11 月 19 日，在当天举办的 “上海电信数字生活节” 发布会上，人工智能软件公司商汤科技 SenseTime 与中国电信上海公司（以下简称 “上海电信”）签署数字医疗战略合作协议，双方将共同为医疗机构提供基于中国电信云网融合优势的商汤 SenseCare®智慧诊疗平台，推动上海地区 AI 医疗云化服务进程，首期目标将覆盖上海的 30 家医院，并提供涵盖 “诊-疗-愈” 全流程的智能临床解决方案。双方的强强联合将充分发挥各自的资源和优势，在国家及上海积极推动医疗数据和医疗服务上云的趋势下，加速医疗机构的数字化、智能化转型升级，让高精尖的诊疗技术下沉至广大基层医院，提升医疗机构的整体服务水平，从而惠及更多患者。

根据合作协议，商汤科技 SenseCare®智慧诊疗平台将通过上海电信云网融合和 5G 专网为广大医疗机构提供多种云端 AI 医疗应用。医疗机构可以灵活、高效地将商汤针对胸部 CT、胸部 X 线、心脏冠脉 CTA、肝脏 CT、消化道病理、骨肿瘤等多种模态、多种疾病的领先 AI 智能临床应用无缝衔接到现有的临床诊疗流程当中，实现诊疗流程的智能化。通过推动医疗服务资源 “上云”，此次双方合作也将有利于实现医疗数据在云端的标准统一、促进诊疗方式的标准化、提升诊疗结果的精准度，同时还能更好地支持医疗服务的智能化和远程化发展，助力缓解我国医疗资源分布不均等问题。

值得一提的是，上海市杨浦区中心医院将是首批接入商汤-上海电信云端 AI 医疗服务的医疗机构之一。通过专网入云方式快速接入 SenseCare®智慧诊疗平台后，该院将可实现 AI 影像智能临床应用的快速部署，从而有效减少医生的机械性工作量，降低漏诊、误诊的风险。同时，借助商汤智慧健康云解决方案，杨浦区中心医院还能以更便捷的方式开展线上诊疗，不仅将大大提升诊疗响应效率，还能使患者更方便地获取诊疗服务。

商汤科技副总裁、研究院副院长张少霆表示：“商汤科技致力于通过 AI 为人们创造更好的生活体验，而中国电信迄今已为全国超过 6000 家医疗机构提供专业的云服务。此次双方的合作将拓展商汤智慧健康的云业务能力，能够帮助更多医院轻松部署和应用 AI 技术，让更多基层医院可以复制顶尖专家的经验，实现诊疗能力的提升，从而为云时代下的医疗服务规模化发展打造新增长极。”

作为商汤科技面向区域级 IDC 集群或公有云服务打造的智慧健康云端架构体系，SenseCare®智慧诊疗平台的智慧健康云解决方案不仅可以帮助单体医院提升多临床科室的诊疗效能，还可以通过区域卫生系统或医联体建设区域医疗协同智慧平台，助推分级诊疗制度建设，优化区域医疗资源配置。结合长期的原创技术积累，SenseCare®智慧诊疗平台已形成覆盖 10 余个人体部位和器官、支持多病种的高性能辅助诊疗解决方案。截至今年上半年，商汤智慧健康已在全国数十家医疗机构顺利落地应用，推动了 AI 技术在多种智慧健康场景的应用。

国务院办公厅不久前印发的《深化医药卫生体制改革 2021 年重点工作任务》明确指出，要推进全民健康信息化建设，加强智慧医院建设，推动人工智能、5G 等新技术在医疗行业中的应用。而 AI 医疗服务的云化，也将为医疗健康信息化和智能化建设发挥重要作用。商汤将以此次合作为契机，积极携手更多通信运营商，实现云端 AI 医疗服务在全国更多省市和地区的快速部署落地，助力医疗资源互联互通、远程诊疗和分级诊疗制度的建设，并最终推动我国医疗服务智能化水平迈上新的台阶，更好地满足群众多层次、多样化、个性化的健康需求。