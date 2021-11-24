11 月 24 日，AR 智能眼镜品牌「INMO 影目科技」完成数千万元 Pre-A 轮融资，由经纬创投独家领投，九合创投、君盛资本及老股东跟投。本轮融资将用于产品量产交付及品牌打造。

影目科技成立于 2020 年，创始人曾任酷派集团穿戴事业部总经理，目前团队规模超 50 人，70% 为研发人员，核心员工均来自华为、小米等手机厂，曾打造过多款千万级出货量穿戴产品。

据影目科技联合创始人兼 CMO 吕一飞介绍，影目科技致力打造一款 “能让消费者日常佩戴的 AR 眼镜”。影目科技将于年底正式量产发售旗下产品 INMO Air。

INMO Air 可脱离手机使用，支持独立运算，主频最高可达 2.0GHz。整机重量不足 80 克，与普通墨镜相当，可连续使用 4 小时，待机 72 小时，满足了日常佩戴的需求。其中光学显示上联合供应商基于光学波导技术进行了再创新，研发了垂直阵列光波导显示技术，相比于之前的侧投显示技术，INMO Air 可以实现在眼镜的前端完全无遮挡，从外观看起来十分接近普通眼镜。

软件方面，目基于安卓系统深度开发了自己的 IMOS，在后台管理、功耗优化等方面进行了深度优化，提升了续航时间。同时，围绕 “轻量化” 的产品理念，影目对空间定位算法、目标追踪算法进行了重构，保证在较低的算力下同样可以实现优秀的 AR 显示效果。

应用初期 INMO Air 作为生活工作中的 “智能助手”，可实现备忘提词、对话翻译、AR 导航等功能，能够让用户体验随时随地刷视频，第一视角快速拍照等场景应用带来的便利性。

据了解，今年 7 月，INMO Air 在国外平台 Indiegogo 发起众筹，随后在国内的小程序、代理商等渠道上线，截至目前产品订单量已超万台。在今年年底 INMO Air 将量产批量交付，并在国内电商平台上线。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。