不久前苹果刚刚发布了全新设计的 MacBook，但是对于很多不习惯 macOS 的人来说，一款好用的 PC 是工作上提升效率的法宝。而近年来万物互联概念的席卷下，手机厂商纷纷发力 PC，企图打通桌面端生产力的任督二脉。

不久前，荣耀发布了首款旗舰级轻薄笔记本 MagicBook V 14，并首发搭载 Windows 11 系统，而动点科技也拿到了这款产品。经过一段时间的体验，下面就来看看这款新品究竟有怎样的实力吧。

外观设计

荣耀 MagicBook V 14（以下直接称 “V 14”）有三种配色，分别是曙光蓝、星空灰和冰河银，我们拿到的是相对沉稳的灰色，这种内敛的颜色比较适合职场人士，当然蓝色和银色也很不错。

从屏幕尺寸来说，V 14 和全新 MacBook Pro 一样是 14.2 英寸，不过并没有恼人的刘海，机身薄至 14.5mm，1.48kg 的重量，也比同等尺寸的 MacBook Pro 更轻，大概轻出一个 iPhone 13 Pro。

在材质方面，荣耀这次进行了升级优化，采用了航空级铝合金材质，能够承受更猛烈的冲击，从而有效保护设备及元器件。而且材质采用了热处理工艺，并且经过精细喷砂、阳极氧化着色，大大减少了表面料纹，触感更加细腻，也不易沾染指纹。

屏幕的话，10.7 亿色的全面屏颇具视觉冲击力，其屏幕采用 100%sRGB 广色域，拥有 400nits 高亮度，分辨率高达 2.5K，再搭配 90Hz 高刷新率，观看效果还是很顺滑的。值得一提的是，这块 LTPS（低温多晶硅）低功耗显示屏，支持高精度十点触控，当手指在屏幕上点击、滑动就可以完成各项操作，很像一块不可拆卸的大平板。

在一天的连续深度体验后，我们感觉这块屏幕很棒的地方在于画面显示精细，而且长时间的观看不会觉得眼部酸涩疲劳，不愧是得到过德国莱茵硬件低蓝光、无频闪护眼认证和国家眼科中心护眼认证的 PC。

在接口上，V 14 提供了 1 个雷电 4 接口，1 个 USB-C 接口，1 个 USB-A 接口和 1 个 HDMI 接口，以及 1 个 3.5mm 耳机口，可满足数据传输、鼠标连接、设备充电等多场景同时使用需求，对于移动办公来说完全够用。

功能便利

疫情期间，线上开会和移动办公，绝对是 PC 能承载的最多使用场景了，因此摄像头很关键。以往笔记本的摄像头多因为像素问题，造成了画面不清晰，影响视频会议效果，而且由于摄像头的限制，在一些展示场景下不能达到更好的效果，而 V 14 的摄像头能够很好的解决这些视频会议痛点。

别看 V 14 的摄像头不起眼，却是广角双摄的配置，500W 像素的广角摄像头，开会时视野更宽广清晰。IR 红外摄像头的加入，则使得手机上的人脸解锁功能得以在 PC 办公上延续，十分便捷。以往在暗光条件下，使用人脸解锁的识别率不高，而 V 14 则采用了红外来解决这个问题，同时配备了一枚指纹解锁键，在实际的使用中，大幅提升开机的效率。

不仅如此，V 14 还配备了 4 个麦克风和 4 个扬声器，无论拾音还是外放，都能够带来不错的音视频会议效果。在实际的体验过程中上，画面的清晰度相比于市场上很多轻薄本都要好，而且视频会议中更宽广的视野也能够容纳更多人参会。

同样的，手机上的高刷屏幕也技术下放到 PC 上，这块触控屏幕加上 90Hz 刷新率，操作还是十分跟手的，也方便后续配合多屏协同功能来使用。另外非常重磅的升级在于软件层面，荣耀 Magicbook V 14 是首批预装 Windows 11 的 PC。Windows 11 在 Windows 10 的基础上，对视觉、动画、音效等进行了重绘，配合 90Hz 高刷屏，在打开应用、切换网页时，都能够感觉到技术升级带来的流畅感。

与此同时，V 14 能够实现多终端设备的互联互通。比如你在开会的时候做 PPT 分享，那么此时可以让 V 14 与大屏协同，利用智慧屏等大屏的大视野优势，完成移动办公分享任务，还免去了以往布线的麻烦。 而且 V 14 还突破了 Windows 和安卓设备之间文件传输的藩篱，可以轻松的完成手机、平板和 PC 间的协同，你可以利用平板的触控和手写能力，辅助 PC 端 PS 等专业软件获取更好体验，也可以用 V 14 打开并编辑手机内 App 及图片等文件，需要说明的是，这里最多支持打开 3 个手机窗口。

也就是说，当你出门在外，突然手机上收到了需要电脑来完成的工作，就可以直接用互传的方式，把文件直接传到笔记本上，免去找寻数据线的烦恼。

随着移动办公需求的增长，电池续航也是当下 PC 产品一个不可忽视的问题。V 14 在轻薄的机身内塞入了 60Wh 大容量电池。在满电情况下，V 14 本地视频播放约 15 小时，网页浏览约 11.8 小时，所以对于轻办公需求者来说，满电状态的 V14 支撑一天的使用完全没问题，整体续航表现还是不错的。

V 14 采用的是 65W 可分离双头 USB-C 充电器，重量仅为 160g，不仅外形小巧易携带，充电线也可单独作为数据线使用。而且其充电也较快，30 分钟充电约 45%，充满约一个半小时，可以充分满足移动办公需求。

荣耀悉心打造这样一款冲击高端的轻薄本产品，不仅是为了在 PC 市场分一杯羹，也是为了完善自家全场景智慧生态新版图。作为一款 6000 元价位段的 PC 产品，荣耀 MagicBook V 14 在各方面都有着不错的表现，无论是面部/指纹双重识别的方案，出众的屏幕显示质量，还是商务简练的设计和多屏协同的便捷，都让移动办公变得更为高效。如果是荣耀手机或者平板的用户，那就更值得一试了。