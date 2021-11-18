AR 智能眼镜公司杭州光粒科技有限公司（简称 “光粒科技” 或” 光粒 “）近日对外宣布，已完成过亿元 A+轮融资，由 A+1 和 A+2 两阶段完成，其中 A+2 阶段为阿里巴巴天使投资人吴炯先生旗下的美元基金风和资本领投，松阳产业基金与原有股东常春藤资本跟投。老股东线性资本、祥峰投资继续大力支持，在不同阶段持续超额加码。此轮融资后，光粒科技将进一步深化在消费级 AR 智能眼镜市场的布局，深耕光场及全息技术，提升量产交付能力，加快下一代产品上市，拓展商业版图。

今年 8 月，光粒科技发布了全息树脂光波导 Holoresin，成为世界上唯二官宣纯树脂波导的公司，也是世界上第一家量产该技术并推出成熟终端产品的公司，即 9 月发布的 AR 全息智能泳镜 Holoswim。这是一款可水下近眼显示用户实时游泳数据的智能泳镜，上线预售以来获得了用户的积极反馈，预售期内累计销量达 2000 余台。

据悉，2022 年初，光粒科技将会正式对外发布年度旗舰机——一款基于双目衍射光波导的通用型消费级 AR 智能眼镜。光粒 CEO 张卓鹏接受采访时透露：“这将是一款里程碑式的产品，我们为用户创造了一副真正轻薄时尚、高透高清、移动便捷、性能强大的双目衍射光波导 AR 智能眼镜。让用户全天候全场景佩戴自如，在新科技新生态创造的元宇宙中开启新的生活方式。”

光粒 A+2 轮领投方风和资本创始人吴炯表示：“AR 作为消费智能化趋势的重要赛道之一，我们长期看好并持续布局，光粒科技是 AR 领域的技术领先企业，希望在元宇宙降临前夜做好战斗准备。”

A+1 轮领投方朴盈资本合伙人兼总裁查勇表示：“光粒的优秀团队在新计算平台上进行了具有开创性的前沿布局和探索，我们对光粒未来的潜力充满信心。”

老股东代表常春藤资本创始合伙人翁吉义表示：“在元宇宙的魔方中应该需要合适的移动终端载体，光粒的 AR 眼镜无疑为我们提供了一个很好的选择，我们愿意持续陪伴。”

光粒科技成立于 2017 年杭州西子湖畔，聚焦于消费级 AR 产品，旨在通过光场及全息技术拓展人类视界，实现多维度的连接和认知，真正做到 “让智能眼镜成为人类的新器官”。光粒创始团队来自浙江大学、康奈尔大学和特拉华大学等国内外学府，目前已掌握全产业链 170 余项中国和国际专利。

目前，光粒科技已累计融资数亿元，团队正在筹备新一轮融资。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。