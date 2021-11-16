以下内容来自 Strategy Analytics：

OPPO 在 2021 年 Q3 完成了与一加的完全合并。新的 OPPO 智能手机出货量在该季度同比增长 17%，在全球智能手机市场上排名第四。

多年来，一加一直是 OPPO 的兄弟品牌，并受益于 OPPO 在元器件采购、研发和产品开发方面的优势。现在一加已经成为 OPPO 的子品牌，这个变化对 OPPO Q3 的业绩有什么影响？

第一个正面影响是硬件收入方面。一加的并入使 OPPO 在该季度的智能手机总出货量增长了约 9%。与此同时，一加还提高了 OPPO 的总体平均售价。

第二个正面影响是在区域布局方面。一加在印度、西欧和北美都很受欢迎。一加并入后，新的 OPPO 的区域分布上得到加强，变得更加平衡。

第三个正面影响是在品牌提升方面。Strategy Analytics 的数据显示，在合并之前，OPPO 和一加共占全球智能手机高端市场 8% 的份额（批发 ASP 超过 300 美元），刚刚超过小米，并在 2021 年 Q2 成为第三大厂商。OPPO 对一加在国内市场有特别的期待。OPPO 中国在该季度宣布了双旗舰战略。一加将作为 Find 系列的补充，加强 OPPO 在国内高端市场的布局。

第四个正面影响是在互联网服务方面。一加正在将其 OxygenOS 与 OPPO 的 ColorOS 合并。这将增加 ColorOS 的规模并提升用户画像。在最近的 OPPO 开发者日上，OPPO 透露，到 2021 年 10 月，其 ColorOS 的月活跃用户总数达到 4.6 亿，同比增长约 24%。随着一加品牌设备全面预装 ColorOS，ColorOS 的数量将继续增加，这将为 OPPO 带来一些额外的收入。

尽管有这些正面影响，但也有负面影响。