11 月 22 日，智能可穿戴和健康云服务公司华米科技宣布，旗下智能手表 Amazfit 跃我 GTR 3 Pro 正式上线血压筛查研究项目。该项目由国内知名三甲医院北京大学第一医院发起，武汉大学人民医院、上海市第十人民医院联合开展，将通过 Amazfit 跃我 GTR 3 Pro 搭载的 PumpBeats™ 血压监测引擎，对受试者进行血压筛查，并由医生结合研究周期内的数据判断受试者是否为可疑高血压患者。

众所周知，高血压是一种世界性的常见心血管疾病之一，会对心脏、血管、大脑和肾脏形成器质性损伤，严重威胁着身体健康。在我国，高血压患者近 3 亿，但知晓率仅 50% 左右。而在未诊断过高血压人群中，其发生率也远比普通人认知中的要高，其中便包括 “隐匿性高血压” 和未经正规筛查确诊的真正的高血压。“血压要知晓，降压要达标”，公众只有在经常测量血压的情况下才能及时发现高血压，并在发现高血压后达成长期、有效地控制。

然而，传统的血压测量设备体积大，测量方式复杂、无法随身携带，只有极少家庭会配备专业的血压仪。大分部人对自己的血压健康其实并不了解，很多时候人们只会在身体不适或者发病后才意识到自己存在高血压方面的问题。如果有了便携式的测量设备，那么对于前期主动筛查和治疗过程中的主动干预将大有裨益。智能手表具有佩戴方便、可随时随地测量、反复多次测量、夜间血压监测、或有症状时及时测量的优势，对于高血压筛查或有更大优势，因此血压筛查也一直是智能穿戴厂商研究的重点方向。

经过长达 5 年多的艰苦攻关，今年 7 月份，华米科技正式发布 PumpBeats™ 血压监测引擎，基于该血压监测引擎，智能手表可实现 30 秒一键测量血压。为验证该引擎的准确性，华米科技与北京大学第一医院共同展开临床实验。通过与标准电子血压计测量值做对比，PumpBeats™ 血压监测引擎的收缩压和舒张压的测量精度，平均绝对偏差均为 5.3mmHg（毫米汞柱），可靠性高。

Amazfit 跃我 GTR 3 Pro 作为首批搭载 PumpBeats™ 血压监测引擎的智能手表，与北京大学第一医院等医院联合开展血压筛查研究项目。加入该研究项目后，用户可通过 Amazfit 跃我 GTR 3 Pro，第一时间了解自己的血压筛查数据，配合 Zepp App，用户还可以查看项目期间测量出的血压平均曲线。

血压筛查项目将对用户进行为期 28 天的筛查试验，医生会根据 Amazfit 跃我 GTR 3 Pro 测量出来的血压数据做出最终判断，计划从筛查为 “可疑高血压” 受试者中，招募 300 名左右受试者参与参与线下动态血压监测。若受试者居住城市为北京、武汉、上海，将有机会受邀免费到医院进行诊断，而这三城以外的用户，也建议自行前往医院进行下一步的诊疗。

值得一提的是，基于 PumpBeats™ 血压监测引擎，后续华米科技还将推出 24 小时连续血压监测，实现夜间睡眠监测与被动血压监测的结合，并期望通过智能手表的长时间监测，探索出一条筛查隐匿性高血压的新途径。

Amazfit 跃我 GTR 3 Pro 发布于今年 10 月份，搭载华米科技自研的 BioTracker™ 3.0 PPG 生物追踪光学传感器，辅以原生智能手表操作系统 Zepp OS，健康功能得到了极大的升级。除了支持血压筛查研究项目外，手表还支持 24 小时智能血氧监测、24 小时全天候心率监测，支持过高、过低心率预警，支持自动甄别房颤心律不齐，并提供了一键测量 5 项健康指标、PAI 健康评估系统等特色功能，全方位守护用户健康。

此外，Amazfit 跃我 GTR 3 Pro 还通过领先的柔性技术和极致的工程设计，史无前例地将圆形手表屏幕屏占比提升到了 70.6%，在同样的机身尺寸实现了 1.45 英寸大屏，带来更宽阔的视野。手表支持 150+ 运动模式、50 米专业防水、五星定位系统，支持 Zepp OS 小程序应用生态，支持微信/支付宝支付、多功能 NFC 等，致力于为用户带来时尚、快捷的智能生活体验。