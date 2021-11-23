11 月 23 日，亚马逊云科技宣布，全球最大的体育品牌之一阿迪达斯选择亚马逊云科技作为其 SAP 工作负载的首选云供应商，将其 SAP 环境迁移到亚马逊云科技，并构建现代化的 SAP S/4HANA 平台。在亚马逊云上运行关键业务的 SAP 工作负载，将使阿迪达斯能够将价值链上的核心业务流程数字化来提供更好的顾客体验，从而成为更加数据驱动型企业，并支持直达消费者等新型业务模式。

阿迪达斯通过 SAP ERP 系统的现代化，奠定了连接全球运营数据所需的技术基础。基于云的全新系统将使 SAP 环境与亚马逊云科技的能力（如机器学习和分析）相结合，支持阿迪达斯全球各地的门店优化供应链、库存和销售运营管理。通过创建基于云的消费者体验，阿迪达斯可以为消费者提供个性化的折扣，提前获知新品和联名款的信息，提升消费者服务的优先级，以及个性化体验和优惠的能力。

亚马逊云科技拥有构建 SAP 系统的丰富经验，使阿迪达斯能够将 SAP S/4HANA 环境与亚马逊科技的各项技术紧密结合，实现高级分析能力、数据科学和企业报表功能。通过在亚马逊云科技上建立基于云的数据湖，阿迪达斯将更了解公司内部和面向消费者的业务运营，提供新的业务和消费者洞察。亚马逊云科技的 Amazon SageMaker 机器学习服务可以帮助开发人员和数据科学家在云端和边缘快速构建、训练和部署机器学习模型，通过应用机器学习能力，阿迪达斯的数据科学家可以预测产品的季节性需求，确保在特定的仓库或零售店，在恰当的时间提供适合的产品，从而提高客户满意度。Amazon SageMaker 还可以应用于销售数据，使阿迪达斯能够提供个性化的产品和适合的产品推荐。这种能力将帮助阿迪达斯电子商务网站匹配个人消费者的风格偏好，并提供更加个性化的体验，增加品牌忠诚度。

利用亚马逊云科技的高性能计算，阿迪达斯位于世界各地的设计团队能够同时运行复杂的工作负载，实现大规模现代化 3D 设计能力。同时亚马逊云科技使运动品牌能够创建 “数字孪生”，即产品系列的虚拟镜像。这些能力都将加快设计和创作过程，降低成本，并允许与消费者和设计师进行更多的交互。总的来说，在设计过程中融入这些技术，将使运动服装和鞋子的设计更加快速，使设计师能够在创意早期及时纳入消费者的反馈。

此外，亚马逊云科技可持续发展计划将帮助阿迪达斯减少使用云存储时的环境影响。亚马逊云科技可持续发展解决方案架构师是可持续基础设施和软件设计方面的资深顾问，他们将评估当前和未来的云架构，并确定哪些技术决策将支持阿迪达斯的整体可持续发展目标。

阿迪达斯技术赋能部门高级副总裁 Markus Rautert 表示：” 我们希望推动所有业务的创新，包括从如何设计产品到如何与消费者互动。通过转向云计算基础设施，我们获得了在需求高峰期应对季节性业务所需的可扩展性和弹性，并能够支持电子商务业务在未来几年的增长。在亚马逊云科技上部署 SAP 环境不仅仅是为了更新技术，更是为了业务创新，利用亚马逊云科技广泛的云服务来创造效率，使我们更接近消费者。”

亚马逊云科技全球商业销售副总裁 Greg Pearson 表示：” 我们看到消费品公司运行基础设施的方式正在发生根本性变化。阿迪达斯和数千家企业一样，选择了在亚马逊云上运行 SAP，利用亚马逊云科技可靠和可扩展的全球基础设施，以及无与伦比的 SAP 经验来提供关键洞察，推动创新，并支持新产品和服务的创建。我们期待着与阿迪达斯在 SAP 和数字化转型战略方面合作，这将有助于加快推出新的基于云的客户体验，如移动应用、定制购物和个性化优惠，继续深化消费者关系。”

凭借在运行 SAP 工作负载方面无可比拟的经验，亚马逊云科技帮助客户从关键任务的 SAP 平台中获得超高性能和价值。在亚马逊云科技上运行 SAP，使客户有能力和信心安全地运营业务，利用超级可靠和可扩展的基础设施、极其广泛的云服务组合，以及非常巨大的技术合作伙伴社区帮助实现 SAP 上云迁移和系统现代化。