

2021 年 11 月 9 日，随着 BEYOND 国际科技创新博览会线上大开幕式的正式举行，来自海内外的众多世界级科学家、全球投资者和科技专家亮相出席也齐聚于此，通过为期一个月的线上会议，以科技创新和科技对社会各产业的影响力为焦点，就未来科技的趋势、投资以及每个行业在我们今天和未来生活的世界中的影响进行了深刻探讨。

10 日下午，在中欧数字协会（ChinaEU）克劳迪娅·维诺蒂（Claudia Vernotti）的主持下，Rhea Vendors 集团总裁兼 CEO 德里亚·波佐里尼（Andrea Pozzolini），猎豹移动董事长兼 CEO、猎户星空创始人傅盛咪咕咖啡总经理魏晓东就《零售业的未来》这一话题展开了线上圆桌讨论。

尽管零售业正在基于 “全球互联” 这一概念朝未来迈进，但正如主持人克劳迪娅·维诺蒂指出，它所暗指的并不是实体店的末日。于此，这一趋势所揭示的是：在当前背景下，随着业内通过对自动化解决方案等新技术的应用，实体店也正在实现其二次振兴，并为消费者带来更加便捷体贴的体验。在本次的与会行业领军者和新兴企业的分享中，我们也将从中一窥咖啡零售业将在这场变局中试图走向何方。

从互联网巨头到咖啡机器人

如今，猎豹移动已经成为了互联网行业中的一大国际领军企业代表。然而在此之外，傅盛却也选择去创办了猎户星空（OrienStar）——一家应用 AI 技术研发服务机器人的公司。去年 9 月，OrienStar 推出了咖啡机器人智咖大师，这是一款还原大师级冲泡手法的仿生机器人。傅盛表示，之所以启动这个项目，是因为 “我们有一个大的逻辑，认为整个机器的自动化和智能化会从劳动最密集的工业然后走向服务业，最后走向家庭。所以我认为咖啡机器人就是一个自动化和智能化的机器进入服务业，替代人力。更高昂的人力成本的一个解决方案。” 而他也进一步指出，针对咖啡机器人，OrienStar 希望实现为其以下四个特点。

“首先是自动化，因为它是用机械臂做成的咖啡机器人，所以它可以最大程度上去模拟人手，虽然我们也知道有很多自动化的咖啡机，但这种咖啡机往往是为一类咖啡或一种咖啡设计的，只有人才能制作不同的咖啡，所以它要有很高的延展性，我们希望能够像人手一样为您冲泡，不管是精品咖啡或者是拿铁或者是现在多种品味咖啡，甚至现在中国很流行的奶茶。

当然，除了自动化之外，我们还希望这是一个低成本的解决方案，我们都知道在工业上机械臂已经被大量运用，但在服务业和家庭上却很少——一个很重要的原因就是在工业场景当中它能承受很高的成本，因为它在一个产线上可以几十个小时的或者 7 天 24 小时的连续、高密度工作。但是在服务业里其实并不需要机械臂，一天冲几万杯咖啡，你可能只需要几十杯几百杯就已经足以满足这个场景的需求了。这时工业的机械臂就会显得很贵，然后它的也很高昂。而我们做的双臂咖啡机器人已经是对手成本的大概一半以下了，也就是能够把它以更低的成本提供给用户。

第三，由于它是一个可编程的平台，所以我们希望它未来能够实现个性化服务，也就是说每个人可以喝到他自己口味的咖啡。通过对一些数据的应用，以及对用户特征信息的识别、对用户口味的记忆，它既可以制作高品质的咖啡，又可以使每个人所需要不同的咖啡口味能够按照其喜好去完成。

最后，我们希望给咖啡业主带来数据化流程——它不仅可以实现更低的成本，去为顾客冲泡口味更好、更个性化的咖啡，同时，每一杯咖啡的冲泡时长，每个用户的口味都能变它数据的一部分。我们一直说在这种商业场景里面，它的效率的提升最终是来自于数据，就像运营一个互联网站或者一个 APP 一样去运营咖啡店。店主随时可以知道有多少用户来他们冲泡了怎样口味的咖啡，原材料的消耗是怎样的，整个效率又是如何变化的···。所以，我觉得咖啡机器人就应该是把这些优势集中在一起的产品。”

而谈及咖啡机器人在当前阶段的应用发展，傅盛也指出，这一产业目前才刚刚开始。不过，随着当下中国咖啡以及咖啡相关的饮品——如奶茶等行业快速增长，他也非常看好科技和传统食品工业的结合前景，“当然它的核心不是在于看上去很炫酷，而是我刚才讲到的——我们现在已经基本到了它的临界线，即，在中国，现在咖啡店店主雇佣一台咖啡机器人的成本已经可以和人力基本持平了。未来它的成本就一定会逐渐下降，而由于它的品质更加可靠，并且数据又可以帮助决策者更好的经营，所以我认为它的前景一定是非常巨大的。”

传统企业的转型：以变应变

作为本次圆桌讨论上 “资历最深” 的企业，Rhea Vendors 刚刚于不久前度过了其品牌的 60 周年纪念日。这家老牌企业是全球最大的定制自动售货机制造商之一，但现在，正如德里亚·波佐里尼所说，Rhea 也正在热切拥抱当下出现的新趋势，并不断积极去开发出新的解决方案帮助人们适应快速变化的环境。

他进一步指出，这样的变化推动了 Rhea 的日常研发工作，“当然，一方面，我们有自己的传统，我们是一家意大利定制设备生产商，这是我们要传承下去的财富。Rhea 的另外一方面主要是由新技术创新所驱动的，并且可能产生更大的文化和社会影响——这不仅是我们的现在，也是我们的明天。”

体现在具体方面，德里亚·波佐里尼表示，在咖啡零售业的层面上，”我们最优先也最重要的事就是让自动化以最好的方式帮助用户，并贯彻到我们的行业内——即做出优秀的咖啡机。所以，我们现在也非常重视设计。

Rhea 在全球多个国家都是意式咖啡的代言人，我们的设备出口到全球 100 多个国家，而且我们也在出口我们的制造工艺、我们的意式经验和设计，而它们对于 Rhea 现在的生产尤为重要。对 Rhea 来说，做出最好的咖啡是我们的目标。我们希望在满足人们的口味、满足咖啡爱好者的消费习惯的同时，也能发挥出我们的经验。

如果把我们公司比喻成一个经验丰富的司机，那么它不仅要开好车也要创新——以最好的方式制造出全新的自动化设备来取得最好的表现。当然，成果也取决于目标受众。在过去几年里 我们开始开发不同型号的设备，整合多种要素以实现全流程的高质量零售体验。我们不仅仅是做一杯咖啡，更要把机器、设备、支付系统、SaaS 结合起来，加以国际食品设备设计师和咖啡专家提出的建议来打造我们的个性化的咖啡角概念。此外，我们也与咖啡业内的资深人士保持了多年的合作，比如意式拿铁技艺的冠军卡拉梅尔·罗西等等，有了他们的帮助，我们在不断精益求精。

如果在做咖啡的事情上追求完美，那么完美不仅要体现在咖啡自身的品质上，它也代表着要做出你所喜欢的口味。完美主义者意味着在产品的个性化上做出你所期待的咖啡，这也是我们从创办公司以来一直秉持的使命。我们想提供的不仅是对咖啡的意式解读，我们还要让咖啡符合目标人群的口味，凭借我们的经验做出最好的咖啡。这正是我们想在市场上实现的目标，也是我们的宗旨：是提供极致个性化的体验。而这也这反应了我们对未来的看法，既然市场趋势在改变，我们也必须去适应这样的改变，而不能屈从于改变。

现在，我们看到了未来的种种变化：零售在增长，人们想要获得个性化的咖啡体验——有时候他们需要的不止是品尝到咖啡，而是喝到所他喜欢的咖啡，并以最便捷的方式获得所有他需要的服务，比如通过语音识别等方式来购买咖啡。它应该是一种人性化的服务，应该让生活更便捷，让顾客得到更多创意性服务。”

用 5G 技术 “调制” 来咖啡的未来

谈起咪咕咖啡这个咖啡品牌，很多人可能会对此感到陌生。但提到咪咕咖啡背后的企业——中国移动，你或许可以于此多少领略到这家通信巨头眼中的未来所在。

魏晓东强调，“我们虽然是一家卖咖啡的公司，但是我们更多的是为用户和消费者提供一个以 5G 的技术和数字化内容体验为主的咖啡场景。” 于此，不难发现，咖啡只是这个场景中的一个载体，由它所开启的，是一个以 5G 的技术体验和数字内容体验为主的一个全新的社交空间，“而这就是我们对咪咕咖啡的定位。”

而魏晓东也进一步表示，在中国的每一家咪咕咖啡中，与传统的咖啡店相比，顾客都能感受到它所带来的完全不同的咖啡体验。“一方面，在我们的咖啡店里，我们有不同类型的咖啡店面，比如说有咖啡+书籍，咖啡+音乐 咖啡+超高清视频，咖啡+游戏等。通过源于中国移动的 5G 技术，咪咕咖啡在咖啡场景下为用户呈现了不同的咖啡+内容的体验。同时，去年，我们也基于 5G 技术在中国移动的全球合作伙伴大会专门发布了 5G 咖啡产业联盟，希望能够通过以 5G 把传统咖啡行业的不同合作伙伴汇聚在一起，然后再赋能给咖啡行业中的各个店家。

现在，在这个 5G 产业联盟里面，我们既有咖啡相关设备的合作伙伴，也有咖啡豆的合作伙伴，并且还有包括研发合作伙伴以及设计创意等等各种各样类型的合作伙伴。基于这些合作伙伴，我们实际上是通过 5G 以及数字创意内容为传统咖啡业带来了商业模式以及店面体验上的不同——在每一家咪咕咖啡店，除了可以品味到好喝的咖啡，顾客还可以享受像音乐、视频、游戏等等这样一些基于 5G 网络的数字化创意内容，让消费者在喝咖啡的同时还能看到自己所感兴趣的东西，为消费者带来以咖啡+内容为主的全新体验。”

“第二，我们在全国每一家咪咕咖啡店里都接入了 5G 网络。在 5G 网络下，我们也改变了传统咖啡业店的经营形态，并且也使得我们有了很多 24 小时营业的咖啡店。通过 5G 技术，我们可以打造基于 IP+咖啡体验的第二现场。比如说前一段时间的欧洲杯，我们都知道欧洲杯在中国的转播时间是在夜里，而传统咖啡馆通常很难营业到深夜甚至深夜凌晨。通过这样一个欧洲杯 IP+线下的观赛体验，我们又让这些球迷能在深夜咖啡馆重新聚在了一起。所以，在这样的技术赋能下，我们也改变了传统咖啡店的经营模式，推出了 24 小时经营的 5G 咖啡店以及 5G 机器人咖啡等等。”

“最后，我们还接入了很多 5G 设备。在咪咕咖啡于北京、南京、福州、海南、云南乃至最近在兰州新开的门店里，都有 OrienStar 提供的咖啡机器人。这种咖啡机器人在 5G 网络的配合下，结合我们特有的 IP 和内容，为用户提供了一种全新的体验。

首先，在过去，咖啡门店要把一款咖啡在全国范围内的门店中做出来需要有大量的训练、培训以及标准化的工作。有了咖啡机器人加 5G 网络，我们就可以使全国的门店在一夜之间达到标准化的制作。这就使得传统咖啡业态在门店生产环节中的效率得到大大提升。

其次，我们也发现这种 5G+咖啡机器人的方式与用户产生了一个新的交互体验，而它对门店的客流吸引有很大的帮助。因为用户看到是机器人在做咖啡，而不是去与咖啡师交流，这一种新鲜的事物。之后，顾客会通过自己的社交网络再去产生新的社交行为和内容传播。对于传统的咖啡店来说，这在引流和咖啡店品牌建设方面是一个很大的差异点。

此外，在品质的稳定性以及用户体验的改善之外，它还能带来更高效的运作。因为我们知道，即使是一个非常成熟的咖啡师，在冲泡 5 到 6 杯咖啡之后，他也可能会在品质的稳定性以及效率上会有所降低。机器人你就完全可以不用担心这一点，它能够 24 小时随时随地待命：只要接通电源、接通 5G 网络，它就可以冲出一杯非常好喝的咖啡，那么在这种情况下我们会发现，它使整个咖啡店的经营成本得到了改善。像傅总刚才所介绍的，现在，一台机器人的成本可能会低于一个成熟咖啡师一年的薪水。

所以，基于这种体验的改善，再加上咪咕赋予门店的数字体验，我们认为，5G 彻底地为传统咖啡业态带来了一种全新体验方式。”

是咖啡的未来，也是每一位咖啡爱好者的未来

除上述在咖啡前沿领域的探索者之外，本次圆桌讨论也邀请到了一位特殊嘉宾——熊爪咖啡。如外界所知，这是一家在竞争异常激烈的上海咖啡市场中脱颖而出的微型咖啡店。然而在这家咖啡店的背后，它也依然对这个行业的未来有着自己的深切寄托。

熊爪咖啡是一家帮助残疾人员工做咖啡、卖咖啡的咖啡店。它的起点源于一位面部烧伤女孩对咖啡的梦想。熊爪咖啡回忆道，“2020 年 12 月，我们和一位听力及言语有障碍的员工进行合作，她是 2019 年中国残疾人咖啡技能大赛的冠军，她很会做咖啡，但她和别人交流有很大的困难，因此很难找到一份好工作。之后我们遇到一位面部烧伤的女孩，她可以说话，但不想别人看到她，考虑到这两位员工的需求后，我们设计了熊爪咖啡店。它有一面墙、一个洞口和一个熊掌，这样，我们听力及言语障碍的咖啡师就能做咖啡了，然后再靠熊掌把咖啡递给顾客。

我们最初的目标是确保我们的员工有舒适的工作环境，并确保顾客愿意光顾我们的店。熊爪咖啡店特殊的存在正是因为虽然员工的身体整体上有需求障碍，但其实他们的内心受到了更大的伤害。熊爪咖啡店目前的模式能帮助他们解决困难，墙两侧的平行空间发生的互动，能够通过熊洞和熊爪起到治愈的效果，我们每天需要的高质量的、价格适中的咖啡和其它饮品与温暖同在。

熊爪坚定地相信他们可以凭借在熊爪平台上积累的自信，能实现更多的突破和创造更多的奇迹。而这也是熊爪咖啡店的使命，是我们的最初动机和长期愿景。作为熊爪咖啡店的一员，这份工作可能是他们的一份目标，一种信仰或者一种快乐来源，但我们认为这是他们工作的起点，人生的一种态，他们在这里能创造更多可能和奇迹，这是我们的愿景，我们需要有更强的意志和竞争力帮助这些有追求、有这样的精神来加入熊爪咖啡店的伙伴。

最近，我们也和很多国际品牌展开合作，帮助熊爪的品牌文化和精神与一切事物进行连接，实现爱的传播、创造更多价值。我们希望不断优化这一独特的环境，推动他们提高竞争力，拥有更多追求美的机会，并建设一个无限美好的生态链。”

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