近日，智慧商业服务提供商微盟宣布与小红书达成小程序商城解决方案方面的深度合作，微盟商家将接入小红书平台。双方合作后，基于微盟的 SaaS 能力和运营经验，可帮助小程序商户在小红书平台开店，完善商户的全渠道布局能力。同时，微盟作为小红书的生态营销服务商，可进一步为品牌商户实现小红书生态内的从内容种草到交易转化的完整链路。

据了解，10 月 20 日，微盟已启动小红书小程序解决方案的首批商户内测报名，并在 10 余日内收到百余家商户的报名申请，目前首批内测报名仍在开放中。预计 12 月，包括 GXG、梦洁家纺、多乐士、鸿星尔克、艾莱依、卡宾、来酷校园等微盟商户将在小红书平台上线小程序商城。

从好内容到口碑、交易转化

据微盟内部品牌商户调研数据显示，近三分之二的被调研商户已在小红书平台自建账号，进行内容建设，这些微盟品牌商户目前尚未在小红书开设店铺，这意味着多数微盟品牌商户无法在同一平台内实现从种草到交易的完整链路。

此次微盟与小红书的合作，将帮助商户建设社区型内容流量新阵地，助力品牌积累口碑，实现商户业绩及用户的新增长。

具体而言，打通小红书平台后，微盟商户通过在小红书平台上发布优质笔记，获得用户关注，引起兴趣积累口碑。用户可以通过点击笔记标记，直接到达小程序商品详情页；同时，用户或达人可在笔记中 @商家账号，引导浏览者直达商家账号主页。商家和达人都可以通过直播间上架小程序商品的方式，直播带货，帮助品牌构建私域，积累口碑和转化。此外，小红书小程序还将支持订单同步查看，实现品牌与平台交易互联。

持续发力内容生态，多渠道经营能力再扩容

公开数据显示，小红书拥有超 1 亿的月度活跃用户。

根据艾瑞咨询发布的《中国私域流量营销洞察研究报告》显示，小红书已成为 2021 年品牌主布局私域流量营销渠道的第六大渠道。

作为 SaaS 服务商，微盟一直以来致力于为企业商户提供智慧商业解決方案。随着小程序商城、视频号等的崛起，微盟也不断更新并拓展微信生态的多种渠道，并将 SaaS 工具与微信生态下的新功能、新产品进行对接，为商家吸引并沉淀微信生态庞大的私域流量。

此外，为助力商户扩展多渠道经营，微盟还积极为商户接入微信之外流量变现渠道。目前，微盟已支持同时生成多渠道的小程序覆盖功能，成功实现了接入百度智能小程序、QQ 浏览器小程序、手机 QQ 小程序、支付宝小程序等。

商户能够在这些平台一键生成相关品牌小程序，在平台内构建运营与交易闭环，从而帮助商户进一步整合和挖掘多平台的流量资源，丰富品牌私域经营矩阵，发挥各平台的小程序价值，享受多平台小程序带来的流量红利。

此次接入小红书也是微盟持续发力建设流量生态、多渠道经营能力的又一次扩容。借助小红书社区平台，以及小程序强大的连接属性，商户可以进一步丰富自身流量渠道；在为商户进行多渠道布局的同时，微盟也能提供从内容种草、广告投放、企业账号运营、内容生产、小程序商城运营、以及直播运营等多样化、个性化的运营服务，形成一体化链路。

未来，微盟将继续基于私域运营基础，通过公私域联合运营、全渠道经营升级和客户全生命周期经营，助力品牌和商户私域进入精细化增长阶段，帮助商户搭建获客、交易、转化、留存的运营闭环，提高用户粘性，实现业绩提升。