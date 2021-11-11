11 月 11 日，CIOC 2021 不动产数字化峰会在上海静安宝华万豪酒店举行。本届峰会从共建智慧城市的角度思考顶层设计，以跨学科，跨边界，跨纬度作为全新主题，从制造业、互联网科技、创投、新消费观、“双碳” 目标下的地产可持续发展等多维度共同探讨地产数字化之路上的多种可能性，希望地产行业通过与他山之石的碰撞和交流，更高效地在多场景推动数字化落地，进一步共建不动产数字化生态。

由片面到全面，由临界到跨界，由有感到超感——本届 CIOC 峰会在 “行业趋势与跨界融合” 主会场之外，还首次设立了 “地产创投与智慧运营”“房企数字化与科技创新” 两大平行主会场。在现场，克而瑞特别发布了《2021 地产数字化转型报告》、《2021 中国地产创新投资报告》等重量级的研究成果，CIOC2021 不动产数字里评测榜单正式公开，并结合时下行业热点，打造热门主题分享，此外还会有前沿数字化洞察、跨界数字化交流等众多干货内容。

连续第四年《2021 地产数字化转型报告》重磅首发

活动现场，克而瑞连续第四年发布地产数字化转型发展报告。克而瑞通过近一年遍及行业各领域的深度调研以及头部房企、物企的信息技术领域高级管理人员的深度访谈，结合了目前数字化应用场景，对目前行业数字化发展的现状，以及未来的发展走势给出了一定的分析和判断，形成《2021 地产数字化转型报告》。

易居企业集团执行总裁，克而瑞 CEO 张燕 发布《2021 地产数字化转型报告》

报告显示，伴随组织结构升级、团队规模扩容，TOP50 房企近三年数字化投入增速维持在 40% 以上，绝大多数投入超 7 千万，数字化不再是浅尝辄止的选择，而是从战略到实践都已形成了既定路径。数字化当前阶段的目主要标还是提质增效，未来两年重点在于提高利润的同时控制风险，实现运营数据的穿透，最终形成大运营趋势的预判。

相对房企而言，物企数字化现状最核心问题在于没有固定成功模式，要根据不同场景定制，同时对效果有疑问、变革阻力大。未来物企可通过多应用场景的梳理和构建，通过数字化考评机制和事件派单机制，以小步试错、快速迭代的互联网产品思维，通过技术赋能来实现业务革新。

报告认为，对今天的企业而言，数字化早已不再是锦上添花的尝试，而是真正助力企业业转型、助力行业跨周期的必选。下定决心，坚持初心，方能在坚持长期主义的实践中真正智胜未来。

解读地产创投最新趋势《2021 中国地产创新投资报告》现场发布

近年来，越来越多的房企开始将目光从传统的地产投资洒向创新投资领域，希望能够开辟新的产业纵深，同时与自有地产业务整合取得更强的竞争优势，为房企未来发展提供新的动力。在此背景下，克而瑞通过与行业地产基金创新投资的一系列深入高端访谈，并与具有代表性的地产基金/投资部门的深入对话，洞见 “新” 战场的现状与运作模式，在本届峰会现场正式发布《2021 中国地产创新投资报告》。

报告指出，从泛地产产业链维度来看，仍旧是 “少数人在做大部分事情”，10% 知名机构投资额高达 37%。2021 年行业投资热度有所回升，但 TOP 房企投资进入调整期、参与数量锐减。头部房企投资积极性更高，尤其前十房企地产投资更为活跃。

TOP50 房企参与创新投资的模式各异。其中，创立或参与基金投资模式成为主流模式，该模式特点是投资团队能力全面，综合素质较高，资金来源灵活，基金规模较大，对投资成功率要求极高，产业资源网络成为地产创新基金发掘项目的优势战场，产业资源整合是投后管理的抓手。

克而瑞基于调研认为，地产创新投资未来将呈现三大趋势：第一，未来三年将是地产创新基金的阶段性爆发期；第二，地产产业链场景投资将成为地产创新投资的核心领域；第三，地产非头部企业将以地产创新投资联盟的模式参与到地产创新投资大潮中。

关注不动产数字化与科技创新《CIOC2021 不动产数字里评测榜单》正式公开

自 8 月以来，克而瑞进行深度线下交流，走访头部地产企业和科技企业信息化负责人，经过大量的数据样板调研，并经过评委会专家的评审，最终在本届 CIOC 峰会现场推出了《CIOC2021 不动产数字里评测榜单》。

榜单综合 “数字建设力”、“技术创新力”、“市场竞争力”、“内外融合力” 和 “场景解决力” 五大维度和 8 个二级指标体系进行评测，涵盖了不动产全产业链企业和多维度数字化标杆项目，堪称整个不动产行业数字化发展的风向标。

聚焦行业跨界 多元化企业分享数字化转型经验

从共建智慧城市的角度思考顶层设计，本届 CIOC 峰会的主题演讲内容也延伸到了更多行业。除了耳熟能详的地产大咖，更有发改委国家信息中心、上海大数据联盟等领导前来共话地产数字化发展前景。

发改委国家信息中心信息化和产业发展部主任 单志广 现场分享

此外，来自美的集团、小米集团、Bilibili、飞书集团、阿里钉钉、安永会计师事务所诸多行业的领军企业代表也悉数登场，从制造业、互联网科技、创投、新消费观、“双碳” 目标下的地产可持续发展等多维度共同探讨数字化之路上的多种可能性。

另外，活动现场，中国房地产数字经济研究中心宣布成立，中房协团体标准《房地产企业数字化综合实力测评标准》正式启动，克而瑞与协会和行业代表持续助力不动产行业数字化。

由片面到全面，由临界到跨界，由有感到超感——CIOC2021 不动产数字化峰会将一如既往地为创新、跨界和碰撞提供机遇和平台，共建不动产数字化生态。