge Partners, Marcum Bernstein & Pinchuk, MAS Capital

16:00 | 家族办公室

