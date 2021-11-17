2021 年 11 月，基于 5-羟甲基糠醛（HMF）平台化合物的生物基材料创新研发公司中科国生（杭州）科技有限公司（GS Biotech，以下简称 “中科国生”）宣布完成数千万元人民币天使轮融资。本轮由五源资本和经纬创投共同领投，雅亿资本跟投，募集资金将用于 HMF 及其下游衍生物的进一步研发、生产基地建设和终端市场的应用推广。

中科国生成立于 2021 年 7 月，团队核心成员均来自于中国科学院大连化学物理研究所，团队在生物质催化转化和呋喃类材料设计、开发领域拥有近 20 年的产业化经验和基础。中科院大连化物所是一个基础研究与应用研究并重、应用研究和技术转化相结合的综合性研究所，尤其是在催化领域被学术界公认为具有全球顶尖的研究和技术开发水平。

HMF 作为最重要的生物基平台化合物之一， 被称为是新材料领域 “沉睡的巨人”，一直受到科研界和产业界的重点关注。据悉，中科国生团队已经成功实现了 HMF 的低成本连续化生产，为后续的大规模产业化奠定了坚实的基础。同时，团队打通了从「HMF」到「衍生物单体」再到「终端产品」的全技术链条，未来会在高性能生物基聚酯材料、生物基油品、表面活性剂以及医药中间体、饲料添加剂、食品添加剂等市场领域进行应用推广。

功能性聚酯 PEF 是 HMF 下游最重要的产品之一，相比于传统的 PET 聚酯，PEF 具有极佳的气体阻隔性（达到 PET 的 6-8 倍），添加 20-30% 的 PEF 即能大幅度的提升材料的气体阻隔性能。因此 PEF 的功能性更适用于食品饮料、医药包材，其中仅高气体阻隔的包装领域，每年就有超过千亿的市场份额。另外，从摇篮到生命终端计算，PEF 的全生命周期碳足迹仅为 PET 的 45-55%。

“中科国生的生物质材料开发的一个最大特点就是立足于创造具有全新功能的新材料，未来这些新的功能材料将会对所有人的生活带来新的变化。因此，‘用生物质改变生活’ 就成为了中科国生企业发展的使命和目标。” 中科国生 CEO 王磊表示，2022 年中科国生将在浙江和江苏两地建设生产基地，打造全套的工业示范研发平台，并建成万吨级的 HMF 以及千吨级的 HMF 衍生物的生产能力。

经纬创投合伙人左凌烨表示：“双碳背景下，化石燃料和石油基化工材料的替代成为趋势，而生物基材料则是替代石油基化工材料的重要方式。HMF 则是重要的生物基平台型化合物，可生产上万种下游衍生物，其中很多衍生材料除了生物基低碳的优势之外，本身相较石油基材料还具有高气体阻隔性、耐高温性等优势。”

五源董事总经理井绪天表示：“有幸作为领投方之一参与中科国生的本轮融资。HMF 作为生物基重要的平台型化合物，其下游不仅有许多已经验证的应用，还有许多潜在应用正在被快速发掘，如果我们相信未来的材料来源会由石油基逐渐向生物基转变，那么 HMF 将释放巨大的产业价值。而 HMF 的量产和成本是困扰行业多年的问题，国生团队凭借多年的经验和技术积累，在工艺上取得了突破性进展，有望尽快实现低成本大规模量产；相信我们一旦突破成本敏感的边界，市场潜力会迅速爆发。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。