经济放缓、停工停学、市场震荡···过去的近两年时间里，突如其来的疫情让整个社会的运转方式都发生了改变。然而，对所有经历过这场艰难时刻参与者来说，尽管疫情的阴霾仍为褪去，在人们的不断迎击下，疫情并不会意味着是当下的全部，并且就未来而言仍是如此。这样的故事同样正在马来西亚发生。

11 月 16 日，在马来西亚联合办公空间 WORQ 联合创始人及 CEO Stephanie Ping 的主持下，马来西亚融合通信服务提供商 Maxis 首席技术策略官 Rob Sewell、马来西亚数字经济发展局（MDEC）科技生态及全球化副总裁 Gopi Ganesalingam、东南亚跨境风投机构凯洛斯资本（Kairous Capital）管理合伙人 Joseph Lee 以及东南亚会员返现平台 Fave 联合创始人 YEOH Chen Chow 齐聚 BEYOND 国际科技创新博览会线上峰会，围绕《韧性构筑：创新如何帮助马来西亚企业加速经济发展》这一线上圆桌讨论话题就马来西亚企业如何通过韧性和创新应对疫情冲击展开了讨论。

马来西亚企业的行动方法论

Maxis 是马来西亚领先的融合通信服务提供商，基于固话通信和移动通信方式为其用户提供相应服务和应用。Rob Sewell 表示，Maxis 的目标是持续领先，并且在同时帮助马来西亚人持续领先。“在公司内部，我和我的团队也要确保 Maxis 在科技和技术应用方面同样如此。对我们来说是，过去的 18 个月内非常神奇。我们看到公司内部和外部渠道数字化的方式不得不大规模提速。在自身经历了这一切后，我们也为客户提供了很多支持，帮助他们内部的更加数字化，而这也是一种创新。”

就数字化与创新如何在具体层面上帮助中小微企业渡过疫情难关而言，Rob 也进一步指出，数字化是任何公司在这种情况下的应对支柱，人们工作、生活和娱乐的方式都发生了变化，这对每个企业来说都是如此，并且对中小型企业来说更是如此。因此，“改变我们的内部工作方式对所有企业都至关重要。Maxis 已经付出了很多努力，例如，我们正在确保联络中心的工作人员仍然可以非常有效地服务于我们的客户，但可以以更安全和更适当的方式在家里完成。”

对于小型企业来说 主要问题不是在于内部，而是体现在沟通方面——很多都是关于与他们的供应商协调、与他们的客户协调方面。我们看到了巨大的变化，并且也经历了很多变化。电商显然是变化的重要一环。这种惊人增长使企业能够继续经营下去。此外，还有营销的新方式。在疫情的早期，我们花了很多时间支持我们的经销商把营销和他们与客户的联系纳入数字渠道。而在其他地方我也看到了一些成功案例。我最喜欢的案例是看到马来西亚的小型渔业公司开始在 Facebook 上在线拍卖海鱼。观众可以通过直播看到卖家和海鱼并能够联系卖家以买到他们想要的鱼。这是将一个非常传统的商业模式完全数字化了的故事，而后者也能够继续经营下去。

事实上，我们也通过一个项目得到了很多灵感。在这个项目中，我们让商业领袖创造并分享他们自己的故事，分享一些建设性的技巧和如何保持业务的秘诀。我们在网站上发布了很多这样的案例，以便其他企业能够得到启发。我最喜欢的一个例子是关于一家高级厨房电器公司的。疫情后，他们无法继续传统零售业务，所有在马来西亚的促销员都无事可干。直到他们说可以把所有的演示样品带回家，在家里录制视频，然后再在社交媒体上发布，并给每个人一个独有的折扣代码，这样就可以跟踪促销员的在线业绩，因此他们可以继续推销。”

MDEC 是一家马来西亚政府机构，目标是帮助发展马来西亚的数字经济。截止本月，MDEC 成立已有 25 年的历史。如 Stephanie 指出，作为 MDEC 科技生态及全球化的副总裁，Gopi Ganesalingam 一直在积极支持优秀的创业者，助力他们实现推动马来西亚数字经济及可持续的和包容性的社会经济发展的愿景和激情。

Gopi 表示，很长时间以来 甚至在新冠疫情发生之前 MDEC 的责任就已是试图告诉中小企业数字化是其必由之路，平台是它们要经历的历程。我们推动了一些变化，但直到疫情才使得这些企业不得不行动起来以确保这种转型发生。就像许多其他国家一样，马来西亚 90% 的 GDP 来自中小企业。当疫情发生时，他们受到的影响最大，因为他们的准备最不充分。因此 MDEC 准备了一些计划，如 “MDEC’s 100 Go Digital initiative”。

他强调，该计划并不意味着让 100 家公司完成数字化转型，而是在于如何带领中小企业然后通过数字化的旅程确保他们达到 100% 的数字化。“通过这场数字化旅程确定他们的数字化形式：把他们放在网站上、与他们谈论电商前景、他们又如何能够进入电商平台···这是关于运营、后端流程、新兴技术的数字化。所以，我们获得了一些好的结果。

我们已经看到在中小企业方面有了很多认识，看到新的业务进来，看到了中小企业的转机。自启动以来，我们已经促成了超过 1.4 亿美元的资金筹集。正是我们采取的这些举措拯救了众多中小企业不至于破产。同时，我们也使超过 21 万家中小企业在电子商务方面受益，涉及 18 亿林吉特的销售额。在 2021 年，我们期待能有超过 30 万家企业参与到数字化应用的旅程中来。”

创新在马来西亚的定义

可以看到，当下在马来西亚，创新正在以更快的速度于当地中小企业中扩散。然而这时问题也就随之而来，如 Stephanie 所强调，这时，人们也会去质疑，“这些数字化速度够快么？”，或者，“我们还能为他们做什么？”

对此，Gopi 回答称，“对于这个问题，我认为永远不够快，并且我认为我们可以更快。不够快的原因之一是在于需要提升和调整我们的人才规模。因此，MDEC 再次提出三个主要项目来解决这个问题，通过对就业人员进行数字培训，并激励雇主通过数字重构或升级的举措雇用失业的马来西亚群体。

凯洛斯资本是一家专注 A 轮到 B 轮投资的跨境投资机构。目前，该机构的投资组合中有 60% 在中国，40% 在东南亚。Joseph Lee 介绍称，对其中国投资客户而言，凯洛斯可以帮助他们在中国和中国以外、尤其是东南亚地区进行投资布局。而对于东南亚投资客户，该机构也在努力成为其跨境合作伙伴，帮助后者在东南亚的其他地区进行投资。

凯洛斯资本管理合伙人 Joseph Lee 认为，现期间，数字化在很大程度上是为了确保生存。对于那些无法在实地办公的企业来说，他们需要利用市场上的所有这些工具来开展业务以保持运作。“但是作为一个风险投资人，我认为这里实际上还有更多的改进空间。特别是中小企业，他们真的需要接。技术的发展。因此，疫情实际上也起到了很好的推动作用。而你也必须要去思考如何超越你的传统界限。”

在马来西亚，我们有很多中小企业是集中在制造业领域。传统意义上来说他们一直是 OEM 商，但他们实际上也是 B2B 企业。过去一年半的时间里，电商正在蓬勃发展。所以，作为制造商，你也应该利用所有这些生态系统。当然，这不仅仅指在电子商务平台上销售产品。实际上你也可以去创造你自己的品牌，并在垂直电子商务平台上销售。

作为风投机构，很多时候我们实际上是在帮助投资者更好地接受技术，给他们匹配合适的买方。因此，现在，他们可以直接去找消费者，而不只是专注 B2B 生意，去进行 D2C。你可以开始创建自己的品牌、发展自己的分销渠道，让业务变得比现有的还要大甚至比新冠疫情之前更好。”

企业的自我创新修养

如 Gopi 指出，近年以来，外国直接投资正在更多的进入马来西亚。基于这一背景，接下来，马来西亚公司如何创新以便为自己和所服务的市场带来价值也在变得更加重要。

对此，Rob 表示，很多时候，创新是针对于自己的业务、自己的情况的深刻理解引发的。因此，对于创新来说，团队或中小企业同时在内部和外部寻找这些机会是很重要的。

“Gopi 刚才谈到了一个关于创新的障碍——技能障碍，即如何确保你的员工有合适的技能。而我们发现的另一个障碍是在于，公司可能有一个他们想要改变的想法，但他们可能会认为这样做的成本很昂贵，或者他们认为这种变化一定是翻天覆地的。为此，我们的做法是将其作为一种服务的解决方案。而这也是现在世界的发展方向，并且 Maxis 也是如此。这些解决方案能够让你的业务而非所在机构去进行一场艰难的大型变革。马来西亚在这方面有优势，并在进一步加速。

当然，控制这种方式的成本也很重要。所以，我们提供了客户所需的动态带宽连接，以应对他们只是在某些时候需要而不是随时需要的需求。我认为我们已经看到大量的公司在过去 18 个月中做得非常成功。他们思维敏捷，愿意并直接尝试数字化过渡，能够接连不断的做出一个又一个的改变。而我们也在边走边学，并因此继续创新——并非所有非常成功的创新都必须是巨大、翻天覆地的。接受这种灵活的方式让你的业务在 18 个月内真正发生转变才是其中关键所在。”

Joseoh 则补充道，创新也需要更多人才。如外界所见，在美国或者中国，所有这些模式都始于几个大的科技公司，比如微软、Facebook、亚马逊以及 BAT 以及字节跳动、美团、拼多多。“我认为，马来西亚会需要更多独角兽公司。因为首先，更多的独角兽公司会创造更多的人才。当你的公司从 5000 万收入增长到 1 亿到 2 亿到 5 亿的时候，你的人才库也随之建立起来，而这群人也见证到了公司的发展。

第二，我们也应该鼓励针对独角兽企业的资本退出。因为在进行退出资本的时候，才能够让他们的努力得到回馈，然后他们才能表示出更加强劲的投资势头。他们有了成功经验，实际上也增加了后续的成功概率。因此，我认为所有这些事情都是为了鼓励下一代的创业者，同所有这些创业者一起见证创新。”

Fave 是一家面向东南亚地区的会员返现平台，该公司于今年 4 月份被印度金融科技独角兽 Pine Labs 收购。Fave 联合创始人 YEOH Chen Chow 认为，在创新的过程中，与人们保持创新心态也是十分重要。他指出，首先，对 Fave 来说，Fave 始终会把员工放在内心地位，“在每个关头都考虑到他们，很多时候甚至会是已经离开 Fave 的人。长久以来，他们在这段工作旅途中扮演了各种的角色，而我们将他们联系起来。

在 Fave 被收购的那一天，实际上我们有很多员工又回到了公司一起体验这段历程。他们中的一些人如今可能在市场上的其他公司工作，成了竞争对手。但他们还是不忘初心，因为正是这一份工作将他们联系起来。”

“第二点是不断学习的旅程。我们经常会把不同的演讲者邀请到公司来做演讲和分享，并且也鼓励我们自己的团队分享。其中很多话题会和工作真正相关，但也可以是关乎自己的压力。我们认为要平衡这一点，使人们能够产生对话，适应现在的新常态。”

而我们的办公室也是如此。在这次疫情封锁之后，我们对办公室进行了改革：不会有足够的座位给每个人，但建造了更多的会议室。这样，当你不需要开会的时候你就呆在家里。如果你需要开会，那么你就到办公室来做合作工作。我认为这就是我们正在建设的一些东西，这意味着一个持续的学习之旅——随着越来越多的极客经济的出现，我认为公司也必须走向给团队提供一种工作方式，使人们能够以他们想要的方式工作，让他们在工作场所充分发挥身体上的和精神上的潜力。”

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