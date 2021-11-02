今年 7 月份时，曾有消息指出菲律宾在线支付巨头 Mynt 正在进行一轮使其估值达到 “两角兽”（亦即 20 亿美元）规模的融资谈判。三个月后，这一目标终得实现。

动点出海获悉，Mynt 已于近日完成一轮超 3 亿美元的融资。这轮融资由华平投资、Insight Partners 以及其现有投资者 Bow Wave Capital 联合领投，Itai Tsiddon、Amplo Ventures、globe Telecom、Ayala Corp 等参投。融资后，Mynt 的估值突破至 20 亿美元，并以此成为菲律宾的首家独角兽企业。

据了解，Mynt 曾在今年初时获得一笔由 ASP Philippines（Bow Wave Capital 所管理的有限合伙基金）等提供的1.75 亿美元资金。当时，Mynt 在这轮融资后的估值为接近 10 亿美元。随着这轮融资的注入，Bow Wave 对该公司也获得了 14% 的股份。Mynt 另外两大股东 Globe Telecom（Mynt 为该公司旗下金融科技部门，其正式名称为 Globe Fintech Innovations）及蚂蚁集团对其所持有的股份则均从 46% 降至了 40%。而在新融资注入后，这一数字也来到了 35%。

Mynt 是当地主流数字钱包平台 GCash 的母公司。同时，该公司也通过的信贷服务 GCredit、现金贷款服务 GLoan、资产管理服务 GSave、投资服务 GInvest、小额保险服务 GInsure 等多个产品为当地用户提供全方位的金融服务支持。此外，该公司也提供名为 GForest 的类似于蚂蚁森林的服务，用户可以通过在 GCash 上获得的绿色点数在平台上种植虚拟树木，而该树木也将会实际种植在菲律宾境内（值得一提的是，该公司也正在考虑推出 “先买后付/BNPL” 服务）。

根据 Mynt 提供的数据，GCash 目前已拥有近 4800 万用户——相当于该国人口总数的一半之多。Mynt 称，随着其应用使用度的进一步提升，该公司有望在今年实现 3 万亿菲律宾比索（约合 594 亿美元）的总交易额，较上年实现 200% 的增幅。

有媒体认为，随着这笔独角兽轮融资的加入，Mynt 的知名度有望得到大幅提升，这有助于 “将东南亚此类融资的焦点转移至菲律宾”。而此前，如本文曾指出，在东南亚，新加坡、马来西亚以及印尼则会更多受到资本的青睐。