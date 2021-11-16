元宇宙（Metaverse）意即透过拟真互动、真实模拟等要素来强化各种功能服务，包括虚拟会议、数位模拟分析、虚拟社群、游戏娱乐与创作等都成为前期发展的主要应用。根据 TrendForce 集邦咨询发布的报告，为建设比起网络世界更为复杂的元宇宙，将会需要更强大的数据运算核心、传输庞大数据的低延迟网络环境，以及用户端的具备更佳显示效果的 AR/VR 装置，此将进一步带动存储器需求、先进晶圆制程、5G 网络通讯、显示技术的发展。

存储器方面，元宇宙的概念框架更仰赖端点运算的支援，预期将赋予数据中心更多活化因子，带动微型服务器与边缘运算成长，并可望带动 DRAM 在单机搭载容量需求成长，以及对于储存硬件效能的同步提升，使得 SSD 与 HDD 相较的高速写入特性将为必要选择方案。以 VR 装置为例，目前多搭载具备低功耗、高效能的 4GB LPDRAM 为主，短期来看，由于与之对应的 AP 并没有大幅度的规格提升的计划，加上处理情境单纯，因此在容量推升上显得平稳。而存储方面，由于相关的 AR/VR 装置多搭载 Qualcomm 的芯片，沿用自智能手机旗舰 SoC 的规格，因此是以搭载 UFS 3.1 为起点。

先进制程方面，由于 AI 的导入与运算需求的提升，高速的运算芯片势必成为关键角色之一，让图示成像与大量的数据处理能够更为顺畅，更先进的制程将能提供在体积、效能与省电都会有不错表现的运算芯片。实现元宇宙必须要有高速运算芯片与图像处理芯片，因此运算能力强的 CPU 与 GPU 为核心角色。据 TrendForce 了解，CPU 方面，目前 Intel（英特尔）及 AMD（超威）主流产品分别落在 Intel 7 (约等同 10nm) 及 TSMC（台积电）7nm 制程，2022 年已分别有采用 TSMC 3nm 及 5nm 的规划。GPU 方面，AMD 投片规划与 CPU 产品几乎同步；而 NVIDIA（英伟达）目前在 TSMC、Samsung（三星）分别采用 7nm 及 8nm 制程，同时已有 5nm 制程规划，预计 2023 年初问世。

网络通讯方面，由于元宇宙讲求实时、逼真且稳定的虚拟互动，将使得数据传输的频宽与延迟将备受重视，此需求切合 5G 高频宽、低延迟、广连接等三大特性，进而有望带动 5G 相关技术商用加速落地，如可维持网络弹性的独立组网（SA）多切片、增加算力的多接取边缘运算（MEC）、整合时间敏感网络（TSN）提升可靠度、乃至结合 Wi-Fi 6 延伸室内通讯范围等，都将成为未来建构元宇宙网络环境的重要基础，成为近年网络服务发展的重要主轴。

显示技术方面，VR/AR 装置的沉浸感来自于更高的分辨率与刷新率的追求，尤其分辨率的提升在显示微缩的趋势下，Micro LED 与 Micro OLED 势必更受重视；而传统的 60Hz 已经无法满足进阶显示效果的呈现，预期未来 120Hz 以上的规格将跃居主流地位。至于互动性强调不拘泥于传统型态的显示设计，标榜 Free Form Factor 的柔性可挠式显示器的市场需求将雨露均沾。同时，也将有利于强调穿透性的透明显示技术的发展，在元宇宙概念下，成为虚拟与现实连接的重要界面。