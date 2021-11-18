11 月 18 日，全球领先的医药健康企业赛诺菲在上海成功举办第三届 “DREAM AND GO 数字医疗创新峰会”。赛诺菲大中华区总裁贺恩霆博士（Pius S. Hornstein, PhD）、赛诺菲大中华区首席数字官赖文德先生（Ted Lai）出席峰会，并携手重量级行业专家和数字化先锋们，带来了一场医疗科技领域思想碰撞的盛宴。通过对外开放性展示在数字医疗前沿领域的最新成果与动态，赛诺菲以创新之力会友行业生态伙伴，以期跨界联动、相遇新知，迸发改变世界的数字医疗创新力量。

“中国信息技术的快速发展，正日新月异地重塑着医疗健康行业的格局，我们清晰感知到数字医疗在未来取得飞跃式发展的巨大潜能，” 赛诺菲大中华区总裁贺恩霆博士表示，“作为数字医疗领域的先锋和领导者，赛诺菲将持续加码在华布局，协同各方伙伴，聚合优势资源，加速构建数字创新生态圈，赋能中国医疗体系的深刻变革，助力健康中国的数字化转型。”

赛诺菲大中华区总裁贺恩霆博士（Pius S. Hornstein, PhD）发言

前沿话题聚势峰会，激荡思路引领未来

当日，赛诺菲业务领袖、产研先锋、医生专家荟聚峰会，并携 100+初创企业，100+投资人，30+创新领袖线上线下共同参加，呈现了主题演讲、圆桌论坛、创新公司路演、围炉谈话等丰富环节，围绕后疫情时代数字医疗前沿领域的三大主题，带来了颠覆思维的沉浸式体验：

数字疗法：就认知行为疗法和软件赋能方式等高效创新的数字化治疗手段，进行了最新政策解读和产业分析；

疾病早筛及预防：探讨了如何通过大数据技术和线上患者教育，在疾病临床症状出现前进行有效早筛和防治、提高患者治愈率和健康水平；

互联生态下的用户体验：现场对话跨行业巨头联合利华与宜家，探讨了在互联网时代，企业如何将用户体验纳入其数字化生态，从而实现服务升级。

初创成果高能集结，数字创新扩容生态

赛诺菲率先看到了中国初创企业的先锋价值。本次会上，明星共创项目的代表入驻初创企业展位，分享了与赛诺菲的合作故事和成果，并邀请与会观众直击行业前沿，洞察医疗健康产业所蕴含的巨大机遇，从而拓展利益相关方对于数字创新生态圈扩容的想象。

“‘极创联盟’ 无疑已成为帮助我们创新技术理念加速落地的孵化器，赛诺菲视野开阔、资源丰富又很懂中国，” 商汤科技 AI 药物研究总监张捷先生表示。“中国数字医疗市场前景广阔、大有可为。商汤智慧医疗坚信，借助人工智能等前沿技术，数字创新将深刻影响药物研究、以及医生和患者做出综合健康决策的各个环节。”

与商汤科技一同亮相的有，国内数字疗法领先的科技创新企业尚医信息（术康 App），还包括全国最大的睡眠线上诊疗平台好睡眠 365，及微脉、柯基、萤火虫等初创公司和企业，群星璀璨链接起医疗场景的现在和未来。一个在医疗创新价值链上接力互补的生态圈正在形成，而这些项目得以如雨后春笋般迅速孵化，离不开国家层面的决心和驱动力。

健康中国数字转型，“菲” 常助力加码布局

《健康中国 2030 规划纲要》和 “十四五” 规划的先后发布，确立了信息体系建设和智慧医疗对于实现 “健康中国” 战略的重要意义。沙利文咨询的一份报告显示，去年中国医疗电子商务的总市场规模为 1870 亿元人民币，预计将于 2025 年超过 5580 亿元。在可以预见的未来，医疗和商业模式都将面临一次新的跳跃，中国市场正值数字医疗新纪元到来的前夜。

“自 2018 年 ‘极创联盟’ 创立伊始，赛诺菲率先入场布局，逐步建立起一支 ‘在中国，为中国’ 的高效能数字创新团队。凭借对数字化、前沿科技和大数据的应用，以及敏捷的团队工作模式，赛诺菲中国立志成为一家 ‘本土化跨国公司’，并进一步联结多方资源和生态伙伴，融通未来医疗创新生态圈。” 赛诺菲大中华区首席数字官赖文德先生表示，“生机勃勃的本土初创企业正是这一生态系统中的 ‘有机因子’，我们通过赋能其最具前景的项目，解决数字医疗推进中的诸多痛点，推动本土创新势能向高效数字化医疗解决方案的孵化，甚至在未来，助力中国成熟实践的破圈和出海，令全球患者获益。”

赛诺菲大中华区首席数字官赖文德先生（Ted Lai）发言

明年是赛诺菲进入中国市场的 40 周年，作为一家 “本土化跨国公司”，赛诺菲将以创新为志向，借助 “健康中国” 数字化转型的历史机遇，联合本土初创先锋的他山之石、借力 “互联网+医疗” 的时代好风，去探索和满足属于未来的医疗需求。赛诺菲将持续携手政府、专家、行业伙伴和利益相关方，共同推动一个崭新的数字化医疗生态在中国落成，为中国人民的健康福祉不懈努力。