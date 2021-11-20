11 月 20 日是世界儿童日，由联合国发起旨在促进全球儿童保护、福利和教育等事业的发展。由知乎发起的 “十万个回答给孩子” 儿童好奇心科普行动也于同日正式启动，在线上发起儿童科普圆桌讨论，邀请领域权威专家、知乎优秀答主、名人及专业机构共创；在线下，知乎联合上海宋庆龄基金会发起慈善捐赠，为中国儿童提供专业性、趣味性的科普通识教育，共同推动儿童科普和儿童教育事业议题。

在线上儿童科普圆桌讨论中，动物话题答主苏澄宇认真回答了小朋友提出的 “为什么小鸟可以飞，我不行” 的童趣问题，医学话题答主 Dr.X 从动物的习性角度解答了孩子们对人类睡眠行为的疑惑，儿童教育优秀答主 Cecilia 则以一套生动的图画故事向孩子们讲述 “为什么要用钱买东西” 问题背后的经济学原理。Discovery、中科院物理所等专业机构也从专业角度深入浅出地为孩子们讲述 “为什么彩虹有七种颜色”“为什么树懒很懒” 物理学、动物学原理。这些问题代表了孩子们对世界的探索和渴望，这些回答则是成年人和社会大众帮助孩子们认识世界，寻找答案的一个个窗口。

在知乎与上海宋庆龄基金会联合发起的 “十万个回答给孩子” 儿童好奇心科普行动中，知乎通过上海宋庆龄基金会向上海市闵行区、普陀区、静安区等多个街道幼儿园、儿童活动场所捐赠了一批儿童科普绘本《知乎版十万个为什么》。据悉，该绘本由顶级专家学者和知乎优秀内容创作者的联合打造，收集筛选了 200 个孩子提出的有趣味性、有意义和教育价值的问题，800 个最前沿的科学发现与知识成果，满足中国新一代儿童的好奇心，解答新一代儿童的新问题。

此外，知乎还捐赠了一笔公益资金，将用于沪上多个街道社区儿童活动场所的阅读类公益项目，组织儿童和家长进行科学知识探索和传播，激发并提高儿童对科学内容的阅读兴趣和认知，强化广大家长的科学教育理念。

知乎表示，好奇心是儿童观察和深度思考的驱使力量，用科学知识解答儿童的问题，可以让儿童的好奇心在科学中获得启蒙答案，并对世界观的建立产生正确引导，激发无穷的创造与力量。

上海宋庆龄基金会表示，这套书的出版以及这一次的捐赠，是非常应时应景的。近年来国家也是不断的在对教育系统和行业进行着大刀阔斧的改革，一系列的改革是都是为了培育未来中国所需之青年。孩子们的成长型思维的建立、社会情感的习得，坚毅性格的培养，健康体魄的锻炼，终身学习能力的强化都是我们做教育类公益项目的方向。适应时代的变革，已实现捐赠人的慈善意愿为己任，坚持专业化、特色化、国际化的公益方向，积极推动行业进步和社会进步，也是上海宋庆龄基金会的一贯宗旨和愿望。

在针对青少年科普教育上，知乎始终不遗余力。今年 5 月，知乎携手中国科学院计算技术研究所举办了 “科技萌芽 科学开放日” 活动，邀请了多位中国科学院研究员以及多位知乎母婴盐究员，针对青少年科普教育进行多场互动对话，在参观互动中体验更多科普乐趣。

据统计，知乎自然科学、科技两大基石领域科普内容共积累了超过 3000 万人关注，日浏览量超过 6000 万。在高度仰赖科普内容的亲子儿童领域，知乎共积累了超过 2600 万条回答。

未来，知乎将继续借助内容社区优势，联合多方力量，加强科学科普知识在儿童、青少年等各个群体中的普及，推动全民科学素质提升。