新加坡机器人数据服务商Ropedia获得2200万美元Pre-A轮融资

动点出海获悉，新加坡机器人数据服务商Ropedia近日宣布获得2200万美元Pre-A轮融资。加上今年3月完成的800万美元融资，公司累计融资额已达到3000万美元。

据了解，本轮融资由多家在AI、深科技和基础设施领域具备投资经验的风险投资机构领投，具体投资方名称未披露。

Ropedia表示，本轮资金将用于扩大东南亚和北美地区的数据采集业务，扩充新加坡和美国团队，并提高可穿戴数据采集设备的产量。公司也将继续完善数据处理、标注、质量分析及合规工具。

Ropedia于2025年下半年成立，主要为机器人和具身智能企业提供真实世界训练数据及相关处理服务。公司通过自研可穿戴设备记录人类在现实环境中完成不同任务的过程，再对相关数据进行处理和标注，用于训练机器人理解动作、空间以及人与物体之间的交互。

从产品来看，Ropedia旗下头戴式设备HOMIE可采集第一视角影像、深度信息、音频及人体动作等多模态数据。相比依赖操作员远程控制机器人的数据采集方式，这种模式可以减少对特定机器人硬件的依赖，并扩大训练数据的采集范围。

目前，HOMIE已进入量产阶段。公司称，相关数据采集成本可降至传统方式的五十分之一。

业务进展方面，据Ropedia称，公司目前已服务北美、中国和新加坡的20多家机器人及基础模型公司。

从产业链位置来看，Ropedia切入的是机器人和具身智能的数据环节。公司并不直接开发机器人，而是向机器人及模型开发商提供真实世界训练数据和配套处理工具。随着HOMIE进入量产，Ropedia正尝试扩大相关数据采集和交付规模。

背景层面，新加坡近年来正通过国家机器人计划推动机器人和具身智能的研发与产业应用，并将在榜鹅数码区设立机器人真实世界测试平台，支持相关系统在公共场景中的测试和部署。与此同时，当地也计划从先进制造、航空和海事等领域着手，探索具身智能的实际应用。随着相关项目推进，真实世界数据的采集、处理、质量管理和合规也成为机器人开发过程中需要解决的问题之一。