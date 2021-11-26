近日，哈啰出行旗下品牌小哈换电与南方电网电动汽车服务有限公司（以下简称 “南网电动”）正式签署合作协议。根据协议，双方将围绕城市两轮出行能源服务领域开展深度合作，基于 AIoT、人工智能及大数据技术赋能，打造 “车+电+柜” 一体化两轮换电基础能源服务网络。通过提供城市两轮电动整体解决方案，进一步加速 “车电分离、以换代充” 模式价值应用与城市推广普及，助力建设两轮电动车民生 “新基建”。

据悉，首个合作共建项目已于粤港澳大湾区佛山落地。后续，双方将以粤港澳大湾区为起点，逐步向国内华南地区省市铺开，为城市社会提供安全、清洁、智能、高效、绿色的两轮出行续航服务。

（小哈换电 “以换代充” 两轮换电基础能源服务网络推广应用铺开）

粤港澳大湾区城市首试点 构建 “车+电+柜” 一体化两轮换电基础能源网络

南网电动是中国南方电网有限责任公司旗下专业从事电动汽车产业服务的企业。根据南方电网公司计划投资 251 亿元投建充电设施的规划，南网电动致力打造卓越的电动汽车服务运营商、电动汽车产业价值整合商与绿色能源生态服务商，立足南方、面向全国提供充换电设备研发制造和销售、充电场站投资运营、汽车销售租赁及产业链生态平台构建等四大板块业务。截至目前，公司充电服务平台有效注册用户数已达 167.2 万人，接入充电桩 39.8 万台。

南网电动董事长邹大中表示，在国家 “双碳” 战略目标、国内能源变局背景下，企业有责任、也正积极深入探索新的商业模式，以期为智慧城市电力能源服务提供长期价值。作为电网企业，南网电动在能源应用与利用效率提升方面有着天然优势，而小哈换电则拥有在两轮电动领域的长期深耕经验与综合服务实力。此次，南网电动携手小哈换电在两轮电动领域的进一步投入，将致力于共同高质量建设两轮电动领域的绿色能源互联平台，加速 “充换电网、车联网、能源网、物联网” 四网融合，为城市出行能源数智互联及生态价值链构建赋能。

（小哈智能换电柜智能锂电池、智能换电柜系列产品）

“国家队” 加持 小哈换电生态版图布局再添新力

作为国内领先的两轮换电服务品牌，小哈换电由哈啰出行、宁德时代、蚂蚁金服于 2019 年 6 月共同出资组建，致力于打造中国最大的两轮电动车基础能源服务网络。截至今年 8 月底，企业服务覆盖城市超 300 个，全国运营两轮电动自行车电池超百万级，日换电次数达到数十万次。随着小哈换电业务全面发展，柜、电池和日换电次数还在不断增长。小哈换电的高速增长也获得了资本持续加持，在过去两年多时间，小哈换电已连续完成两轮融资。

小哈换电总裁周树枫表示，此次牵手南网电动，将在探索共建模式创新基础上进一步整合双方资源、优势互补，在城市两轮电动车充换电站点建设、换电硬件设施与能源网络运营、充电场站运营和商业化开发及综合利用方面等展开紧密沟通与技术推动，持续完善城市两轮共享出行、社区家用、即时配送等多元充换电补能场景服务，以期在更广层面为城市两轮电动新能源服务提供丰富、灵活、安全、智能的综合技术产品解决方案，加快统一两轮电动出行新能源标准，并为城市能源安全治理赋能，共建城市民生两轮换电 “新基建”。

关于小哈换电

小哈换电是国内领先的专业移动出行平台哈啰出行旗下的两轮换电业务品牌。2019 年 6 月，哈啰出行联合宁德时代、蚂蚁金服共同出资进军 “两轮出行换电领域”，致力于打造中国最大的两轮车基础能源网络，面向公众提供两轮电动车换电服务。

成立两年多来，作为中国质量认证中心授予两轮电动车换电柜 CQC 认证的国内首家行业企业，小哈换电秉承 “科技新能源，不用充电更安全” 的品牌主张，以领先科技革新两轮出行能源补给方式，加快推广 “以换代充” 新兴能源消费模式，力图让全国 4 亿两轮出行用户享受清洁新能源的科技福利。截至 2021 年 8 月底，小哈换电已在全国超三百座城市面向社会大众开放网络能力，提供安全、智能、便捷、高效的两轮出行用电服务。

关于两轮换电基础能源服务网络

城市两轮换电基础能源网络，从产品形态上看，非常类似『共享充电宝』+『智能快递柜』的组合。基于 AIoT、人工智能及大数据技术，由智能换电柜、换电平台系统 (WEB 端) 以及移动端换电 APP 构成。日常使用时，用户只需扫码支付押金取电池使用，使用完后更换将 “老电池” 还回取 “新电池”。

类似快递柜，智能换电柜里的每颗电池都放在一个个门仓格口内，系统通过控制每个柜门的开启来完成用户端电池的借、还。用户整个换电时间可能只需 10 秒时间，即可以将一个满电状态的电池放入电动自行车内。“以换代充” 的两轮电动车换电模式将整体的充电安全风险完全从空间、时间的角度上尽量与人隔开，尽可能地避免安全事故。

两轮换电能源网络的特点就是把用户从电池和充电中解放出来，城市用户只需关心电池的补能使用。而电池的充电、运营及维修，则都由换电网络的运营服务商提供统一的产品技术解决方案。即使有偶发的事故，换电柜的安全设计都可以及时化解，不至于造成人员伤亡和重大财产损失。