据外媒援引知情人士消息表示，字节跳动已通知其印度相关团队，将关闭公司在印度展开的在线教育业务。

此前，2020 年 3 月时，字节跳动曾在印度上线了一款名为 SnapSolve 的拍照搜题应用。据了解，SnapSolve 的主要受众为 6 到 12 年级的学生群体，关注领域为数学、物理、化学、生物、科学等学科。根据 SnapSolve 官网数据显示，已有超 1400 万学生选择使用了该应用。

消息人士称，这一决定是在历经数周讨论后作出的。而在这些讨论中，公司还探讨了将印度团队迁移到欧洲教育技术团队的可能。此外，消息人士也进一步指出，大多数涉及员工都将被解雇。据悉，字节跳动在印度的教育科技部门员工总数为 30 名以上。

去年中旬，印度当局曾以 “危害印度国家安全” 为由下架了数十款我国出海印度的应用，其中就包括字节跳动的 TikTok。不过，在 TikTok 于印度被禁后，该公司在印度的在线教育业务 SnapSolve 及流媒体音乐应用Resso（面向 Z 世代群体）却得以保留并继续低调运营。

有媒体称，字节跳动在上个月为其印度教育科技业务发布了几个新职位。不过，字节跳动并没有回应该媒体的置评请求。

目前，尚未有关于 Resso 在印度接下来运营方向的消息传出。根据移动分析公司 Sensor Tower 发布的数据指出，今年 8 月份期间，Resso 在印度的月活用户数量（MAU）同比增长了 599%。